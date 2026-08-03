Óriási fordulat jön: augusztus elején erre a 3 csillagjegyre pénz és siker vár

Bár jelenleg négy bolygó is retrográd mozgásban van, a jó hír az, hogy a Merkúr már nincs közöttük. Ennek köszönhetően egy időre fellélegezhetünk: kevesebb késésre, félreértésre és bosszantó kommunikációs problémára számíthatunk. Ez különösen kedvező hír azoknak, akik az elmúlt időszakban keményen dolgoztak céljaikért, hiszen most végre semmi sem állhat az útjukba. A 3 csillagjegy számára most elérkezhet az idő, hogy learassa munkája gyümölcsét, és végre megkapja a régóta várt elismerést.

3 csillagjegyre pénz és siker vár augusztus elején – horoszkóp

Fotó: 123RF

Augusztus elején három csillagjegy előtt nyílhatnak meg a siker kapui az asztrológia szerint.

A direkt mozgású Merkúr kedvező fordulatokat, tisztább kommunikációt és új lehetőségeket hozhat.

A Bika anyagi előrelépésre, a Skorpió fontos áttörésre, a Vízöntő pedig munkája gyümölcsére számíthat.

A horoszkóp szerint a kitartás és a türelem most végre meghozhatja a régóta várt eredményt.

3 csillagjegyre pénz és siker vár augusztus elején – horoszkóp

1. Bika

A Bikák úgy érezhetik, már éppen eleget vártak arra, hogy végre rájuk mosolyogjon a szerencse. Türelmesek voltak, de úgy tűnhetett, mintha a várakozásnak sosem lenne vége. A mondás azonban most is igaz: a jó dolgok azokhoz érkeznek, akik képesek kivárni a megfelelő pillanatot – és a Bikák ezt megtették.

Most, hogy a Merkúr ismét direkt mozgásban van, minden a helyére kerülhet. Nemcsak tisztábban láthatják a helyzetüket, hanem azok az anyagi vagy egyéb lehetőségek is megnyílhatnak előttük, amelyek eddig valamilyen okból elakadtak.

Augusztus eleje a Bika számára olyan lehet, mint egy régóta várt fordulópont. Elérkezhet az idő, amikor végre kézzelfogható eredménye lesz a kitartó munkának, és egy új, sikerekkel teli időszak veszi kezdetét. Élvezd ki ezt az időszakot – megdolgoztál érte.

2. Skorpió

A Skorpiók nem azok, akik hosszú távon kitartanak olyan helyzetek mellett, amelyek újra és újra megbízhatatlannak bizonyulnak. Tele vannak ambícióval, viszont a türelmüknek is megvannak a határai. Augusztus elején azonban a direkt mozgású Merkúr kedvező energiákat hozhat számukra.