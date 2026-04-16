Hátborzongató! Ezeket hallják a haldoklók haláluk előtt

Bizonyára ismerősen cseng a „fény az alagút végén” teória, miszerint a haldokló ember egy alagútban sétál és megy a fény felé halála utolsó perceiben. Azonban ez a békés kép, hogy egy ismeretlen fényforrás felé lépdelünk nem mindig helytálló. Az igazság lehet ennél sokkal sterilebb és zavaróbb is.

Ezt hallja egy haldokló halála előtt

Ahogy a fagyos vízbe zuhanunk, az elménk elkezd lezárni bizonyos területeket és kizárólag a kritikus műveletekre koncentrál, kétségbeesetten igyekszik megőrizni a létfontosságú szerveinket.

Ez egy szétválasztás a mentális tevékenységek és a fizikai folyamatok között, mely megmagyarázhatja a halálközeli élmények során létező megannyi tapasztalást, melyről hallani. Ennek ellenére a tudomány arra utal, hogy egy bizonyos magyarázat hitelesebb lehet sokféle tapasztalásnál.

Egyesek azt állították, hogy hallották, ahogy az orvosuk bejelentette a haláluk pillanatát. Ez reális is lehet, hiszen az elme néha még akkor is működőképes, ha valaki meghalt, ez pedig akár a halál kijelentéséig is eltarthat.

A New York-i NYU Langone Orvostudományi Kar intenzív osztályának és újraélesztési tanulmányainak vezetője, Dr. Sam Parnia létrehozott egy kutatócsoportot, hogy olyan betegeket vizsgáljon, akik szívelégtelenség következtében rövid ideig meghaltak, majd újraélesztették őket. Több beteg is beszámolt róla, hogy haláluk előtt beszélgetéseket hallott, miután az orvos halottnak nyilvánította őket.

A halál pontos időpontját is hallották, valamint a haldoklásukkal kapcsolatos emlékeiket is visszaidézték, amelyet a személyzet tagjai is megerősítettek. Ezek az emberek arról számoltak be, hogy nemcsak a beszélgetéseket hallották, miután az orvos halottnak nyilvánította őket, de tudatában voltak vizuálisan a térnek, amiben voltak.

Az orvos szerint akkor mondják ki az orvosok a halál beálltának idejét, mikor a szív abbahagyja a pumpálást, majd megállapítják a halál időpontját, amely a szív leállásának pillanatán alapul.

Amint ez megtörténik, a vér már nem kering az agyba, ami azt jelenti, hogy az agyműködés szinte azonnal leáll. Elveszíted az összes agytörzsi reflexedet – a öklendezőreflexedet, a pupillareflexedet, mindent

- idézi szavait a Daily Star.