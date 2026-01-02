A donor emlékei élnek tovább? Rejtélyes esetek a szívátültetés után

A világ minden tájáról különös, és megmagyarázhatatlan esetek tömkelegéről számolnak be a szervtranszplantáción átesett emberek. Vannak, akik új képességeket sajátítanak el, míg mások előtt ismeretlen emlékképek sejlenek fel vagy olyan ételekért sóvárognak, amelyekért a szívátültetés előtt sohasem. Íme a különös esetek és a tudomány álláspontja.

Transzplantáción átesett emberek esetei: új képességekre tettek szert, új emlékeik lettek és olyan ételeket kívántak, amelyeket előtte soha.

A tudomány szerint a sejtmemória ad választ a kérdésekre.

Nem minden orvos ért egyet a sejtmemória elméletével, sokan szkeptikusan fogadják.

Rengeteg szívátültetésen és egyéb transzplantáción átesett ember állítja azt, hogy mintha egy másik ember is élne benne

Fotó: New Africa / Shutterstock

Szívátültetésen átesett emberek megdöbbentő esetei

Alison Conklin 45 évesen esett át szívtranszplantáción. Egész életében megrögzött húsevő volt, ám a 2022-es szívműtétje óta elkötelezett vegetáriánus. Az anno kedvelt húsételek gondolatától is rosszullét fogja el. Eleinte a gyógyszerek mellékhatásának gondolták, de ezt megcáfolták az orvosok, Alison pedig azóta is vegetáriánus. De ennél furcsább dolgok is történtek vele.

Alison a szívátültetést követő első évben olyan, déja vu-szerű emlékeket élt át, amelyek nem az övé voltak, ráadásul addig ismeretlen dalokról érezte úgy, mintha a kedvencei lennének. Érezte azt a mély, irracionális ragaszkodást, amit az ember az élete fontos pillanataihoz köthető daloknál tapasztal.

Claire Sylvia 1988-ban tüdő- és szívtranszplantáción esett át. Az akkor 45 éves, hivatásos táncosnő nagyon egészséges életmódot folytatott, mégis a műtéte utáni 3. napon, amikor egy riporter arról kérdezte, hogy mit csinálna most legszívesebben, azt válaszolta, hogy majd megőrül egy sörért. A válasz Claire-t is meglepte, ugyanis előtte szinte soha nem ivott alkoholt és nem is szerette a sört. Ráadásul nagyon kívánta a műtét előtt szintén nem fogyasztott gyorsételeket és a szexuális preferenciája is megváltozott: vonzódást érzett a formás, szőke nők iránt. Ráadásul volt egy visszatérő álma is egy Tim L. nevű férfiról, valamint olthatatlan sóvárgást érzett a csirkefalatkák és a zöldpaprika iránt.