A donor emlékei élnek tovább? Rejtélyes esetek a szívátültetés után

A világ minden tájáról különös, és megmagyarázhatatlan esetek tömkelegéről számolnak be a szervtranszplantáción átesett emberek. Vannak, akik új képességeket sajátítanak el, míg mások előtt ismeretlen emlékképek sejlenek fel vagy olyan ételekért sóvárognak, amelyekért a szívátültetés előtt sohasem. Íme a különös esetek és a tudomány álláspontja.
Alison Conklin 45 évesen esett át szívtranszplantáción. Egész életében megrögzött húsevő volt, ám a 2022-es szívműtétje óta elkötelezett vegetáriánus. Az anno kedvelt húsételek gondolatától is rosszullét fogja el. Eleinte a gyógyszerek mellékhatásának gondolták, de ezt megcáfolták az orvosok, Alison pedig azóta is vegetáriánus. De ennél furcsább dolgok is történtek vele.
Alison a szívátültetést követő első évben olyan, déja vu-szerű emlékeket élt át, amelyek nem az övé voltak, ráadásul addig ismeretlen dalokról érezte úgy, mintha a kedvencei lennének. Érezte azt a mély, irracionális ragaszkodást, amit az ember az élete fontos pillanataihoz köthető daloknál tapasztal.
Claire Sylvia 1988-ban tüdő- és szívtranszplantáción esett át. Az akkor 45 éves, hivatásos táncosnő nagyon egészséges életmódot folytatott, mégis a műtéte utáni 3. napon, amikor egy riporter arról kérdezte, hogy mit csinálna most legszívesebben, azt válaszolta, hogy majd megőrül egy sörért. A válasz Claire-t is meglepte, ugyanis előtte szinte soha nem ivott alkoholt és nem is szerette a sört. Ráadásul nagyon kívánta a műtét előtt szintén nem fogyasztott gyorsételeket és a szexuális preferenciája is megváltozott: vonzódást érzett a formás, szőke nők iránt. Ráadásul volt egy visszatérő álma is egy Tim L. nevű férfiról, valamint olthatatlan sóvárgást érzett a csirkefalatkák és a zöldpaprika iránt.
Az összezavarodott nő végül az újságban megjelent gyászjelentésekből azonosította a donort, akitől a szervek származtak. Felkereste a férfi családját, aki az álmaiban is szerepelt. Tim L. hozzátartozói megosztották vele, hogy a mentősök egy doboz csirkefalatkát találtak a kabátja alatt, amikor motorbalesetben elhunyt. Claire később is úgy érezte, mintha egy másik lélek is lakna a testében. Történetéből egy beststeller memoár is született, majd meg is filmesítették Jane Seymour főszereplésével.
Dr. Paul Pearsall neuropszichológus, aki a sejtmemória vizsgálatára szakosodott, közel 150 olyan esetet gyűjtött össze, amelyben a transzplantáltak teljesen új élményekről számoltak be.
Ilyen volt egy 47 éves öntödei munkás esete is, aki egy tizenéves afroamerikai fiú szívét kapta meg. A férfi az operációt követően hatalmas érdeklődést mutatott a komolyzene iránt, és kívülről fütyült olyan darabokat, amelyeket előtte még sosem hallott. Később kiderült, hogy a szív előző tulajdonosa hegedűórákat vett, és amikor a halálos lövés érte, akkor is a hegedűtokját szorongatva halt meg.
Egy 56 éves egyetemi professzor a transzplantációja után fényvillanásokat látott közvetlenül az arca előtt, majd intenzív, égő érzést tapasztalt. Később kiderült, hogy a donor egy rendőr volt, akit egy díler közvetlen közelről arcon lőtt.
A fura esetek közé tartozik a vendéglős William Sheridan, akiben nyomokban sem volt rajztehetség, viszont a szívtranszplantációja után erős kényszert érzett rá, hogy ceruzát ragadjon, és színvonalas művészeti alkotásokat készítsen. Mint később kiderült, a donor művészetkedvelő volt, aki imádott rajzolni.
Bár Alison Conklin élményei elsőre tudományos fantasztikumnak tűnnek, mégis van tudományos magyarázata. A Cureus című orvostudományi folyóiratban 2024-ben megjelent, tanulmányok alapján íródott cikk szerint a szívátültetettek a donorokéhoz hasonló preferenciákat, emlékeket és érzelmeket mutatnak.
A kutatók magyarázatként arra jutottak, hogy a szív jóval több, mint egy speciális izomból álló pumpa, ugyanis a komplex ideghálózata kétirányú kommunikációt folytat az aggyal és más szervekkel. Így egyfajta memóriatárolásra is képes lehet.
A Medical Hypotheses folyóirat 2020-as cikkében azt taglalják, hogy az emlékképek átadása sejtes memória átvitelén keresztül történik, az emlékek pedig a szív sejtjeiben tárolódtak. Ez lehet a magyarázat arra, hogy a transzplantáción átesettek közel 90%-a tapasztal személyiségváltozásokat a műtét után.
Nem minden orvos ért egyet a sejtmemória-elmélettel, sokan szkeptikusan fogadják és inkább pszichológiai magyarázatokkal indokolják a különös eseteket.
