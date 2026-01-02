SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Ábel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A donor emlékei élnek tovább? Rejtélyes esetek a szívátültetés után

szívátültetés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 18:15
halálközeli élményekmegmagyarázhatatlanigaz történetek
Egyre több olyan eset lát napvilágot, amiben az érintettek arról számolnak be, hogy miután szívtranszplantáción estek át, megváltoztak az étkezési szokásaik, vagy megmagyarázhatatlan dolgokat tapasztaltak. Utánajártunk, hogy mi lehet a tudományos magyarázat ezekre a megdöbbentő jelenségekre, melyek többsége szívátültetés után jelentkezik.
Szekáry Zsuzsanna
A szerző cikkei

A világ minden tájáról különös, és megmagyarázhatatlan esetek tömkelegéről számolnak be a szervtranszplantáción átesett emberek. Vannak, akik új képességeket sajátítanak el, míg mások előtt ismeretlen emlékképek sejlenek fel vagy olyan ételekért sóvárognak, amelyekért a szívátültetés előtt sohasem. Íme a különös esetek és a tudomány álláspontja. 

  • Transzplantáción átesett emberek esetei: új képességekre tettek szert, új emlékeik lettek és olyan ételeket kívántak, amelyeket előtte soha.
  • A tudomány szerint a sejtmemória ad választ a kérdésekre.
  • Nem minden orvos ért egyet a sejtmemória elméletével, sokan szkeptikusan fogadják. 
szívátültetésen átesett férfi egy másik férfit lát a tükörben maga helyett.
Rengeteg szívátültetésen és egyéb transzplantáción átesett ember állítja azt, hogy mintha egy másik ember is élne benne
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Szívátültetésen átesett emberek megdöbbentő esetei

Alison Conklin 45 évesen esett át szívtranszplantáción. Egész életében megrögzött húsevő volt, ám a 2022-es szívműtétje óta elkötelezett vegetáriánus. Az anno kedvelt húsételek gondolatától is rosszullét fogja el. Eleinte a gyógyszerek mellékhatásának gondolták, de ezt megcáfolták az orvosok, Alison pedig azóta is vegetáriánus. De ennél furcsább dolgok is történtek vele. 

Alison a szívátültetést követő első évben olyan, déja vu-szerű emlékeket élt át, amelyek nem az övé voltak, ráadásul addig ismeretlen dalokról érezte úgy, mintha a kedvencei lennének. Érezte azt a mély, irracionális ragaszkodást, amit az ember az élete fontos pillanataihoz köthető daloknál tapasztal. 

Claire Sylvia 1988-ban tüdő- és szívtranszplantáción esett át. Az akkor 45 éves, hivatásos táncosnő nagyon egészséges életmódot folytatott, mégis a műtéte utáni 3. napon, amikor egy riporter arról kérdezte, hogy mit csinálna most legszívesebben, azt válaszolta, hogy majd megőrül egy sörért. A válasz Claire-t is meglepte, ugyanis előtte szinte soha nem ivott alkoholt és nem is szerette a sört. Ráadásul nagyon kívánta a műtét előtt szintén nem fogyasztott gyorsételeket és a szexuális preferenciája is megváltozott: vonzódást érzett a formás, szőke nők iránt. Ráadásul volt egy visszatérő álma is egy Tim L. nevű férfiról, valamint olthatatlan sóvárgást érzett a csirkefalatkák és a zöldpaprika iránt. 

Az összezavarodott nő végül az újságban megjelent gyászjelentésekből azonosította a donort, akitől a szervek származtak. Felkereste a férfi családját, aki az álmaiban is szerepelt. Tim L. hozzátartozói megosztották vele, hogy a mentősök egy doboz csirkefalatkát találtak a kabátja alatt, amikor motorbalesetben elhunyt. Claire később is úgy érezte, mintha egy másik lélek is lakna a testében. Történetéből egy beststeller memoár is született, majd meg is filmesítették Jane Seymour főszereplésével. 

Dr. Paul Pearsall neuropszichológus, aki a sejtmemória vizsgálatára szakosodott, közel 150 olyan esetet gyűjtött össze, amelyben a transzplantáltak teljesen új élményekről számoltak be. 

Ilyen volt egy 47 éves öntödei munkás esete is, aki egy tizenéves afroamerikai fiú szívét kapta meg. A férfi az operációt követően hatalmas érdeklődést mutatott a komolyzene iránt, és kívülről fütyült olyan darabokat, amelyeket előtte még sosem hallott. Később kiderült, hogy a szív előző tulajdonosa hegedűórákat vett, és amikor a halálos lövés érte, akkor is a hegedűtokját szorongatva halt meg. 

Egy 56 éves egyetemi professzor a transzplantációja után fényvillanásokat látott közvetlenül az arca előtt, majd intenzív, égő érzést tapasztalt. Később kiderült, hogy a donor egy rendőr volt, akit egy díler közvetlen közelről arcon lőtt. 

A fura esetek közé tartozik a vendéglős William Sheridan, akiben nyomokban sem volt rajztehetség, viszont a szívtranszplantációja után erős kényszert érzett rá, hogy ceruzát ragadjon, és színvonalas művészeti alkotásokat készítsen. Mint később kiderült, a donor művészetkedvelő volt, aki imádott rajzolni. 

egy autó elöütött egy biciklis nőt, akinek a szelleme a teste fölé hajol.
Vajon az elhunyt lelkének egy darabja él tovább a szervben, vagy a sejtmemória a magyarázat? 
Fotó: Reimar /  Shutterstock 

Mit mond a tudomány a sejtmemóriáról?

Bár Alison Conklin élményei elsőre tudományos fantasztikumnak tűnnek, mégis van tudományos magyarázata. A Cureus című orvostudományi folyóiratban 2024-ben megjelent, tanulmányok alapján íródott cikk szerint a szívátültetettek a donorokéhoz hasonló preferenciákat, emlékeket és érzelmeket mutatnak. 

A kutatók magyarázatként arra jutottak, hogy a szív jóval több, mint egy speciális izomból álló pumpa, ugyanis a komplex ideghálózata kétirányú kommunikációt folytat az aggyal és más szervekkel. Így egyfajta memóriatárolásra is képes lehet. 

A Medical Hypotheses folyóirat 2020-as cikkében azt taglalják, hogy az emlékképek átadása sejtes memória átvitelén keresztül történik, az emlékek pedig a szív sejtjeiben tárolódtak. Ez lehet a magyarázat arra, hogy a transzplantáción átesettek közel 90%-a tapasztal személyiségváltozásokat a műtét után. 

Nem minden orvos ért egyet a sejtmemória-elmélettel, sokan szkeptikusan fogadják és inkább pszichológiai magyarázatokkal indokolják a különös eseteket. 

Ismerd meg az első, sikeres transzplantációt végző magyar orvost:

Az alábbi cikkeket is érdemes elolvasnod:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu