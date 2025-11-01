Halálközeli élmény - kutatások bizonyítják, hogy ezt az élményt többen is átélték a "halál" pillanatában

Halálközeli élményeket átélő embereken végeztek kutatásokat a tudósok annak a céljából, hogy megvizsgálják, ilyenkor mi is történik valójában. Van egy fajta élmény, amelyet a beszámolók szerint többen megtapasztaltak már, hiába jegyeztek fel többféle halálközeli élményt.

A halálközeli élményt megtapasztaló kutatás során számos különféle élményt jegyeztek fel a kutatók, egy azonban közülük többször jelent meg a kutatás résztvevőinél Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A halálközeli élmény a kulturális háttér miatt is lehet eltérő

Az emberiség egyik legnagyobb rejtélye az, hogy mi történik velünk a halál után. Egy új tudományos vizsgálat most közelebb vitte a kutatókat annak megértéséhez, mi is történhet a „túloldalon”. A kutatók 48 embert kérdeztek ki, akik már állításaik szerint átéltek halálközeli élményt, és arra kérték őket, írják le vagy rajzolják le, mit láttak életük utolsó pillanataiban.

A beszámolók lenyűgözően sokfélék voltak: egyesek isteni vagy mennyei lényekkel találkoztak, mások egészen különös, szürreális világokat láttak. Valaki például lépcsősort látott, amelynek tetején Jézus állt fehér ruhában, míg más arról számolt be, hogy „Isten egy hatalmas fényként” jelent meg a távolban. Akadt, aki fekete lyukat, más pedig egy „kozmikus hálót” látott, ahol a pontok több dimenzióban kapcsolódtak egymáshoz. Egy résztvevő egy angyalt is leírt, hófehér, rétegzett szárnyakkal és klasszikus, isteni arcvonásokkal. - írja a New York Post.

A kutatást vezető Dr. France Lerner szerint a kulturális háttér nagyban befolyásolja, hogy ki mit él át. Ez magyarázhatja, miért hallottak egyesek Tórát olvasó férfiakat, mások pedig Jézust vagy angyalokat láttak. Mégis voltak közös elemek: alagutak, ragyogó fények, lépcsők, elhunyt szerettek megjelenése és néha bonyolult, geometrikus minták. A kutatók a látomásokat négy „térbeli típusba” sorolták. Az A-típus szűk, alagútszerű látványt jelentett, amit az agy csökkent véráramlása okozhat. A B és C típus inkább boltíves térben zajlott, amikor a látótér egyik fele ideiglenesen leállt. A legösszetettebb, az úgynevezett C5-típus teljes, 360 fokos térélményt adott. A résztvevők gyakran A-tól jutottak el C5-ig, ami arra utal, hogy mindegyik ugyanabból a biológiai folyamatból ered. Lerner hangsúlyozta: mindez nem bizonyítja a testtől független lélek létezését, inkább az agy utolsó próbálkozásait tükrözi, ahogy értelmet keres az elhalványuló érzékelésben.