Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Csanád, Emil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Wran Harris boszorkány és egy ház egy temetőben

Túlvilági szövetség: csecsemők szellemei védenek egy temetőben élő boszorkányt

kísértet
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 21:15
szellemparanormális jelenségrejtélytemetőboszorkányság
Átlagos terapeutának tűnik egy brit nő, ám valójában hátborzongató titkokat rejtenek az otthona falai. Wran Harris egy született boszorkány, aki csak azért bútorozott be egy temető közepébe, mert állítása szerint csecsemők szellemei hívták őt a sírboltok közé. Azóta rémséges jelenségek között éli a családjával a mindennapjait.
E. R. A.
A szerző cikkei
  • Egy brit család hátborzongató helyre, egy temető kellős közepére költözött.
  • Az édesanya, Wren 30 éve boszorkány, és állítja: csecsemők szellemi hívták őt oda. 
  • Azóta paranormális jelenségek között élik mindennapjaikat. 

Vonzzák a sírkerti szellemenergiák Wran Harrist, ezért a született boszorkány majd’ kicsattan, hogy egy temetőbe költözhetett a családjával, oda, ahonnan mások futva menekülnének. A 41 éves brit nőt állítása szerint elhunyt csecsemők lelkei védik, a háromszobás kúria falai között pedig egy rémisztő kísértet jár ki-be hívatlan vendégként. 

Szellemház egy temetőben, mint a boszorkány lakhelye
Egy brit boszorkány egy temető kellős közepén álló szellemházba költözött. Illusztráció: 123RF

Miért él a boszorkány a temetőben?

Többé már nemcsak mese, hanem hús-vér valóság, hogy valaki spirituális képességeit kamatoztatva egy temető kellős közepében lelt nyugalmat. Wran Harris a családjával a brit Leicestershire település temetőjében, egy háromszobás házban él, ahova elmondása szerint misztikus energiák vonzották őt – különösen a kert mögötti borzongató parcella energiái. A viktoriánus korban oda temették el a szegényebb sorsú, sírkő nélkül maradt csecsemők földi maradványait. 

Mivel Wran több fájdalmas vetélésen van túl, azonnal mély, spirituális kapcsolatot érzett a gyermekek lelkeivel. Állítása szerint jelenleg ő őrzi a kicsik lelkét, és azok is óvják őt.

Wran Harris boszorkány
Wran 11 éves kora óta tudja, hogy milyen különleges képességgel áldotta meg a sors. / Fotó: mediadrumimages/@the_cemetery_wi / Northfoto

– Több vetélésen túl vagyok, és emiatt védelmezőnek érzem magam a temető ezen része felett. Mindig azon tűnődöm, vajon ezért vonzódtam-e a helyhez – vetette fel tanakodva a boszorkány, akiért rajonganak a TikTokon. Videóiban kendőzetlenül beavatja a közönségét számos boszorkány praktikába és sötét titokba. Sokat mesél a házukban tapasztalt hátborzongató jelekről, például amikor megjelenik egy szellem és paranormális jelenségekkel töri meg a békéjüket. A beköltözésük óta a család több kísértetjárást is megtapasztalt már. 

Azonnal megéreztem egy idegen férfi jelenlétét a hálószobánkban, a kandalló mellett. Olyan volt, mintha egy régi filmfelvétel játszódna le újra és újra: a szellem fel-alá sétált, tudomást sem véve rólunk

– emlékezett vissza a nő a Mirrornak. Hozzátette, rengetegszer hallani csattanásokat a folyosókon, és nem egyszer különös, sötét alakok suhannak el a szobák között. Mindez azonban semmiség ahhoz képest, amit egy alkalommal a legkisebb lányának kellett átélnie. Egy rejtélyes túlvilági lény rontott rá. 

– Nemrég a legkisebb lányunk tapasztalt valamit. Nem tudta szavakba önteni, de körülbelül fél évig nem volt hajlandó a hálószobájában aludni – idézte fel Wran Harris, akinek családja bár naponta tapasztal túlvilági jelenségeket, elkötelezettek a maradásban, legfőképp azért, hogy az elhunyt csecsemők lelke végre nyugodtan megpihenhessen. 

Wran 30 éve, 11 éves kora óta boszorkány. Játszd le a videót, hogy megismerd az életét: 

@the_cemetery_witch 🥳 Happy New Year! I hope your Yuletide season was merry and bright! I was absent over the holidays thanks to the flu, but I can feel myself slowly unfurling. I have seen a lot of videos saying this isn’t the New Year - which I’ll be talking about in another video - but really any day is the start of a brand new cycle if you want it to be. 😊 We take a look at the many endings and beginnings in a year in this video, namely… 🌞 Birthdays 🌷 Spring Equinox 🎃 Samhain 📆 New Year and the blessing of ✨ Every Single Day When is your New Year? Are you celebrating it now? Maybe you have several like me? Follow Wren @the_cemetery_witch for Witchcraft, folklore and magick. This is my ONLY account. I will never message you about goods or services (check out the link in my bio, instead). 🔮🌙🌿 Do you want a Witchcraft Coven, Grimoire Sheets, Witchcraft lessons, spells, community altars, discounts, recipes, rituals, Tarot, reviews, occasional gifts and surprises and more? Join me on Patr30n! #thecemeterywitch #witchylife #witchlife #tiktokwitches #tiktokwitch ♬ original sound - Wren

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu