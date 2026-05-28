Túlvilági szövetség: csecsemők szellemei védenek egy temetőben élő boszorkányt

Egy brit család hátborzongató helyre, egy temető kellős közepére költözött.

Az édesanya, Wren 30 éve boszorkány, és állítja: csecsemők szellemi hívták őt oda.

Azóta paranormális jelenségek között élik mindennapjaikat.

Vonzzák a sírkerti szellemenergiák Wran Harrist, ezért a született boszorkány majd’ kicsattan, hogy egy temetőbe költözhetett a családjával, oda, ahonnan mások futva menekülnének. A 41 éves brit nőt állítása szerint elhunyt csecsemők lelkei védik, a háromszobás kúria falai között pedig egy rémisztő kísértet jár ki-be hívatlan vendégként.

Egy brit boszorkány egy temető kellős közepén álló szellemházba költözött. Illusztráció: 123RF

Miért él a boszorkány a temetőben?

Többé már nemcsak mese, hanem hús-vér valóság, hogy valaki spirituális képességeit kamatoztatva egy temető kellős közepében lelt nyugalmat. Wran Harris a családjával a brit Leicestershire település temetőjében, egy háromszobás házban él, ahova elmondása szerint misztikus energiák vonzották őt – különösen a kert mögötti borzongató parcella energiái. A viktoriánus korban oda temették el a szegényebb sorsú, sírkő nélkül maradt csecsemők földi maradványait.

Mivel Wran több fájdalmas vetélésen van túl, azonnal mély, spirituális kapcsolatot érzett a gyermekek lelkeivel. Állítása szerint jelenleg ő őrzi a kicsik lelkét, és azok is óvják őt.

Wran 11 éves kora óta tudja, hogy milyen különleges képességgel áldotta meg a sors. / Fotó: mediadrumimages/@the_cemetery_wi / Northfoto

– Több vetélésen túl vagyok, és emiatt védelmezőnek érzem magam a temető ezen része felett. Mindig azon tűnődöm, vajon ezért vonzódtam-e a helyhez – vetette fel tanakodva a boszorkány, akiért rajonganak a TikTokon. Videóiban kendőzetlenül beavatja a közönségét számos boszorkány praktikába és sötét titokba. Sokat mesél a házukban tapasztalt hátborzongató jelekről, például amikor megjelenik egy szellem és paranormális jelenségekkel töri meg a békéjüket. A beköltözésük óta a család több kísértetjárást is megtapasztalt már.

Azonnal megéreztem egy idegen férfi jelenlétét a hálószobánkban, a kandalló mellett. Olyan volt, mintha egy régi filmfelvétel játszódna le újra és újra: a szellem fel-alá sétált, tudomást sem véve rólunk

– emlékezett vissza a nő a Mirrornak. Hozzátette, rengetegszer hallani csattanásokat a folyosókon, és nem egyszer különös, sötét alakok suhannak el a szobák között. Mindez azonban semmiség ahhoz képest, amit egy alkalommal a legkisebb lányának kellett átélnie. Egy rejtélyes túlvilági lény rontott rá.