„Már nem félek a haláltól” – Három és fél percig volt odaát az édesanya, sokkoló titkot hozott vissza a túlvilágról

Egy philadelphiai családanya egy kellemes, grillezős estének nézett elébe, mialatt asztalhoz a szeretteivel egy hétvégén. Az idill azonban pillanatok alatt valódi rémálommá vált, amikor az első falat hús után Kelsey Abernathy McLean fuldokolni kezdett. Hiába próbálták rajta a családtagok kétségbeesetten alkalmazni a Heimlich-fogást, a steak meg sem mozdult. A nő oxigénhiányos állapota miatt hamarosan elveszítette az eszméletét, a szíve leállt, és bekövetkezett a klinikai halál állapota.
Kelsey három és fél percig volt odaát. Ez az idő éppen a kritikus határra esett, ugyanis négy perc után már visszafordíthatatlan agykárosodás következik be. Miközben a teste az életéért küzdött, ő maga egy egészen más dimenzióba lépett át.
Nem álltam még készen arra, hogy elhagyjam ezt az életet. Kétségbeesetten látni akartam, ahogy a kisfiam felnő, és a férjemmel, Robbal együtt akartam megöregedni. Ahogy kihunytak a fények, úgy éreztem, mintha a végtelen szeretet gubója ölelne körül. Az idő nem létezett. Nem hangoztak el szavak, mégis értettem egy egyetemes nyelvet
– emlékezett vissza a hátborzongató percekre az 53 éves nő.
Kelsey előtt – mintha csak egy óriási mozivásznon nézné –, lepörgött a saját élete, mialatt nemcsak látta az eseményeket, hanem kőkeményen érzékelte is a tettei súlyát:
Elkezdtem átlátni az életem darabkáit. Tulajdonképpen érezni tudtam azokat az érzelmeket, amiket a tetteimmel okoztam másoknak: a jókat és a rosszakat egyaránt. Az életem áttekintése megmutatta a karmát, amit létrehoztam. Szomorú voltam, amikor láttam, hogyan bántottam meg embereket, és bocsánatot akartam nyerni
- emlékezett vissza a nő, aki egyúttal büszke volt azokra az időkre, amikor viszont szeretettel viszonyult az emberekhez.
Kelsey végül csodával határos módon tért vissza a halál torkából. Saját elmondása szerint a férje fotója – amit a táskájában hordott, és ami előtt nem sokkal a baleset előtt merengett el –, egyfajta őrangyalként visszahúzta őt a földi létbe.
Az orvosok szerint valódi csoda, hogy a nő néhány zúzódással megúszta az esetet, az amerikai statisztikák szerint ugyanis a teljes légúti elzáródás okozta fulladás a negyedik vezető ok a baleseti halálok között.
A túlvilági utazás teljesen átírta az édesanya értékrendjét és a halálhoz való viszonyát.
Megtanultam, hogy az anyagi javak, a státusz, valamint a pénz nem számítanak az életben, és abszurdnak tűnt, ahogy az életem oly nagy részét olyan dolgokkal töltöttem, amiket nem vihetsz magaddal, amikor meghalsz. Régebben rettegtem a haláltól, de most, hogy bepillantást nyertem a túloldalra, már nem félek
– idézte Kelsey szavait a Daily Star. Az édesanya azóta minden ételt apró darabokra vág, és családjával együtt egy elsősegélynyújtó tanfolyamot is elvégzett.
