Tragédia: Legalább 16 diáklány halt meg az iskolatűzben

A lángok a hajnali órákban, alvás közben lepték meg a diákokat, így a hirtelen kitörő pánikban sokan már nem tudtak időben kimenekülni az épületből. A katasztrófa helyszínére nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók és a mentőcsapatok, akik csaknem 80 sérültet szállítottak kórházba.
A tragikus tűz keletkezésének pontos okát még vizsgálják a szakértők. A mentési munkálatokat és a hatóságok nyomozását a kenyai Vöröskereszt is aktívan támogatja a helyszínen – írja a Tények.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.