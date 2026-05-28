Tragédia: Legalább 16 diáklány halt meg az iskolatűzben

A lángok a hajnali órákban, alvás közben lepték meg a diákokat, így a hirtelen kitörő pánikban sokan már nem tudtak időben kimenekülni az épületből. A katasztrófa helyszínére nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók és a mentőcsapatok, akik csaknem 80 sérültet szállítottak kórházba.

Hatalmas tragédiát okozott a hajnali tűz Kenyában: tizenhat fiatal lány már nem tudott kimenekülni a lángoló iskolaépületből / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Hatalmas erőkkel vonultak ki a mentőcsapatok a kenyai tűz helyszínére

A tragikus tűz keletkezésének pontos okát még vizsgálják a szakértők. A mentési munkálatokat és a hatóságok nyomozását a kenyai Vöröskereszt is aktívan támogatja a helyszínen – írja a Tények.