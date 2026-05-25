Nyakánál fogva vonszolta a tinit egy szerzetes szelleme – a lány napokra elnémult

Mindig elönti a nyugat-yorkshire-i Pontefract településen élőket a borzongás, ha visszagondolnak a Pitrichard-családdal történtekre. A família rémtörténete 60 évvel ezelőtt kezdődött, és szinte még most is hallani az akkor 15 éves Diane segélykiáltásait. A tinilányt 3 éven át kínozta egy dühös kopogó szellem.

Mit tett a család otthonában a pontefracti szellem?

Joe és Pean Pritchard 1966 őszén költözött a Pontefractban lévő tágas tanácsi lakásba. Úgy hitték, végre kényelmes otthonra leltek, ahol két gyermekük, a 15 éves Philip és a 12 éves Diane békében élhet. Akkor még nem hitték, hogy egy parazita szellem kísértetjárása teszi pokollá az életüket. A gonosz kísértet eleinte apróbb paranormális jelenségekkel rémisztgette a családot: rejtélyes, szürkésfehér porfelhők lebegtek a szobában, a konyhapadlón újra és újra víztócsák jelentek meg. A tárgyak maguktól repkedtek a levegőben, nehéz bútorok borultak fel minden ok nélkül.

A helyzet akkor vált rémálommá, amikor Diane betöltötte a 15. születésnapját. Egészen addig nem tudták, milyen erős, gonosz entitás tapadt rájuk, ameddig az ki nem pécézte magának a tinilányt, az életét követelve.

Mindenki csak „Mr. Senkinek” nevezte, aki egyik este Diane életére tört: az elbeszélések szerint „életre kelt”a falról leszakadt előszobaállvány, amely a lépcsőhöz szorította a lányt, aki hiába sikított. A családja végül együttes erővel tudta csak kiszabadítani Diane-t az állvány fogságából. A szellem később kirántotta a matracot a lány ágyából, majd egy alkalommal lerepített egy nehéz, rézből készült feszületet a kandallóról, és Diane hátára tapasztotta. A bőrén izzani kezdett a fém, billogot égetve a lányba.

Alakot öltött

A pontrefracti kísértet idővel már nem rejtőzött a család elől, hanem magas, csuklyás, fekete csuhát viselő alak képében járt-kelt a házban, és a szomszédokat is riogatni kezdte. Onnantól a „szerzetes szellemének” hívták a megtestesült gonoszt. A terror akkor ért véget, amikor Diane-t majdnem megölte: a torkánál fogva megragadta, majd fojtogatva vonszolta őt végig a lépcsőn. Testvére, Philip mentette meg őt, kirántva Diane-t a láthatatlan karok szorításából. A lány hangszálai úgy megsérültek a fojtogatástól, hogy napokig beszélni sem bírt a fájdalomtól és a traumától.