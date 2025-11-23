Boszorkányok, ijesztő démoni szertartások: sötét titkokat őriz a Gellért-hegy

Miközben ma turisták fényképezkednek a Citadella tövében, a 17. században sötét erők uralták a Gellért-hegyet. Legalábbis több boszorkányper vallomásai erről tanúskodnak. A városi legendák szerint Szent Gellért hegye nemcsak a nevét kapta egy vértanútól, hanem a pogány idők emlékeit is sokáig őrizte. Egykor itt gyűltek össze éjjelente seprűn lovagló asszonyok, hogy démoni szertartásokat vigyenek végbe. Vagy csak így hitték akkoriban?

Démoni szertartások vádjával több boszorkányt is máglyára vetettek a 17. századi Magyarországon.

Máglyára vetés és démoni szertartások a Gellért-hegyen

Boszorkányvádak

1682-ből származik az első ismert perirat, amelyben két nőt azzal vádoltak, hogy a Gellért-hegyre jártak varázsolni, sőt másokat megrontani. A bíróság szerint ördögi praktikákat folytattak, és pénzért is árulták tudományukat. Későbbi vallomásokban még hajmeresztőbb dolgok is előkerültek: valaki például azt állította, hogy egyikőjük egy holló vagy fekete macska hátán jutott el a hegyre, ahol forgószélként táncoltak, mint valamilyen sötét karneválon. A vádak szerint nem csak szórakozásról volt szó: a Gellért-hegy a pogány ördögimádás, démoni találkozók szimbóluma lett.

Blocksberg, avagy Boszorkányhegy

A német betelepülők a hegyet „Blocksbergnek”, azaz Boszorkányhegynek kezdték hívni – pont úgy, mint a Harz-hegység híres Brocken csúcsát, ahol a néphit szerint a boszorkányok Walpurgis-éjjel gyűltek össze. A budai németek a Gellért-hegy környékén is sötét, gyanús alakokat véltek látni az éj leple alatt, így gyorsan ráragasztották az elnevezést.

Szent Gellért is pogány áldozatok helyszínén halt meg?

A történészek szerint a Gellért-hegy már a rómaiak és a kelták idején is fontos szakrális hely volt. Egyes vélekedések szerint Szent Gellért püspök meggyilkolása sem véletlenül történt itt: elképzelhető, hogy a pogány magyarok így akarták meggyalázni a keresztény vértanú emlékét egy ősi áldozati helyen. A kereszténység elterjedése után a pogány szokásokat titokban, titkos összejöveteleken folytatták. Ezek lehettek azok az összejövetelek, amelyekből később a boszorkányperek vádlottjainak vallomásai származnak. A „Gellért-hegyre hordozás” egyfajta mágikus szimbólum lett. Olyan helyet jelentett, ahol szellemekkel, ördögökkel, ősi istenekkel lehetett találkozni.