Sajtból jósolja meg a jövőt: a Sajt Boszorkány hátborzongató állítása mindenkit sokkol

Jen Billick egy Chicagoi utazó írónő, vagy ahogy ő hívja magát „Sajt Boszorkány”, aki azt állítja magáról, hogy képes ételdarabkák alapján megjósolni valakinek a jövőjét. Billock akkor kezdett ezzel foglalkozni, mikor beköszöntött a világjárvány és ahogy sokan mások, ő is elkezdett új hobbik után kutatni a Google-ben, így talált rá az ételjóslásra.

Sajtdarabok, amikből a kliens válogathat magának 4 darabot, ami a jósláshoz kell / Fotó: Villi-Vonki / shutterstock

Azt állítja a nő, hogy képes sajtból kisajtolni a jövőt.

A Covid óta űzi ezt a furcsa hobbit.

Akár turmixból is tudna jósolni.

Sokan jósolnak kávézaccból, szőlőből és Tarot kártyából, de úgy tűnik, a lehetőségek közel sem ennyire limitáltak.

A Covid alatt rákerestem a Google-ben arra, hogy milyen furcsa módszerekkel leht ételekből megmondani a jövőt" és a sajtot hozta ki az első találatok között. Így kezdődött a szerelmi viszonyom az ételjóslással

– mesélte a Sajt Boszorkány a New York Postnak. Billock már éveket töltött a Tarot tanulmányozásával, így ennek a keretrendszernek a sajtra való adaptálása nem volt olyan nagy lépés, mint amilyennek hangzik. „Rájöttem, hogyan adaptálhatom a sajtra azt, amit már csináltam a kártyajóslásban” – mondta. Azóta is sajtot használ tarot kártyák és kristálygömbök helyett.

Ételjóslás? Így működik a sajtjóslás

A jóslás négy darabka sajtból történik, amelyeket a kliens választ ki. Az első három a múltat, a jelent és a jövőt fedi le, egy háromlapos Tarot kártya struktúrájához hasonlóan. A negyedik egy konkrét kérdésre válaszol. Billock szerint számít a kliens részvétele a sajt kiválasztásában. A választó és a kiválasztott közötti kapcsolat a folyamat része.

A sajt csak egy eszköz, ami arra szolgál, hogy kapcsolatot hozzon létre a jóslatot késő személy és köztem”

– magyarázta.

Ezután a sajtra kezd koncentrálni, és az üzenetek rövidesen megérkeznek. „Kizárólag a sajtra koncentrálok, és akkor elkezdődnek a dolgok, például: Ezt kell mondanod, ezt kell mondanod, ezt kell mondanod” – mondta. „Bármit is hallok a fejemben, az az üzenet. Mindig hangos, és mindig érthető.”

Mi a különbség az egyes sajtok között?

Billock szerint sajt típusa befolyásolja a jel minőségét. „A kéksajt zajossá és zavaróvá teszi az üzenetet. Egy sima cheddar vagy egy kézműves sajt jobban kivehető üzenetet segít befogni” – mondta. Mielőtt bárki azt feltételezné, hogy ez egy luxusszolgáltatás, Billock szerint a szupermarketben kapható sajtok ugyan olyan jók erre a célra, mint a barlangban érlelt Gruyère sajtok.