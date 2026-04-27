Sajtból jósolja meg a jövőt: a Sajt Boszorkány hátborzongató állítása mindenkit sokkol

boszorkány
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 17:45
jóslásvarázslat
Számtalan furcsa módja van a jövőbeli események megjövendölésének, de ennek a módszernek egyszerűen muszáj szerepelnie a SAJTóban. Egy kaliforniai írónő úgydöntött, hogy furcsa módját válaszja a jóslásnak.
Pópity Balázs
Jen Billick egy Chicagoi utazó írónő, vagy ahogy ő hívja magát „Sajt Boszorkány”, aki azt állítja magáról, hogy képes ételdarabkák alapján megjósolni valakinek a jövőjét. Billock akkor kezdett ezzel foglalkozni, mikor beköszöntött a világjárvány és ahogy sokan mások, ő is elkezdett új hobbik után kutatni a Google-ben, így talált rá az ételjóslásra.

Sajttál jósláshoz.
Sajtdarabok, amikből a kliens válogathat magának 4 darabot, ami a jósláshoz kell / Fotó: Villi-Vonki /   shutterstock
  • Azt állítja a nő, hogy képes sajtból kisajtolni a jövőt.
  • A Covid óta űzi ezt a furcsa hobbit.
  • Akár turmixból is tudna jósolni.

Sokan jósolnak kávézaccból, szőlőből és Tarot kártyából, de úgy tűnik, a lehetőségek közel sem ennyire limitáltak. 

A Covid alatt rákerestem a Google-ben arra, hogy milyen furcsa módszerekkel leht ételekből megmondani a jövőt" és a sajtot hozta ki az első találatok között. Így kezdődött a szerelmi viszonyom az ételjóslással

– mesélte a Sajt Boszorkány a New York Postnak. Billock már éveket töltött a Tarot tanulmányozásával, így ennek a keretrendszernek a sajtra való adaptálása nem volt olyan nagy lépés, mint amilyennek hangzik. „Rájöttem, hogyan adaptálhatom a sajtra azt, amit már csináltam a kártyajóslásban” – mondta. Azóta is sajtot használ tarot kártyák és kristálygömbök helyett.

Ételjóslás? Így működik a sajtjóslás

A jóslás négy darabka sajtból történik, amelyeket a kliens választ ki. Az első három a múltat, a jelent és a jövőt fedi le, egy háromlapos Tarot kártya struktúrájához hasonlóan. A negyedik egy konkrét kérdésre válaszol. Billock szerint számít a kliens részvétele a sajt kiválasztásában. A választó és a kiválasztott közötti kapcsolat a folyamat része. 

A sajt csak egy eszköz, ami arra szolgál, hogy kapcsolatot hozzon létre a jóslatot késő személy és köztem”

– magyarázta. 

Ezután a sajtra kezd koncentrálni, és az üzenetek rövidesen megérkeznek. „Kizárólag a sajtra koncentrálok, és akkor elkezdődnek a dolgok, például: Ezt kell mondanod, ezt kell mondanod, ezt kell mondanod” – mondta. „Bármit is hallok a fejemben, az az üzenet. Mindig hangos, és mindig érthető.”

Mi a különbség az egyes sajtok között?

Billock szerint sajt típusa befolyásolja a jel minőségét. „A kéksajt zajossá és zavaróvá teszi az üzenetet. Egy sima cheddar vagy egy kézműves sajt jobban kivehető üzenetet segít befogni” – mondta. Mielőtt bárki azt feltételezné, hogy ez egy luxusszolgáltatás, Billock szerint a szupermarketben kapható sajtok ugyan olyan jók erre a célra, mint a barlangban érlelt Gruyère sajtok.

Nemcsak sajtból képes jósolni

Tarot kártyát, rúnaköveket, salátaszeleteket, croissant-okat, sört, bort és curryt is használ a jövő kiolvasásához. 

Ha az összes ételt össze kellene turmixolnom és szondán keresztül kellene adagolnom a klienseimnek, akkor is le tudom olvasni a keverék üzenetét

- mondta.

Billock jelenleg egy könyvet ír a módszeréről, valamint személyesen és online is kínál felolvasásokat. Ami a saját sajtját illeti, inkább távol tartja magát tőle. „Szeretem a sajtot, ezért szeretném továbbra is boldogan enni, és nem akarok aggódni amiatt, hogy mit mondana nekem.” 

Az alábbi videóban be is mutatja, hogyan: 

