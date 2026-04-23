Létezik Harry Potter sebhelye: ha így látod magadon, te vagy a kiválasztott

Több mint 20 éve rajongunk a Harry Potter-történetért, miközben arról álmodozunk, bárcsak mi is Griffendélesek lennénk. Habár az egész fikció és a varázsvilág nem létezik, Harry villám alakú sebhelye igen – csak egy kicsit másként. A testünkön sokféle spirituális jegyet hordozhatunk, olyanokat, amelyekről nem is biztos, hogy tudjuk, ott vannak – egy jegy azonban mind fölött áll. Ha neked is kettő van belőle, akkor számodra nincs lehetetlen, mert különleges vagy — maga a kiválasztott!
Nincs olyan a földön, aki ne hallott volna legalább egyszer Harry Potterről, az árva varázslófiúról, aki egy jóslat szerint a kiválasztott volt, az egyetlen, aki képes szembeszállni a varázsvilág ellenségével, Voldemorttal. A sebhelyét még csecsemőkorában szerezte, amikor a Sötét Nagyúr végezni akart vele. A többit már betéve tudjuk, még azok is, akiknek ez idág ismeretlen volt a mese, hiszen az idén karácsonykor debütáló remake miatt sokan nemrég először fogták kezükbe a könyveket, vagy olvasták újra azokat.
Illy Roland Tamás szerint az árva varázsló sebhelye létezik, csak kissé másként, és csak kevesek hordják magukon. Nem holmi halálos átok miatt égett a bőrükbe, hanem az univerzum „rajzolta rájuk” a születésük pillanatában. A jel nem a homlokukon, hanem a tenyerükön található, és különleges jelentést hordoz. Vajon neked is van?
A magyar jövendőmondó szerint az igazi kiválasztottak jele egy M betű a tenyéren. A betűt a szívvonal, a fejvonal, az életvonal, és a sorsvonal rajzolja ki.
Ez egy különleges sorsjel. Nagyon erős mintázat arra, hogy az illető hogyan működik az életben. A betű jelenléte már önmagában azt mutatja, hogy az illető összehangolt az érzelmek, a gondolkodás, az életenergia és a sorsirány terén. Nem szétesetten működik, hanem „egy irányba tart
– kezdte a Borsnak Illy Roland Tamás.
A tenyérnyomok más-más képességgel ruháznak fel. A bal kézen lévő jel arról árulkodik, hogy az előző életeid tapasztalatait kamatoztatod.
– A bal tenyéren található jel egy hozott mintáról árulkodik, amit lélekszinten, veleszületetten hozol magaddal. A megléte azt jelenti, hogy erősek az intuícióid, érzékeléseid, és már gyerekkortól könnyen átlátsz az embereken. Az előző életeid tapasztalatai veled vannak. Hamar ráérzel a dolgokra, gyorsan kiszúrod mások szándékait, előre tudod, mi fog veled történni. Ez egy nagyon kifinomult belső radar. Nagyon jó emberismerő vagy, nehéz téged becsapni – mutatott rá a mágus, kifejtve a jobb tenyéren található jel jelentését is.
A jobb tenyéren feltűnő M-betű azt mutatja, mit kezdesz az adottságoddal az életben. Hogy megvan-e benned az erő ahhoz, hogy a megérzéseid döntésekbe fordítsd, embereket vezess, és jól olvass a különféle helyzetekből Jelezhet jó üzleti érzéket, vezetői képességet, de előfordulhat, hogy ebben az inkarnációban tanítói minőségre vagy hivatott
– hangsúlyozta Tamás.
Illy Roland Tamás szerint a kiválasztottakat az univerzum nagy figyelemmel kíséri, mert könnyen tudnak kapcsolódni az emberekhez. Egy olyan „képességük” van, amellyel könnyen megvalósíthatják a céljaikat, csak egy kis kurázsi kell hozzá.
– Az M-betű viselése nem azt jelenti, hogy minden automatikusan jól alakul. Inkább azt, hogy van képességed jól dönteni, ha figyelsz magadra. Ez egy sorsjegy abban az értelemben, hogy a saját utadat tisztábban látod, mint az átlag. Ha jól használod, előnyt ad, ha nem, akkor csak egy lehetőség marad – zárta szavait a magyar Nostradamus.
Érdekel a tenyérjóslás? Akkor ezt a videót imádni fogod:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.