Létezik Harry Potter sebhelye: ha így látod magadon, te vagy a kiválasztott

Az univerzum „égi pecséttel” jelölte meg a kiválasztottakat.

Az M-betű a szívvonal, a fejvonal, az életvonal és sorsvonal találkozásából rajzolódik ki.

A magyar Nostradamus, Illy Roland Tamás szerint a jobb és a bal tenyéren lévő M-betű a múlt és jelen erői, egyfajta sorsjegyek a jövőnk felé.

Ha mindkét tenyéren ott van a jel, akkor tisztábban látjuk a saját utunkat az életben.

Több mint 20 éve rajongunk a Harry Potter-történetért, miközben arról álmodozunk, bárcsak mi is Griffendélesek lennénk. Habár az egész fikció és a varázsvilág nem létezik, Harry villám alakú sebhelye igen – csak egy kicsit másként. A testünkön sokféle spirituális jegyet hordozhatunk, olyanokat, amelyekről nem is biztos, hogy tudjuk, ott vannak – egy jegy azonban mind fölött áll. Ha neked is kettő van belőle, akkor számodra nincs lehetetlen, mert különleges vagy — maga a kiválasztott!

Harry Potter villám alakú sebhelye tényleg létezik?

Nincs olyan a földön, aki ne hallott volna legalább egyszer Harry Potterről, az árva varázslófiúról, aki egy jóslat szerint a kiválasztott volt, az egyetlen, aki képes szembeszállni a varázsvilág ellenségével, Voldemorttal. A sebhelyét még csecsemőkorában szerezte, amikor a Sötét Nagyúr végezni akart vele. A többit már betéve tudjuk, még azok is, akiknek ez idág ismeretlen volt a mese, hiszen az idén karácsonykor debütáló remake miatt sokan nemrég először fogták kezükbe a könyveket, vagy olvasták újra azokat.

Illy Roland Tamás szerint az árva varázsló sebhelye létezik, csak kissé másként, és csak kevesek hordják magukon. Nem holmi halálos átok miatt égett a bőrükbe, hanem az univerzum „rajzolta rájuk” a születésük pillanatában. A jel nem a homlokukon, hanem a tenyerükön található, és különleges jelentést hordoz. Vajon neked is van?

A jel, ami kiválasztottá tesz

A magyar jövendőmondó szerint az igazi kiválasztottak jele egy M betű a tenyéren. A betűt a szívvonal, a fejvonal, az életvonal, és a sorsvonal rajzolja ki.

Ez egy különleges sorsjel. Nagyon erős mintázat arra, hogy az illető hogyan működik az életben. A betű jelenléte már önmagában azt mutatja, hogy az illető összehangolt az érzelmek, a gondolkodás, az életenergia és a sorsirány terén. Nem szétesetten működik, hanem „egy irányba tart

– kezdte a Borsnak Illy Roland Tamás.