10 ezer forintért támadtak rá egy 90 éves asszonyra az otthonában

Családi házban támadtak rá egy 90 éves nőre. Az idős asszony egyedül tartózkodott otthon, amikor arra lett figyelmes, hogy a konyha helységben a 45 éves férfi és a 44 éves nő a fonott kosarát a benne lévő pénztárcájával megpróbálja ellopni. Amikor a néni ezt észlelte, ráfogott a kosárra, hogy a férfi azt ne tudja elvinni, de az a kosarat továbbra sem engedte el, sőt megpróbálta kitépni, rángatni. Eközben a női elkövető a pénztárcát kivette a kosárból, majd szólt a társának, hogy menjenek. Ekkor a férfi a kosarat hirtelen elengedte, amitől a néni az egyensúlyát elvesztette, hátraesett és a fejét beütötte, ami vérezni kezdett.

Otthonában támadtak rá egy idős asszonyra

Az elkövetők a sérült nénit magára hagyva sietősen távoztak. Az ellopott összeg 10–15 ezer forint.

Kollégáink a gyors adatgyűjtés és a kamerafelvételek alapján hamar azonosították az elkövetőket, akiket még aznap a Tatabányai Rendőrkapitányságon gyanúsítottként hallgattak ki és őrizetbe vették őket. A gyanúsítás ellen panasszal éltek, a bűncselekményt nem ismerték el

- írja a police.hu