10 ezer forintért támadtak rá egy 90 éves asszonyra az otthonában

idős néni
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 14:31
támadáslopás
A 90 éves nőnek sérülést is okoztak, majd elmenekültek.

Családi házban támadtak rá egy 90 éves nőre. Az idős asszony egyedül tartózkodott otthon, amikor arra lett figyelmes, hogy a konyha helységben a 45 éves férfi és a 44 éves nő a fonott kosarát a benne lévő pénztárcájával megpróbálja ellopni. Amikor a néni ezt észlelte, ráfogott a kosárra, hogy a férfi azt ne tudja elvinni, de az a kosarat továbbra sem engedte el, sőt megpróbálta kitépni, rángatni. Eközben a női elkövető a pénztárcát kivette a kosárból, majd szólt a társának, hogy menjenek. Ekkor a férfi a kosarat hirtelen elengedte, amitől a néni az egyensúlyát elvesztette, hátraesett és a fejét beütötte, ami vérezni kezdett. 

Otthonában támadtak rá egy idős asszonyra. Fotó:  Zalai hírlap

 

Az elkövetők a sérült nénit magára hagyva sietősen távoztak. Az ellopott összeg 10–15 ezer forint.

Kollégáink a gyors adatgyűjtés és a kamerafelvételek alapján hamar azonosították az elkövetőket, akiket még aznap a Tatabányai Rendőrkapitányságon gyanúsítottként hallgattak ki és őrizetbe vették őket. A gyanúsítás ellen panasszal éltek, a bűncselekményt nem ismerték el 

- írja a police.hu

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
