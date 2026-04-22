Vezetőszáron, megtörten állt a bíró elé Curtis bátyja: Életfogytig tartó börtön fenyegeti

Bilincsben, vezetőszáron, kommandósok hozták az egykori MTK-focista meggyilkolásával vádolt három férfit. A híres rapper, Curtis bátyja, Széki Lajos is a vádlottak padján ül. Az elsőfokú, nem jogerős ítélet szerint társaival együtt brutális kegyetlenséggel vetett véget Katczenbach Imre életének, még 2009-ben. A bíróság folyosóján fagyos volt a hangulat, a vádlottak arcán mély feszültség látszott, miközben a fegyveres őrök kíséretében megérkeztek a másodfokú tárgyalás nyitányára.

Curtis bátyja, Széki Lajos végig tagadta, hogy megölte volna Katczenbach Imrét / Fotó:tv2

Curtis bátyja és a többi vádlott számára most a tét nem kisebb, mint az életfogytig tartó szabadságvesztés megerősítése vagy esetleges enyhítése. Mint ismeretes, az egykori labdarúgó, Katczenbach Imre eltűnése éveken át rejtély volt, mígnem 2020-ban a nyomozók megtalálták a földi maradványait Baranyajenő külterületén, egy erdős részen. A vád szerint a férfit egy pénzügyi elszámolási vita miatt tetették el láb alól, a végrehajtással pedig a gyanú szerint Széki Lajost és társát bízták meg.

A tárgyalóteremben az események felidézése során újra megelevenednek a horrorisztikus részletek: a vád szerint az áldozatot egy előre megásott sírhoz csalták, majd brutális ütlegelés után a gödörbe dobták és betemették. Az elsőfokú bíróság korábban úgy ítélte meg, hogy a bűncselekményt előre kitervelten, nyereségvágyból és különös kegyetlenséggel követték el. Bár a vádlottak mindvégig ártatlanságukat hangoztatták, az ítélet életfogytig tartó fegyház lett.

A most kezdődő másodfokú eljárás során a védelem célja egyértelműen az ítélet megváltoztatása vagy hatályon kívül helyezése. Curtis, a népszerű rapper, korábban többször is nyilatkozott arról, hogy testvére mellett áll, és hisz az ártatlanságában. A családot mélyen megviselik a látottak, különösen a súlyos biztonsági intézkedések és a kényszerítő eszközök látványa, amelyekkel a vádlottakat a tárgyalásra kísérték.

A terem megtelt a Széki Lajos ártatlanságában bízó barátokkal. Curtis azonban most nem jelent meg, információink szerint Lajos egyik gyerekét kísérte el Barcelonába, egy versenyre. Lajos felesége a hallgatóság soraiban ül.