Vigyázz: ezek a rémálmok súlyos jelentéssel bírnak az álomfejtés szerint

Ha rémálmot vagy rémképeket láttál éjszaka, annak mindig meg van a maga oka. Ahhoz, hogy kiderítsd, mit is szimbolizálhatnak a lidércnyomásaid, ismerned kell az álomfejtés leggyakoribb félelmetes szimbólumait. Mutatjuk, mit jelentenek, és mire számíthatsz a közeljövőben, ha megjelent egy az álmodban.
1878-ban ezen a napon, október 21-én megszületett Krúdy Gyula, a magyar próza egyik legnagyobb mestere. De neve nem csak innen csenghet ismerősen. Krúdy nagymamája ugyanis, egy igazi ezoterikus mester volt, aki magas fokon űzte ezt a szakmát, a tenyérjóslástól kezdve, az álomfejtésig. Ezért születhetett meg a híres magyar Álmoskönyv is. Krúdy Gyula szorgos, érdeklődő partnere volt nagyanyjának, és az ismert népi álomfejtéseket papírra vetette. Így fejthetjük meg ma is az álmunk szimbólumait.
Most elhoztuk a leggyakoribb rémképek jelentéseit!
Gyakori, hogy álmunkban süllyedünk. Nyomasztó és félelmetes érzés, ami után gyakran ébredünk lihegve. Ennek ellenére, a népi értelmezés szerint, ha süllyedsz álmodban, az mulatságot jósol a közeljövődben.
Ha viszont nem te, hanem egy csónak süllyed álmodban, az egy szerelem végét jelezheti az álmoskönyv szerint.
Ha álmodban légszomjat vagy fulladást élsz át, az anyagi nehézségekre utal. Komoly pénzügyi problémákat jelezhet. Így üzenhet a tudatalattid.
Ha álmodban haláleset történik vagy halottat látsz, az Krúdy gyűjtése szerint, több mindent jelölhet kontextustól függően – és néhány magyarázat meglepően ellentmondásos.
Ami valóban halálesetet jósol az álomfejtés szerint:
Érdekesség, hogy ennek ellenére, álmodban citromot enni a jólét jóslata.
Mind ismerünk legalább 1 embert, aki retteg a pókoktól – vagy épp mi magunk vagyunk azok. Ironikus, de ahogyan legtöbbször az életben is, úgy álmunkban sem kell túlságosan megrémülnünk egy pók látványától. Krúdy álmoskönyve szerint, pókot látni álmunkban szerencsét jósol. De ha elpusztítjuk a 8 lábú szörnyet, az egy távoli szerettünk megsértését jelezheti.
Az álombeli pókhálóra pedig, egy egészen konkrét szcenáriót vázol fel Krúdy Gyula álmoskönyve:
„Pókháló: szerencsés szerelmi viszony egy gazdag asszonnyal, amely nem végződik házassággal.”
Hasónlóan a halálhoz, a vérrel kapcsolatos álmok is sokrétű értelmezést kaptak a népi hagyományokban. A lábunk előtt folyó vér veszedelmet, az alvadt vér nehéz betegséget, a csepegő vér pedig pozitív előjelet mutat. Ha álmodban vért ittál, az bátorságra utal. Ha pedig vért köptél, az gyalázatot.
