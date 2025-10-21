Vigyázz: ezek a rémálmok súlyos jelentéssel bírnak az álomfejtés szerint

Ha rémálmot vagy rémképeket láttál éjszaka, annak mindig meg van a maga oka. Ahhoz, hogy kiderítsd, mit is szimbolizálhatnak a lidércnyomásaid, ismerned kell az álomfejtés leggyakoribb félelmetes szimbólumait. Mutatjuk, mit jelentenek, és mire számíthatsz a közeljövőben, ha megjelent egy az álmodban.

Meglepő jelentéssel bírnak a gyakran feltűnő, félelmetes képek a rémálmainkban. Az álomfejtés szerint, erre kell készülnöd, ha látod valamelyiket az éjszaka.

Fotó: Juana Mari Moya / GettyImages

1878-ban ezen a napon, október 21-én megszületett Krúdy Gyula, a magyar próza egyik legnagyobb mestere. De neve nem csak innen csenghet ismerősen. Krúdy nagymamája ugyanis, egy igazi ezoterikus mester volt, aki magas fokon űzte ezt a szakmát, a tenyérjóslástól kezdve, az álomfejtésig. Ezért születhetett meg a híres magyar Álmoskönyv is. Krúdy Gyula szorgos, érdeklődő partnere volt nagyanyjának, és az ismert népi álomfejtéseket papírra vetette. Így fejthetjük meg ma is az álmunk szimbólumait.

Most elhoztuk a leggyakoribb rémképek jelentéseit!

Álomfejtés: az 5 legrémisztőbb álomkép jóslata

1. Süllyedés álombeli jelentése

Gyakori, hogy álmunkban süllyedünk. Nyomasztó és félelmetes érzés, ami után gyakran ébredünk lihegve. Ennek ellenére, a népi értelmezés szerint, ha süllyedsz álmodban, az mulatságot jósol a közeljövődben.

Ha viszont nem te, hanem egy csónak süllyed álmodban, az egy szerelem végét jelezheti az álmoskönyv szerint.

2. Fulladás álombeli jelentése

Ha álmodban légszomjat vagy fulladást élsz át, az anyagi nehézségekre utal. Komoly pénzügyi problémákat jelezhet. Így üzenhet a tudatalattid.

3. Halál álombeli jelentése

Ha álmodban haláleset történik vagy halottat látsz, az Krúdy gyűjtése szerint, több mindent jelölhet kontextustól függően – és néhány magyarázat meglepően ellentmondásos.

Ha meghalsz álmodban, az nyomorúságot, fájdalmat jósol.

Ellenben a halni akarás, egészséget jelez az álomfejtés szerint.

Ahogyan az is egy pozitív üzenet, ha magadat holtan látod álmodban: hosszú életet és jó pártfogókat jelölhet.

A halottas ágy viszont, a fájdalmas, gyötrő szerelem üzenetét hordozza.

Ami valóban halálesetet jósol az álomfejtés szerint:

hulló falevél

vörös kutya

idegen nő csókja

idegen férfitól kapott csokor

fog, fogak, fogat enni

citrom

Érdekesség, hogy ennek ellenére, álmodban citromot enni a jólét jóslata.

4. Pók álombeli jelentése