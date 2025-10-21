SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Vigyázz: ezek a rémálmok súlyos jelentéssel bírnak az álomfejtés szerint

Krúdy Gyula
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 21:15
Rémálmod volt? Ha ezt láttad, fel kell készülnöd arra, ami történni fog. Nézd meg, mire számíthatsz az álomfejtés alapján!
Boncza Léda
Ha rémálmot vagy rémképeket láttál éjszaka, annak mindig meg van a maga oka. Ahhoz, hogy kiderítsd, mit is szimbolizálhatnak a lidércnyomásaid, ismerned kell az álomfejtés leggyakoribb félelmetes szimbólumait. Mutatjuk, mit jelentenek, és mire számíthatsz a közeljövőben, ha megjelent egy az álmodban.

Zuhanás rémálom jelentése az álomfejtés szerint
Meglepő jelentéssel bírnak a gyakran feltűnő, félelmetes képek a rémálmainkban. Az álomfejtés szerint, erre kell készülnöd, ha látod valamelyiket az éjszaka.
Fotó: Juana Mari Moya / GettyImages

1878-ban ezen a napon, október 21-én megszületett Krúdy Gyula, a magyar próza egyik legnagyobb mestere. De neve nem csak innen csenghet ismerősen. Krúdy nagymamája ugyanis, egy igazi ezoterikus mester volt, aki magas fokon űzte ezt a szakmát, a tenyérjóslástól kezdve, az álomfejtésig. Ezért születhetett meg a híres magyar Álmoskönyv is. Krúdy Gyula szorgos, érdeklődő partnere volt nagyanyjának, és az ismert népi álomfejtéseket papírra vetette. Így fejthetjük meg ma is az álmunk szimbólumait.  

Most elhoztuk a leggyakoribb rémképek jelentéseit!

Álomfejtés: az 5 legrémisztőbb álomkép jóslata

1. Süllyedés álombeli jelentése

Gyakori, hogy álmunkban süllyedünk. Nyomasztó és félelmetes érzés, ami után gyakran ébredünk lihegve. Ennek ellenére, a népi értelmezés szerint, ha süllyedsz álmodban, az mulatságot jósol a közeljövődben.

Ha viszont nem te, hanem egy csónak süllyed álmodban, az egy szerelem végét jelezheti az álmoskönyv szerint.  

2. Fulladás álombeli jelentése

Ha álmodban légszomjat vagy fulladást élsz át, az anyagi nehézségekre utal. Komoly pénzügyi problémákat jelezhet. Így üzenhet a tudatalattid.

3. Halál álombeli jelentése

Ha álmodban haláleset történik vagy halottat látsz, az Krúdy gyűjtése szerint, több mindent jelölhet kontextustól függően – és néhány magyarázat meglepően ellentmondásos.

  • Ha meghalsz álmodban, az nyomorúságot, fájdalmat jósol.
  • Ellenben a halni akarás, egészséget jelez az álomfejtés szerint.
  • Ahogyan az is egy pozitív üzenet, ha magadat holtan látod álmodban: hosszú életet és jó pártfogókat jelölhet.
  • A halottas ágy viszont, a fájdalmas, gyötrő szerelem üzenetét hordozza.

Ami valóban halálesetet jósol az álomfejtés szerint:

  • hulló falevél
  • vörös kutya
  • idegen nő csókja
  • idegen férfitól kapott csokor
  • fog, fogak, fogat enni
  • citrom

Érdekesség, hogy ennek ellenére, álmodban citromot enni a jólét jóslata.

4. Pók álombeli jelentése

Pókok álombeli jelentése az álomfejtés alapján.
Az álmoskönyv szerint, ezt jelenti, ha pókokkal vagy pókhálóval álmodsz.
Fotó: PeopleImages / GettyImages

Mind ismerünk legalább 1 embert, aki retteg a pókoktól – vagy épp mi magunk vagyunk azok. Ironikus, de ahogyan legtöbbször az életben is, úgy álmunkban sem kell túlságosan megrémülnünk egy pók látványától. Krúdy álmoskönyve szerint, pókot látni álmunkban szerencsét jósol. De ha elpusztítjuk a 8 lábú szörnyet, az egy távoli szerettünk megsértését jelezheti.  

Az álombeli pókhálóra pedig, egy egészen konkrét szcenáriót vázol fel Krúdy Gyula álmoskönyve:

„Pókháló: szerencsés szerelmi viszony egy gazdag asszonnyal, amely nem végződik házassággal.”

5. Vér álombeli jelentése

Hasónlóan a halálhoz, a vérrel kapcsolatos álmok is sokrétű értelmezést kaptak a népi hagyományokban. A lábunk előtt folyó vér veszedelmet, az alvadt vér nehéz betegséget, a csepegő vér pedig pozitív előjelet mutat. Ha álmodban vért ittál, az bátorságra utal. Ha pedig vért köptél, az gyalázatot.

5 kulcsmódszer, amivel megértheted az álmaid:

Még több álomfejtésről itt olvashatsz:

 

