Hoppá! Papaszita aktív lett az Instagramon: PSG Ogli reagált barátja visszatérésére

Papaszita visszatért? A Kőgazdag Fiatalok című polgárpukkasztó reality két évadot is megért, a pénzt két kézzel szóró szereplőkre pedig jól emlékeznek a nézők. Nem is beszélve az első évad marcona alakjáról, a PSG Ogli testőreként előlépő Papaszitáról. Az izomagy az elmúlt éveket börtönben töltötte, ám most aktív lett a közösségi oldalán.

Vágja a centit PSG Ogli Papaszita szabadulásáig (Fotó: Papaszita/Instagram)

Papaszita első útja a konditerembe vezet

Egy közös fotójuk jelent meg Papaszita Instagram-oldalán, a Bors pedig felkereste a közösségi médiában is aktív celebet, PSG Oglit, aki őszintén beszélt Papaszita szabadulásáról.

Ogli elmondása szerint a raboskodó Papaszita még nem szabadult, de szerinte ez már csak idő kérdése.

Nem jött még ki, de hamarosan… Várom már

– fogalmazott, majd elárulta: első útjuk a konditerembe vezetne.

A celeb szerint ugyanis Papaszita fizikailag és mentálisan is nehéz helyzetben lehet, de bízik abban, hogy képes lesz újra formába lendülni.

„Az edzésbe vissza fog rázódni, biztos össze van esve, szóval az lesz az első, hogy elmenjünk az edzőterembe.”

PSG Ogli a közös tervekről beszélt (Fotó: Ripost)

PSG Ogli: „Nem nagyon tartom a kapcsolatot velük”

Bár a jogi korlátok miatt nem tudták tartani a kapcsolatot, úgy érzi, a szabadulás után folytatódhat a barátságuk. S hogy mi a helyzet a többi Kőgazdag fiatallal?

„Nem nagyon tartom a kapcsolatot velük, nem vagyok rájuk kíváncsi. Szóval közös buli sem lesz, jó lesz nekünk kettesben is!” – mondta el őszintén.

„Nem igazán vagyok tisztában ezekkel a szabályokkal, de amint lehet, külföldre is elvinném Papaszitát” – utalt egy lehetséges közös tervre, bár konkrétumokat nem árult el.

Az ominózus közös képre is reagált, ami frissen jelent meg Papaszita Instagramján.

„Én kezelem a fiókját. Mióta bevonult, több tízezer üzenetet kapott, kitartást kívánnak neki. És persze jelentkeztek »Mamasziták« is” – fedte még fel a hadaró celeb.