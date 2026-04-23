Heidi Klum bikinire vetkőzött, káprázatos a látvány - Videó

A másfél hónap múlva szülinapot ünneplő Heidi Klum aztán tudja, hogy kell élvezni az életet. Az 52 éves szupermodell ugyanis nem máshogy tölti oly ritka szabadnapját, mint lenyűgöző Los Angeles-i villájának medencéjénél. Napsütés, varázslatos környezet, Klum bikiniben. A látvány több, mint csodálatos.
A német szupermodell férjével közös két német vizslájukkal, Uschival és Jägerrel közösen, továbbá húsvétkor örökbefogadott kölyökkutyájukkal, Fritzzel együtt élvezte a napsütést apró bikinijében. A fürdőruha habár tette a dolgát, Klum így is megvillantotta tökéletes idomait miközben főként az új családtag boldogan követte őt.
Boldog húsvétot! Örökbefogadtam ezt a féléves szőrcsomót, Fritzet. Múlthéten ugyanis arra lettem figyelmes, hogy a filmstúdió mellett, ahol forgatunk felállítottak egy alkalmi kutyaadoptáló standot több mint ötven ebbel. A nap végére majdnem mindegyikük talált otthont kivéve ezt a kis csenevész szőrgombócot, aki ott árválkodott a ketrecében. Habár időbe telt meggyőzni a férjemet, akinek igaza volt az ellenérveivel, de Fritz velem jött. Egyszerűen nem tudtam ott hagyni
- közölte húsvét után a modell, aki akkor ezt a hírt szintén egy nagyon szexi fotóval együtt tette közzé.
