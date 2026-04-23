Retró időutazás műanyag tálcán: a kvíz, ami visszarepít a kockás abroszos menzák világába

Ez a nosztalgikus kvíz a magyar iskolai étkezdék és üzemi konyhák felejthetetlen világába kalauzol.

Felelevenítjük a klasszikus menzás fogások emlékét.

Mindenki próbára teheti tudását a korszak legnépszerűbb ételeiről.

Vannak illatok, amelyek kitörölhetetlenül beleégtek az emlékezetünkbe. Aki valaha is belépett egy magyar általános iskola vagy üzemi étkezde folyosójára délelőtt tizenegy és délután kettő között, az pontosan tudja, miről beszélünk. A kvíz kitöltése közben rájöhetünk, hogy a menza nem csak az ételekről szólt, egyfajta társadalmi rítus volt, ahol megtanultuk a türelem (a sorban állás), a diplomácia (a konyhás nénikkel való alkudozás) és a túlélés (a spenót elrejtése a krumpli alá) alapjait.

Ahol a kvíz kérdései megelevenednek: nosztalgikus pillanatkép a menza motorjáról, a gőzölgő üstöt keverő konyhásnénikkel. Fotó: Simon Tibor / Fortepan

A retró menza aranykora egy olyan időszak volt, amikor a gasztronómiai kreativitást nem a Michelin-csillagok, hanem a költséghatékonyság és a kalóriabevitel vezérelte. Egy jó kvíz kérdés is lehetne, hogy miért hívják „finomnak” azt a bizonyos főzeléket, ami sűrű fehér masszaként pihent a tányérunkon. Mégis, visszagondolva van benne valami végtelenül megnyugtató és otthonos, hiszen ez az ízvilág, a retró ételek kovácsoltak össze minket az osztálytársainkkal.

Persze a nosztalgia néha megszépíti a dolgokat, de azokban a zajos ebédlőkben tanultunk meg közösségben létezni. Ott születtek a legnagyobb barátságok a közös sóskafőzelék-utálat felett, és ott tanultuk meg értékelni a repetát, ha a konyhás néni jókedvében volt. Aki pedig figyelmesen kitölti ennek a retró kvíznek minden kérdését, az biztosan újra érzi majd a szájában a cukros-kakaós tészta ropogását a foga alatt.

Ez a kvíz most lehetőséget ad arra, hogy leporold ezeket az emlékeket. Nem kell tálcát fognod, nem kell sorban állnod, és ígérjük, senki nem fog rád szólni, ha nem eszed meg a zöldséget. A kvíz segít eldönteni, hogy igazi menza-szakértő vagy-e, vagy csak a legfinomabb falatokra emlékszel szívesen.

Készen állsz a gasztro-időutazásra? Vegyél a kezedbe egy képzeletbeli alumíniumkanalat, töltsd ki a lenti kvíz kérdéseit, és vágjunk bele!