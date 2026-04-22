Kihangosított telefon mellett sírt Horváth Csenge és férje: Mindennél többet jelentett a hír

2025 őszén egyre hangosabbak lettek azok a találgatások, amelyek a Horváth Csenge terhességéről szóltak. A fiatal modell azonban hosszú ideig nem reagált semmire, miközben a közösségi oldalakat elárasztották az elemzések, kommentek és „biztos forrásból” származó információk. A csend végül egyetlen Instagram-poszttal tört meg: Horváth Csenge saját maga jelentette be terhességét egy szerelmes fotóval, ami szinte azonnal felrobbantotta a netet. A bejelentés után most egy újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a kismama, egy interjúban elárulta, hogyan tudta meg a nagy hírt, a pici nemét, valamint azt is, hogy az apuka miként reagált a baba érkezésére.
Horváth Csenge azt hitte, káprázik a szeme. A népszerű kismama most részletesen felidézte a kezdeti bizonytalanságot és azt a reggelt, amikor végre a baba neme is biztossá vált.
Az első gondolatom az volt: biztos, hogy rosszul látok, a szememmel valami baj van, itt tuti nincs két csík, és ez valami félreértés lehet. Annyira nem hittem el, hogy fel kellett hívjam a barátnőmet is, hogy ezt most nem csak én látom, hanem ő is látja-e, de aztán természetesen nagyon örültünk
– kezdte Csenge, aki azt is elmesélte, hogyan várta a genetikai vizsgálat eredményét.
Addig a pillanatig, én minden egyes nap remegő gyomorral feküdtem, és ezért nagyon izgultam, hogy minden legyen a lehető legnagyobb rendben. Reggel csörgött a telefon, hogy minden a legnagyobb rendben, és akkor ott a nemét is megtudtuk a kisbabánknak. Az különösen szép pillanat volt. Pont mindketten ott voltunk a férjemmel, és ott a kihangosított telefon mellett, kicsit könnybe lábadt szemmel hallgattuk a jó hírt, és ezzel minden vágyunk teljesült.
A fiatal anyuka arra is kitért, hogy férje miként fogadta a kisbaba érkezésének hírét.
Egészen addig, amíg nem hallotta a szívhangját, ez ilyen elérhetetlen dolog volt neki. Akkor láttam rajta először igazán, hogy ott esett le neki, hogy ez tényleg van, és igaz. Nagyon boldog, amikor láthatja velem együtt ezeket a felvételeket, mert nyilván ez az apukáknak, nem olyan nagy „buli” a várandósság, mint nekünk
– nyilatkozta Horváth Csenge, aki az interjú alatt – melyet cikkünk végén tekinthetsz meg – felhívta a figyelmét anyatársainak az alapos kivizsgálás fontosságára.
