Égi jelet fogott a magyar Nostradamus: lángba borul a spirituális tér, de 3 csillagjegy profitál belőle

A Mars a Kosba lép április 9-én, amivel az univerzum az élet minden területére hatni fog.

A káosz lesz az úr, amiből egyedül három csillagjegy, a Kos, a Nyilas és az Oroszlán profitálhat.

Illy Roland Tamás mágus szerint sokaknál alvászavar, feszültség léphet fel.

Ha jól osztod be az energiád, akkor többet haladhatsz rövid időn belül, mint egy év alatt.

Eddig sosem látott erő fogja az emberiséget változásra kényszeríteni. Ahogy a kínai asztrológia szerint a Vörös Tűz-Ló éve lángoló patákkal tapossa el az előző énünket, hogy a sorsunk ösvényére lépjünk, úgy egy ébredő erő is kigyullad hamarosan bennünk, ami ezt segítheti. Április 9-én konganak az univerzum harangjai: a Mars a Kosban találja meg a helyét, amiben nem lesz köszönet.

Mit jelent a Mars a Kosban?

A magyar Nostradamusnak, Illy Roland Tamásnak rémisztő látomása volt. A következő időszakban az Égiek leveszik álarcukat, és vicsorogva néznek velünk szembe – de csak miértünk teszik. A Mars a Kosban olyan együttállás, amely az áprilisi horoszkópokat is pengeéles tollal írja át. Három csillagjegy szülötte a káosz nyertesévé válik, ám másik három jobb, ha inkább óvatos lesz.

A Mars Kosba lépése április 9-én következik be, és bizony nem finoman kopogtat, erővel töri ránk az ajtót.

Nagyon nyers, ösztönös és erőteljes energia érkezik az életünkbe. Ez nem egy finom, lágy hatás, hanem inkább olyan, mintha valaki hirtelen felkapcsolná bennünk a villanyt, és azt mondaná: „elég volt a várakozásból, most lépj

– kezdte el részletezni a mennyország titkait is feltáró Illy Roland Tamás, aki szerint a Mars és a Kos közös tánca fájdalmas erővel hat majd ránk. Ha nem leszünk elég tudatosak, akkor lángba borul a lélek, és azt a test is megsínyli.

– A Mars a cselekvés, az akarat, az ösztönök és a belső tűz bolygója. A Kos pedig az a jegy, amely nem kérdez, nem elemez, nem halogat, hanem elindul. Ez a kettő együtt egy olyan energiát hoz létre, amely egyszerre inspiráló és veszélyes. Inspiráló, mert hatalmas lendületet ad, és végre kiszakít abból az állapotból, amikor csak gondolkodunk, tervezgetünk vagy halogatunk; de veszélyes is, mert ha nincs tudatosság, akkor ez az energia könnyen átcsaphat türelmetlenségbe, indulatba vagy hirtelen döntésekbe, amelyeket később megbánhatunk – hangsúlyozta a magyar Nostradamus. Jóslata szerint ebben az időszakban a lezárás és a kezdet órái egyszerre ketyegnek. Sokan érzik majd, hogy nem bírják tovább az eddigi életüket és lépniük kell.

Sok ember hirtelen változtatni akar majd. Felmond, lezár egy kapcsolatot, belekezd valamibe, amire eddig csak vágyott. A tempó is felgyorsul. Az univerzum most nem nagyon engedi a „majd egyszer” hozzáállást. Inkább azt üzeni: elég volt, lépj!

– emelte fel mutatóujját a csodákra képes mágus, hozzátéve, hogy az Égiek többé nem finom jelekkel terelgetnek, hanem az álmainkba és a vágyainkba is belekontárkodnak.