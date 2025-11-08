Személyiségteszt: az emberiség 3%-a tartozik csak ebbe a típusba – Te köztük vagy?

Felkészültél egy kegyetlenül őszinte személyiségtesztre? Ezek a kérdések pontosabban világítanak rá a jellemedre, mint bármelyik közeli barátod. Ha kíváncsi vagy, hogy a nagy átlaghoz vagy a 3%-hoz tartozol-e, válaszolj a teszt kérdéseire!

Személyiségteszt: mennyire ritka a gondolkodásmódod?

Fotó: YAKOBCHUK VASYL / 123RF

Bár minden ember más, a társadalom nagy részét hasonló viselkedés jellemzi a döntéshelyzetekben. Ez a személyiségteszt most erre összpontosít. Eléri, hogy mélyen magadba nézz, és meglásd, hogy te is a nagy átlaghoz tartozol-e.

Válaszolj a kérdésekre, és nézd meg, mennyire tesznek döntéseid egyedivé!

Személyiségteszt: mennyire ritka a személyiségtípusod?

Szerinted melyik a legszebb szó ezek közül?

A) Szivárvány

B) Remény

C) Hit Melyik szó kelti benned a legnagyobb félelmet?

A) Vér

B) Tű

C) Pókok A hét főbűn közül melyikbe esel a legkönnyebben?

A) Falánkság

B) Harag

C) Irigység Van benned művészi hajlam?

A) Persze. A kreativitásom visz előre az életben.

B) Inkább gyakorlatias típus vagyok.

C) A konyhában és a mindennapokban élem ki a kreativitásom. Hogyan reagálsz, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy tervezted?

A) Izgatott vagyok. Ilyen az élet!

B) Felbosszant, de gyorsan tudok alkalmazkodni az új körülményekhez.

C) Az a legjobb, ha minden a megszokott, megtervezett módon történik. A spontaneitás nem az én műfajom. Mi tesz a legbüszkébbé?

A) Hogy mindig ki merem mondani a gondolataim, akkor is, ha eltér a többségétől.

B) Hogy kitartó és koncentrált maradok, bármi is történjék.

C) Hogy mindenki megbízik bennem. Milyen vagy, amikor egy nehéz döntést kell meghozni?

A) Az intuícióim alapján döntök (és általában jól teszem).

B) Minden oldalról megvizsgálom a szitut. Csak utána határozom el magam.

C) Figyelek és tanácsot kérek, mielőtt döntenék. Hogy állsz a tömeg előtt való beszéddel?

A) Imádom!

B) Ha kell, megoldom. Nem okoz különösebb gondot.

C) Kerülöm, amennyire csak tudom. Szeretsz kockáztatni?

A) Persze.

B) Csak ha a logika azt diktálja, hogy megéri.

C) Általában inkább biztonsági játékot játszom.

Eredmények

Többségében A válaszok: nagyon ritka 3%

Fotó: 123RF

Merész vagy, egyedi és nagyon erős személyiség, aki ritkán marad észrevétlen. Képes vagy új lehetőségek felfedezésére és új irányt mutatni a többi embertípusnak. Erős megérzéseid és szabadon áramló gondolataid visznek előre az életben. Hogy honnan meríted a kifogyhatatlan erődet? Ez a 3%-os titok, amit csak nagyon kevesen ismernek.