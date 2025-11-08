Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Zsombor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Személyiségteszt: az emberiség 3%-a tartozik csak ebbe a típusba – Te köztük vagy?

embertípus
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 17:45
személyiségtípusszemélyiségtesztteszt
Gondolkodtál már azon, hogy vajon mennyire érzel és gondolkodsz együtt a nagy átlaggal? Vajon mennyire vagy különleges? Ez a személyiségteszt pár kérdésből megmondja a választ. Válaszolj őszintén!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Felkészültél egy kegyetlenül őszinte személyiségtesztre? Ezek a kérdések pontosabban világítanak rá a jellemedre, mint bármelyik közeli barátod. Ha kíváncsi vagy, hogy a nagy átlaghoz vagy a 3%-hoz tartozol-e, válaszolj a teszt kérdéseire!

Mennyire gondolkodsz máshogy mint a többi ember személyiségteszt
Személyiségteszt: mennyire ritka a gondolkodásmódod?
Fotó: YAKOBCHUK VASYL / 123RF

Bár minden ember más, a társadalom nagy részét hasonló viselkedés jellemzi a döntéshelyzetekben. Ez a személyiségteszt most erre összpontosít. Eléri, hogy mélyen magadba nézz, és meglásd, hogy te is a nagy átlaghoz tartozol-e.

Válaszolj a kérdésekre, és nézd meg, mennyire tesznek döntéseid egyedivé!

Személyiségteszt: mennyire ritka a személyiségtípusod?

  1. Szerinted melyik a legszebb szó ezek közül?
    A) Szivárvány
    B) Remény
    C) Hit
  2. Melyik szó kelti benned a legnagyobb félelmet?
    A) Vér
    B) Tű
    C) Pókok 
  3. A hét főbűn közül melyikbe esel a legkönnyebben?
    A) Falánkság
    B) Harag
    C) Irigység
  4. Van benned művészi hajlam?
    A) Persze. A kreativitásom visz előre az életben.
    B) Inkább gyakorlatias típus vagyok.
    C) A konyhában és a mindennapokban élem ki a kreativitásom.
  5. Hogyan reagálsz, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy tervezted?
    A) Izgatott vagyok. Ilyen az élet!
    B) Felbosszant, de gyorsan tudok alkalmazkodni az új körülményekhez.
    C) Az a legjobb, ha minden a megszokott, megtervezett módon történik. A spontaneitás nem az én műfajom.
  6. Mi tesz a legbüszkébbé?
    A) Hogy mindig ki merem mondani a gondolataim, akkor is, ha eltér a többségétől.
    B) Hogy kitartó és koncentrált maradok, bármi is történjék.
    C) Hogy mindenki megbízik bennem.
  7. Milyen vagy, amikor egy nehéz döntést kell meghozni?
    A) Az intuícióim alapján döntök (és általában jól teszem).
    B) Minden oldalról megvizsgálom a szitut. Csak utána határozom el magam.
    C) Figyelek és tanácsot kérek, mielőtt döntenék.
  8. Hogy állsz a tömeg előtt való beszéddel?
    A) Imádom!
    B) Ha kell, megoldom. Nem okoz különösebb gondot.
    C) Kerülöm, amennyire csak tudom.
  9. Szeretsz kockáztatni?
    A) Persze.
    B) Csak ha a logika azt diktálja, hogy megéri.
    C) Általában inkább biztonsági játékot játszom.

Eredmények

Többségében A válaszok: nagyon ritka 3%

Személyiségteszt A válaszainak eredménye ritka személyiségtípus
A válaszok: nagyon ritka 3%
Fotó: 123RF

Merész vagy, egyedi és nagyon erős személyiség, aki ritkán marad észrevétlen. Képes vagy új lehetőségek felfedezésére és új irányt mutatni a többi embertípusnak. Erős megérzéseid és szabadon áramló gondolataid visznek előre az életben. Hogy honnan meríted a kifogyhatatlan erődet? Ez a 3%-os titok, amit csak nagyon kevesen ismernek.

Többségében B válaszok: közepesen ritka 27%

Személyiségteszt B válaszainak eredménye közepesen ritka személyiségtípus
B válaszok: közepesen ritka 27%
Fotó: 123RF

Te vagy az arany közép. Egy kiegyensúlyozott, de érzékeny személyiség, aki mindig megfontolt döntéseket hoz, és aki képes vegyíteni az intuíciót a józan ész kvalitásaival. Tudod mikor kell cselekedni, és mikor hallgatni. Nem vágysz a figyelemre, de ha megkapod, mindenki tudja, hogy egy megbízható ember tartja kezében a stafétabotot.

Többségében C válaszok: egyetemes 70%

Személyiségteszt C válaszainak eredménye egyetemes személyiségtípus
C válaszok: egyetemes 70%
Fotó: 123RF

Te képviseled mindazt, ami összeköt bennünket. A szeretetet, az összetartozást és a közös tudás biztonságát. A te értéked éppen természetességedben rejlik. Praktikus vagy, hűséges és gondoskodó, akire mindig, minden körülmények között lehet számítani. Nem keresed a feltűnést, mégis te adod az összetartozás alapjait. A harmónia, amit közvetítesz követendő példa mindenki számára.

A kockázatkerülő emberek pszichológiája:

Tölts ki még több tesztet a Borson:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu