A Harry Potter egyik jelenete, amiből a kvíz is készült.

Óriási Harry Potter-kvíz a legnagyobb rajongóknak – Most kiderül, hogy megállnád-e a helyed a Roxfortban

Alan Rickman
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 21. 14:45
Harry Potterfilmes kvízekkvíz
Téged mennyire igézett meg a Harry Potter varázslatos világa? Már gyerekkorodban is a Roxfortba akartál járni? Alan Rickman születésnapja alkalmából egy mágikus kvízzel készültünk neked. Lássuk, felvételt nyernél-e a Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolába!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Vajon mennyire emlékszel a Harry Potter világának legnagyobb mágusaira és a filmek legapróbb részleteire? Úgy gondolod, hogy profi lennél ebben a kvízben? Akkor derítsd ki, hogy megállnád-e a helyed a Roxfortban!

Harry Potter-kvíz, egy jelenet a filmből.
Alan Rickman születésnapján ezúttal egy mágikus kvízzel készültünk.
Fotó: Collection ChristopheL via AFP /   AFP
  • A Harry Potter filmek J. K. Rowling regényein alapulnak.
  • A varázslattal átszőtt filmsorozat hatalmas rajongótábort szerzett magának az évek alatt, népszerűsége pedig azóta is töretlen.
  • Ebből a kvízből most kiderül, hogy igazi rajongó vagy-e!

Hatalmas Harry Potter-kvíz – Vajon muglinak vagy varázslónak születtél?

A J. K. Rowling regényein alapuló Harry Potter filmek első része 2001-ben jelent meg, majd sorra aratta le a babérokat egészen a 2011-es befejező részig. A Roxfort varázsvilága iránti rajongás azonban máig töretlen, a filmsorozat legemlékezetesebb karakterei ugyanis örökre a szívünkbe lopták magukat.

De vajon mennyire emlékszel Perselus Pitonra, akit Alan Rickman vitt vászonra elképesztő színészi alakítással? Rémlenek még a filmsorozat apró, de fontos részletei? Úgy gondolod, hogy nagyon otthonosan mozogsz J. K. Rowling varázsvilágában? Akkor ez a Harry Potter-kvíz egyenesen a neveden szólít. Ülj fel velünk a Roxfort Expresszre, és induljon az utazás!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Kibe volt titokban szerelmes Perselus Piton?

Az alábbi videóval betekintést nyerhetsz a Harry Potter színfalai mögé:

Ezeket a kvízeket kitöltötted már?

 

