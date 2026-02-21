Óriási Harry Potter-kvíz a legnagyobb rajongóknak – Most kiderül, hogy megállnád-e a helyed a Roxfortban

Vajon mennyire emlékszel a Harry Potter világának legnagyobb mágusaira és a filmek legapróbb részleteire? Úgy gondolod, hogy profi lennél ebben a kvízben? Akkor derítsd ki, hogy megállnád-e a helyed a Roxfortban!

Alan Rickman születésnapján ezúttal egy mágikus kvízzel készültünk.

Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP

A Harry Potter filmek J. K. Rowling regényein alapulnak.

A varázslattal átszőtt filmsorozat hatalmas rajongótábort szerzett magának az évek alatt, népszerűsége pedig azóta is töretlen.

Ebből a kvízből most kiderül, hogy igazi rajongó vagy-e!

Hatalmas Harry Potter-kvíz – Vajon muglinak vagy varázslónak születtél?

A J. K. Rowling regényein alapuló Harry Potter filmek első része 2001-ben jelent meg, majd sorra aratta le a babérokat egészen a 2011-es befejező részig. A Roxfort varázsvilága iránti rajongás azonban máig töretlen, a filmsorozat legemlékezetesebb karakterei ugyanis örökre a szívünkbe lopták magukat.

De vajon mennyire emlékszel Perselus Pitonra, akit Alan Rickman vitt vászonra elképesztő színészi alakítással? Rémlenek még a filmsorozat apró, de fontos részletei? Úgy gondolod, hogy nagyon otthonosan mozogsz J. K. Rowling varázsvilágában? Akkor ez a Harry Potter-kvíz egyenesen a neveden szólít. Ülj fel velünk a Roxfort Expresszre, és induljon az utazás!