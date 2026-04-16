Súlyos együttállás: 3 csillagjegy, akire hatalmas hatással lesz az áprilisi újhold

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 15:30
Vigyázz! Most nem csak az újhold, de hat másik égitest együttállása is komoly hatással lesz rád. Csillagjegyedtől függ, mit hoznak számodra a következő napok.
Három csillagjegy élete biztosan a feje tetejére áll, nagy változásokat tapasztalhatnak meg, de garantáltan mások is hasonló örvényeket érezhetnek most. Az persze más kérdés, hogy ezek jó vagy rossz irányba terelgetik az életünket.

Nagy változás vár több csillagjegyre is a Kos Újhold idején
Különleges időszak elé nézünk, bármi is legyen a horoszkópunk. Most ugyanis nem csak az új holdciklust megindító április 17-ei Kos újhold hat az életünkre, de további hat égitest is a Kosban tartózkodik: a Nap, a Merkúr, a Mars, a Szaturnusz, a Neptunusz, valamint a Chiron kisbolygó is. Ráadásul a Kort alapból kettősség jellemzi: egyszerre tud bátor és határozott lenni, valamint meggondolatlan, heves és agresszív is. Mit jelent ez a csillagjegyekre nézve? Eláruljuk!

Csillagjegyek, akikre a legnagyobb hatással lesz a Kos Újhold

Kos csillagjegy

Természetesen a születésnapját ebben az időszakban ünneplő Kos az első. Nem csak a felette uralkodó Mars, de a kommunikatív Merkúr is a jegyében tartózkodik, ami miatt a Kosok úgy érzik: eljött az ő idejük! Ugyanakkor az önfegyelem bolygója, a Szaurnusz, valamint az illúziókért felelős Neptunusz figyelmeztet: nem mind arany, ami fénylik, és bizony nem árt az óvatosság, ugyanis számos kihívás nehezítheti a célok elérését!

Mérleg csillagjegy

Aligha meglepő, hogy a leginkább kapcsolatorientált jegy életébe a kapcsolatok terén hoz változást az Újhold. Legyen szó személyes, romantikus, netán üzleti kapcsolatokról, itt az ideje, hogy e békét biztosító jegy szembenézzen azzal a ténnyel: minden kapcsolat a kölcsönösségen alapul, és nem lehet, hogy az egyik fél alárendeli, elnyomja magát. Lehet, hogy emiatt most nehéz döntéseket kell meghozni, de ezekre igenis szükség van!

Rák csillagjegy

A Rákok ezúttal a karrierük és a társadalmi, közösségi megítélésük terén élhetnek át nagy változásokat, átalakulásokat. Komoly kihívások érkezhetnek a következő napokban, a jegy szülötteit össze is zavarhatja az univerzum, de ezen akadályok végső soron mind arról szólnak, hogy a Rákok végül tisztább képet kapjanak magukról és arról az útról, amit járniuk kell.
 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
