Most jött! Baleset érte a TV2 műsorvezetőjét - Mindenki aggódik érte

Zavaros Eszter balesete miatt nem tud a színpadra állni a Győri Nemzeti Színházban.
Eszter a tévézés mellett zenés darabokban is szerepel, de most ezt is le kellett mondania, így a szombati bemutatón nem láthatja majd a közönség.
A darab egyik táncos próbáján rosszul léptem, megcsúszott a lábam, kifordult a térdem
– mesélte a Blikknek a műsorvezető.
A színházban mindenki nagyon rendes és odaadó volt, mindenben próbáltak segíteni, miután megtörtént a baj. Ugyanakkor szinte biztos, hogy a bemutatón nem tudok részt venni.
Eszter helyett így majd a váltótársa játszik a premieren, amíg ő rendbe nem jön. Azt mesélte, hogy a színházban a kollégái mind nagyon aggódnak érte, ráadásul ezt a térdét korábban már műtötték is, így különösen rosszul jött ki a lépés.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.