Most jött! Baleset érte a TV2 műsorvezetőjét - Mindenki aggódik érte

Zavaros Eszter balesete miatt nem tud a színpadra állni a Győri Nemzeti Színházban.

Baleset érte Zavaros Esztert, a TV2 Mokka műsorvezetőjét

Eszter a tévézés mellett zenés darabokban is szerepel, de most ezt is le kellett mondania, így a szombati bemutatón nem láthatja majd a közönség.

A darab egyik táncos próbáján rosszul léptem, megcsúszott a lábam, kifordult a térdem

– mesélte a Blikknek a műsorvezető.

A színházban mindenki nagyon rendes és odaadó volt, mindenben próbáltak segíteni, miután megtörtént a baj. Ugyanakkor szinte biztos, hogy a bemutatón nem tudok részt venni.

Eszter helyett így majd a váltótársa játszik a premieren, amíg ő rendbe nem jön. Azt mesélte, hogy a színházban a kollégái mind nagyon aggódnak érte, ráadásul ezt a térdét korábban már műtötték is, így különösen rosszul jött ki a lépés.