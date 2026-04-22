Kőkemény, amit az Exatlon Bajnoka, Ekler Luca mondott a csapattársairól

Mindenki ledöbbent ma este, amikor Palik László kimondta: mostantól dupla kiesés lesz a versenyben. A keddi adásban sor került az első végjátékra, ahol az Exatlon Bajnokok csapata megint veszített, így Vadkerti Adél már biztosan párbajozik. Ekler Luca nem kertelt, amikor arról kérdeztük, szerinte min múlt a győzelem.
A hétfői Bázis játék bőven tartogatott izgalmakat, hiszen a Bajnokok és Kihívók a luxus mellett a családi videóüzenetekért futottak. A győzelemről a hirtelen halál döntött, végül a kékek húzták be a győztes pontot és nyerték meg az Exatlon Hungary 2026 eddigi legszívmelengetőbb nyereményét. A pirosak teljesen érthető módon csalódottan érkeztek a bázisra, a kérdés csak az volt, a veszteség mennyire hat majd ki a csapat teljesítményére. A végjáték végeredménye – a vereség – pontosan megmutatta, mennyire.
„Én azt látom, hogy a lányokban nagyon megvan a tűz, és hozzuk a pontokat. Viszont a fiúk részéről az egyensúly, az kicsit fel van borulva. Még mindig nagyon a hétfői vereség és a le nem játszott videók voltak a fejekben, és én úgy látom, hogy nagyon mumusnak érzik a kék fiúkat. Úgyhogy össze kell rántani a csapatot, hogy meg tudjuk nyerni a második végjátékot” – mondta a Borsnak a nemrég doppingellenőrzésen átesett Ekler Luca, aki azt is elárulta, mit szól a dupla kieséshez. „Azért én már matekoztam a fejemben a verseny alatt is, úgyhogy számítottam arra, hogy nemsokára két ember fog kiesni. Úgy voltam vele, hogy minden forgatókönyvre felkészülök, és olyan nagy meglepetés nem érhet, szóval igyekeztem minden verziót lejátszani, úgyhogy tudtam, hogy ennek lassan eljön az ideje.”
A tavaly világcsúcsot döntő paralimpikon arról is beszélt, hogy őt mi segítette a hétfői vereség, és a le nem játszott videóüzenetek után. Luca ugyanis nagyon fontos medált nyert.
Én nagyon sokat tudtam abból töltekezni, hogy habár videókat nem tudtunk nézni a családunkról, elképzeltem azt, hogy ki-mit mondana nekem, ha ezt láttam volna. Amikor reggel kiderült, hogy a medálért futunk, akkor én úgy mentem oda, hogy ez a medál az enyém lesz, és hogy mindent ott fogok hagyni a pályán, ami benne van, hogy mindenképpen a piros lányokhoz kerüljön. Az, hogy mindkét futamban ilyen jó időt tudtam menni, az saját magamnak is egy óriási megerősítés volt, és itt nem csak a lányokért, hanem egy kicsit így a családomért is futottam.
