Budapest szívében csapnak össze a világ legjobb favágói

A világ leggyorsabb favágói mérik össze tudásukat Magyarországon. Budapesten rendezik a 2026-os World Trophy sportfavágó versenyt.

Különleges eseménynek ad otthont június 5-én és 6-án a Városligeti Műjégpálya: itt csapnak majd össze a világ legerősebb és leggyorsabb sportfavágói a STIHL Timbersports 2026-os World Trophy keretében. A sportág egyik legrangosabb eseményén közel negyven versenyző méri össze erejét és tudását, köztük a nemzetközi élmezőny tagjai, valamint két magyar induló is. A hazai közönség Strúbel Bence és Urbán Ádám sikeréért szoríthat.

Urbán Ádám (balra) és Strúbel Bence (jobbra) képviseli hazánkat a 2026-os World Trophy sportfavágó versenyen Fotó: MW

A rangos viadal tizenkét év után tér vissza Magyarországra. A kétnapos esemény nyitónapján a női és az ifjúsági versenyek kapják a főszerepet. Utóbbi mezőnyben a mindössze 17 éves Urbán Ádám is bizonyíthat.

A tehetséges sportoló néhány éve, egy bemutató során ismerkedett meg a sportfavágással, és rövid időn belül aktív versenyzővé vált. Felkészülését elsősorban otthon, az udvaron végzi, ennek ellenére már számos nemzetközi versenyen szerzett tapasztalatot. Úgy fogalmazott: az adrenalin és a folyamatos izgalom ragadta őt magával.

Urbán Ádám szemléltette a verseny egyik leggyorsabb számát Fotó: MW

A szombati döntőnapon a sportág legnagyobb nevei lépnek színre: többek között a világcsúcstartó Jack Jordan, valamint a háromszoros magyar bajnok Strúbel Bence is rajthoz áll. A 23 éves versenyző elárulta, számára a sportágválasztás szinte magától értetődő volt, hiszen édesapja, Strúbel József hazánk egyik legjobb sportfavágója.

Strúbel Bence háromszoros magyar bajnok sportfavágó Fotó: MW

A sajtótájékoztatót követően a két magyar induló látványos bemutatóval adott ízelítőt a sportág világából: testközelből szemléltették az elektromos fűrészek és a speciális versenybalták használatát. Ezek az eszközök rendkívüli élesek – olyannyira, hogy akár borotválkozásra is alkalmasak lennének, jegyezte meg Bence és Ádám. Különlegességük, hogy ezek nem mindennapi fakitermeléshez használt eszközök, világszerte csupán néhány helyen, főként Új-Zélandon készítik őket.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
