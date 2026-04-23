Budapest szívében csapnak össze a világ legjobb favágói

Különleges eseménynek ad otthont június 5-én és 6-án a Városligeti Műjégpálya: itt csapnak majd össze a világ legerősebb és leggyorsabb sportfavágói a STIHL Timbersports 2026-os World Trophy keretében. A sportág egyik legrangosabb eseményén közel negyven versenyző méri össze erejét és tudását, köztük a nemzetközi élmezőny tagjai, valamint két magyar induló is. A hazai közönség Strúbel Bence és Urbán Ádám sikeréért szoríthat.

A rangos viadal tizenkét év után tér vissza Magyarországra. A kétnapos esemény nyitónapján a női és az ifjúsági versenyek kapják a főszerepet. Utóbbi mezőnyben a mindössze 17 éves Urbán Ádám is bizonyíthat.

A tehetséges sportoló néhány éve, egy bemutató során ismerkedett meg a sportfavágással, és rövid időn belül aktív versenyzővé vált. Felkészülését elsősorban otthon, az udvaron végzi, ennek ellenére már számos nemzetközi versenyen szerzett tapasztalatot. Úgy fogalmazott: az adrenalin és a folyamatos izgalom ragadta őt magával.

2026-os World Trophy: magyar versenyző a világelitben

A szombati döntőnapon a sportág legnagyobb nevei lépnek színre: többek között a világcsúcstartó Jack Jordan, valamint a háromszoros magyar bajnok Strúbel Bence is rajthoz áll. A 23 éves versenyző elárulta, számára a sportágválasztás szinte magától értetődő volt, hiszen édesapja, Strúbel József hazánk egyik legjobb sportfavágója.

A sajtótájékoztatót követően a két magyar induló látványos bemutatóval adott ízelítőt a sportág világából: testközelből szemléltették az elektromos fűrészek és a speciális versenybalták használatát. Ezek az eszközök rendkívüli élesek – olyannyira, hogy akár borotválkozásra is alkalmasak lennének, jegyezte meg Bence és Ádám. Különlegességük, hogy ezek nem mindennapi fakitermeléshez használt eszközök, világszerte csupán néhány helyen, főként Új-Zélandon készítik őket.