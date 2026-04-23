Quinton Aaron nevét akkor ismerte meg a világ, amikor Sandra Bullock oldalán tűnt fel a kultikus sportfilmben, A szív bajnokaiban. Azonban az élete nemrég egy valódi rémálommá vált. Januárban egy súlyos gerincvelői infarktus után kórházba került, ahol az állapota olyannyira válságosra fordult, hogy a gépek tartották életben. Az orvosok és a család a legrosszabbtól tartott, a színész azonban négy nap után magához tért a kómából. Az öröm helyett viszont azonnal egy hatalmas gyomrost kapott a sorstól.

Quinton Aaron, A szív bajnokai sztárja sokkoló igazságra ébredt a kómából / Fotó: g90 / Northfoto

Quinton Aaron felesége valójában egy másik férfié

Mialatt a sztár az életéért küzdött, a családja nyomozni kezdett a felesége, Margarita DeLeon után, attól pedig, amit találtak, mindenkinek leesett az álla: a nő ugyanis papíron még mindig egy másik férfi felesége volt. Quinton az ABC News-nak tálalt ki a megdöbbentő árulásról.

Végig azt mondta nekem, amíg együtt voltunk, hogy már több mint tíz éve elvált. Még annak az embernek is azt hazudta, aki összeadott minket, hogy minden dokumentuma megvan, és átküldi e-mailben a válási papírokat

– emlékezett vissza a színész.

A botrány akkora vihart kavart, hogy az orvosoknak végül el kellett távolítaniuk a nőt a beteg sztár mellől.

Csak a szerencsén múlt?

Margarita nem tagadta a vádakat, de sajátos magyarázattal állt elő. Állítása szerint őszintén hitte, hogy az 1992-es házassága már a múlté.

Azt mondtam neki: Bibi, ez az információ, amit a családod előásott rólam... Én nem tudtam erről. De kiderítettem, és igaz

– próbálta menteni a menthetőt az asszony.

Bár a nő korábbi férje megerősítette, ő is abban a hitben élt, hogy már elváltak, a papírmunka csak egy hónappal a botrány kirobbanása után lett hivatalos.

Harc a talpra állásért

Quinton Aaron, bár elárulva érzi magát, azt mondja, még mindig szereti a nőt, jelenleg azonban nem a szerelmi élete a legfontosabb. A gerincsérülése miatt ugyanis újra meg kell tanulnia járni, ami az orvosok szerint akár egy évbe is telhet.

Az orvosok szerint hónapokig, vagy akár egy évig is eltarthat. Én erre azt mondtam: nem fogadom el ezt az időkeretet. Sokkal hamarabb fogok járni, mint gondolnák!

– jelentette ki a színész.