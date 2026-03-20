Hős vagy manipulátor? – 5 dolog, amit nem tanítottak Kossuth Lajosról

Kossuth Lajos legkorábbi ismert dagerrotípiája 1847-ből.

Fotó: wikipédia_Barabás Miklós

A zempléni árnyoldal: a sikkasztási ügy

Fiatal ügyvédként egy komoly botrány árnyékolta be induló karrierjét, amely majdnem a politikai pályája végét jelentette. Egy árvaalap kezelésével bízták meg, ám a rábízott pénzösszegekkel nem tudott hiánytalanul elszámolni, és kártyaszenvedélye miatt gyanúba keveredett. A hiányzó összeget végül a családja és barátai segítségével sikerült pótolni, így elkerülte a nagyobb büntetést és a nyilvános megszégyenülést. Ez az incidens tanulságos lecke volt számára, hiszen a későbbiekben sokkal óvatosabban bánt a pénzügyekkel és a saját hírnevével.

Élet a száműzetésben: a turini remete

A szabadságharc bukása utáni évtizedeket emigrációban töltötte, bejárta fél Európát: Törökországot, Angliát, majd az Egyesült Államokat, de leghosszabb ideig Olaszországban telepedett le. Élete utolsó nagy szakaszát Torinóban, azaz Turinban töltötte, ahol szerény körülmények között, de töretlen szellemi frissességgel dolgozott. Soha nem fogadta el a kiegyezést, és haláláig kitartott elvei mellett, miközben folyamatosan tartotta a kapcsolatot a hazai ellenzékkel. Ebben az időszakban vált az emigráció szimbólumává, aki bár távol élt, minden szavával a magyar szabadságért küzdött.

Kossuth Lajos villája erkélyén Collegnóban, Olaszországban, ahol 1874-től 1882-ig élt.

Fotó: wikipédia_Luigi Montabone

A gyermekek sorsa: mérnökök a világban

Fiai, Ferenc és Lajos Tódor, apjuk politikai súlya ellenére saját jogukon is sikeres, műszaki pályát befutó emberekké váltak. Ferenc fia mérnökként szerzett nevet magának külföldön, jelentős vasútépítési projektekben vett részt, mielőtt később visszatért volna a magyar politikai életbe. Lajos Tódor szintén technikai téren jeleskedett, és bár büszkék voltak apjuk örökségére, igyekeztek függetlenedni a kossuthi mítosztól. Lánya, Vilma alig 18 évesen hunyt el. Fiai élete jól példázza, hogyan próbált a család egyensúlyt találni a történelmi hírnév és a polgári szakmai kiteljesedés között.

Kossuth Lajos gyermekei, Vilma, Ferenc és Lajos Tódor 1850-ben.

Fotó: wikipédia

A Görgei-ellentét és az árulás bélyege

A magyar történelem egyik legfájdalmasabb konfliktusa Kossuth és Görgei Artúr között feszült, amely mély nyomot hagyott a nemzet emlékezetében. A kormányzó – aki úgy vélte, hogy a szónoklataival fellelkesített sokaság képes lesz eredményesen szembeszállni a korszerű fegyverzettel és komoly fegyelemmel bíró ellenséggel kizárólag a szabadságvágy éltető erejére támaszkodva – a világosi fegyverletételt követően, a vidini levélben nevezte árulónak a tábornokot, hogy saját politikai felelősségét enyhítse a szabadságharc bukásáért. Ez a vád évtizedekig megbélyegezte a zseniális hadvezért, aki méltósággal, de elszigetelten viselte a rágalmakat az itthoni száműzetésben. Ma már tudjuk, hogy Görgei, aki a kilátástalan katonai helyzetre hivatkozva a felesleges vérontás elkerülésével indokolta a fegyverletételt, katonailag racionális döntést hozott, ám az „áruló” képének elterjedéséért elsősorban Kossuth kirekesztő retorikája a felelős.

