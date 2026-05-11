Gyomron vághatnak a nyári baktériumok – így kerüld el az ételmérgezést

Sokkolta az embereket, ami hetekkel ezelőtt Ausztriában történt: patkányméreg került az egyik népszerű bébiétel-gyártó cég termékeibe, amelyek a boltok polcain kötöttek ki. Szerencsére időben sikerült lépni, azóta pedig egy férfit is őrizetbe vettek a hatóságok az üggyel kapcsolatban. Az ételmérgezés kérdése ugyanakkor még mindig terítéken van. Hogy a közelgő nyári melegben is naprakész legyél, érdemes lesz megfogadnod dr. Mangó Gabriella háziorvos aranyat erő tanácsait.
Az ételmérgezést különféle baktériumok okozzák, amelyek szennyezett táplálékkal juthatnak a szervezetbe. A nyári meleg kedvez a kórokozóknak, így a friss ételek is könnyen megromlanak, ha sok ideig hűtetlenül maradnak. Ha valaki véletlenül elfogyasztja ezeket, könnyen ételmérgezés kaphat, amelynek a következők lehetnek a tünetei:
– A betegség általában pár nap alatt lecseng, de bizonyos korosztályoknál, a 70 év felettieknél és a 3 év alatti kisgyerekeknél súlyosabb tüneteket is okozhat – kezdte a Borsnak dr. Mangó Gabriella, elárulva, hogy az ételmérgezés meddig tart és kiket érint.
A veszélyeztetett korosztályokba tartozók állapota gyorsan kritikussá válhat, ezért fontos figyelnünk rájuk! Esetükben könnyen felléphet vízhiány, szívritmuszavar és zavartság. Ha azt látjuk, hogy a gyerek inaktívvá válik, sokat fekszik az ágyban, ne várjunk, vigyük kórházba, mert infúzióra lehet szüksége
– figyelmeztetett a háziorvos, rámutatva arra is, hogy egy komolyabb ételmérgezés a drága nyaralásunkat is könnyen tönkreteheti, ha óvatlanok vagyunk.
– Az ételmérgezésről tudni kell, hogy a nagy melegek érkeztével az ételek pillanatok alatt megromolhatnak a tűző napon. Különösen a gombára kell figyelni, az rendkívül gyorsan romlik. Ugyanez igaz a húsokra, amelyek esetében a rovarok elleni védekezés is kifejezetten fontos. Egy kerti sütögetés alkalmával a nyers hús ne legyen 4-6 órán keresztül napon, inkább az utolsó pillanatban vigyük ki, és mindig csak annyit süssünk meg, amennyi ott helyben el is fogy – emelte ki a háziorvos, hozzátéve, hogy a főtt, sült ételeket se tároljuk napokig nyáron.
– A rizs- és tésztafélék például már három nap után olyan anyagokat tartalmazhatnak, amelyek ételmérgezést válthatnak ki. Fontos, hogy azokat az ételeket, amelyeket nem fogyasztunk el, tegyük hűtőbe, amint lehet. Ha még langyosak, azzal nem ártunk a gépnek, ám ha melegek, előbb érdemes hideg vízbe állítani az edényt, hogy a benne lévő ételek gyorsabban lehűljenek és mihamarabb eltehessük azokat – hívta fel a figyelmet.
A mérgezés esélye nagyobb külföldön, főleg ha egzotikus országokba – Afrikába, Törökországba vagy például Bulgáriába – utazunk. A védekezés kulcsa, hogy kerüljük a csapvíz fogyasztását, ne igyunk köztéri kutakból, és fogmosáshoz is ásványvizet használjunk.
– Üveges vizet igyunk, és ha a piacon veszünk gyümölcsöt, szintén üveges vízzel mossuk meg azt, hogy leöblítsük róla a szennyeződéseket – javasolta a háziorvos, kiemelve: a nyers salátákat is mindig mossuk meg ásványvízzel.
Dr. Mangó Gabriella szerint az ételmérgezés ellen elektrolitpótlással tehetünk a legtöbbet.
– Mindenképpen szerelkezzünk fel nyaralás előtt olyan készítményekkel, amelyeket hasmenésre javasolnak. Vigyünk magunkkal probiotikus készítményeket, és az elektrolit pótlásra is nagyon figyeljünk. Ez legyen a túlélőcsomagunk, hogy ha valami probléma van, akkor tudjunk mihez nyúlni – emelte ki. Szalmonellafertőzés esetén tüneti kezelés, folyadék- és elektrolit pótlás segíthet.
További tippekre vágysz? Akkor játszd le ezt a videót!
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.