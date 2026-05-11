Gyomron vághatnak a nyári baktériumok – így kerüld el az ételmérgezést

Az ételmérgezés veszélye nyáron megnő, dr. Mangó Gabriella háziorvos szerint azonban a baj elkerülhető néhány fontos szabály betartásával.

A gombát és a húst semmiképp se hagyjuk tűző napon, mert ezek az alapanyagok hamar megromlanak.

Az ételmérgezés tünetei lehetnek láz és zavartság; az idősek és a kisgyerekek vannak a legnagyobb veszélyben.

Ételmérgezés esetén fontos az elektrolitpótlás, sok folyadék bevitele, illetve a bélflóra helyreállítása.

Sokkolta az embereket, ami hetekkel ezelőtt Ausztriában történt: patkányméreg került az egyik népszerű bébiétel-gyártó cég termékeibe, amelyek a boltok polcain kötöttek ki. Szerencsére időben sikerült lépni, azóta pedig egy férfit is őrizetbe vettek a hatóságok az üggyel kapcsolatban. Az ételmérgezés kérdése ugyanakkor még mindig terítéken van. Hogy a közelgő nyári melegben is naprakész legyél, érdemes lesz megfogadnod dr. Mangó Gabriella háziorvos aranyat erő tanácsait.

Ahogy berobban a nyár, az ételmérgezés kockázata is nőni kezd. Illusztráció: izzet ugutmen / Shutterstock

Mire figyeljünk, hogy elkerüljük az ételmérgezést?

Az ételmérgezést különféle baktériumok okozzák, amelyek szennyezett táplálékkal juthatnak a szervezetbe. A nyári meleg kedvez a kórokozóknak, így a friss ételek is könnyen megromlanak, ha sok ideig hűtetlenül maradnak. Ha valaki véletlenül elfogyasztja ezeket, könnyen ételmérgezés kaphat, amelynek a következők lehetnek a tünetei:

rossz közérzet, hányinger;

gyomorfájdalom;

hasmenés;

súlyosabb esetben véres széklet és magas láz.

– A betegség általában pár nap alatt lecseng, de bizonyos korosztályoknál, a 70 év felettieknél és a 3 év alatti kisgyerekeknél súlyosabb tüneteket is okozhat – kezdte a Borsnak dr. Mangó Gabriella, elárulva, hogy az ételmérgezés meddig tart és kiket érint.

A veszélyeztetett korosztályokba tartozók állapota gyorsan kritikussá válhat, ezért fontos figyelnünk rájuk! Esetükben könnyen felléphet vízhiány, szívritmuszavar és zavartság. Ha azt látjuk, hogy a gyerek inaktívvá válik, sokat fekszik az ágyban, ne várjunk, vigyük kórházba, mert infúzióra lehet szüksége

– figyelmeztetett a háziorvos, rámutatva arra is, hogy egy komolyabb ételmérgezés a drága nyaralásunkat is könnyen tönkreteheti, ha óvatlanok vagyunk.