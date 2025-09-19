Kossuth Lajos emigrációja: a magyar szabadság száműzött világsztárja

Kossuth Lajos neve ma már fogalom: a magyar szabadság jelképévé vált. De kevesen gondolnak arra, hogy életének utolsó negyvenöt évét hazájától távol, emigrációban töltötte, és e távolságban vált igazi nemzetközi hőssé. Valóságos világsztár politikusként Európa és Amerika itta a szavait, miközben Magyarországon a neve is tiltott volt. Élete az emigrációban nemcsak a politikai túlélésről szólt, hanem arról is, hogyan képes valaki száműzöttként is mindenütt nyomot hagyni, ahol megfordul.

Kossuth Lajos, a magyar emigráció hőse 1851. december 6-án New Yorkba érkezésekor

Fotó: wikipedia

Kossuth Lajos és a törökországi emigráció

1849-ben az emigráció első állomása Vidin volt (a bolgár város akkoriban az Oszmán Birodalomhoz tartozott), ahonnan Kossuth az első, erősen kritikus leveleket írta Görgeynek a világosi fegyverletétel miatt. Törökországban a szultán vendégszeretetét élvezte, a politikai realitások miatt azonban Kis-Ázsia belsejébe, Kütahyába internálták. Itt, távol Európa árgus szemeitől, Kossuth nemcsak biztonságban volt, hanem őszinte tiszteletnek is örvendett.

Érdekesség, hogy a száműzetés idején Walter Gould amerikai festő készített róla és kíséretéről számos portrét Kütahyában – ezek a képek több évtizedre eltűntek, mígnem 1952-ben Vasváry Ödön Philadelphiában újra felfedezte őket. A képek és az emigráció hivatalos naplója együtt örökítették meg a száműzött Kossuth hétköznapjait, amelyekről a történetírás sokáig hallgatott.

Kossuth portréja 1853-ból, amelyet Napoleon Michał Iłłakowicz lengyel festő készített róla.

Fotó: wikipedia

Diadalmenet Angliában

1851 szeptemberében Kossuth angol földre lépett, és egy hónap alatt valódi ünnepelt politikussá vált. Southamptontól Londonon át Birminghamig és Manchesterig mindenütt lelkesedéssel fogadták, nem csupán személyes megjelenése, hanem mesteri angol tudása, választékos kifejezésmódja miatt is. Olyan volt, mint egy élő reklám a magyar szabadság ügyének: beszédei után a klasszikus angol történetírók „valódi tüneményként” emlegették. Londonban a parlamenti és irodalmi körökben fontos kapcsolatokra tett szert, amelyeket később az olasz és francia emigráns mozgalmakkal való együttműködésben is kamatoztatott.

Kossuth és Pulszky Ferenc (politikus, régész és műgyűjtő) egy 1852-es dagerrotípián.

Fotó: wikipedia

Amerika: a magyar ügy nagy színpada

Kossuth 1851 novemberében indult az Egyesült Államokba, ahol a politikusokat és az embereket egyaránt lenyűgözte. Millard Fillmore elnök fogadta, a szenátus és a kongresszus házai köszöntötték, majd hét és fél hónapos országos körútra indult.