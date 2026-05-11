Ennyit a független sajtóról: A Tisza minden újságírót leigazol

Szondi Vanda és Magyar Éva a Tisza-kormány szóvivői lesznek Köböl Anitával együtt, így azonban utóbbihoz hasonlóan a másik két tévés is elköszön a jelenlegi munkahelyétől. Az RTL Reggeli műsorvezetője és az RTL Híradó szerkesztő-riportere ezentúl nem lesznek elérhetők a korábbi pozíciójukban.
Mandula Viktor a Facebookon tette fel a kérdés, hogy vajon nem lesz így veszélyben a "független sajtó", ha a Tisza-kormány mindenkit leigazol?
"Az egyik karlendítő RTL-esből parlamenti képviselő, a Partizán talpnyalójából kancelláriaminiszter, két másik RTL-es és egy ATV-s műsorvezetőből kormányszóvivő. Lassan kezdhetnek aggódni a médiatulajdonosok, hogy nem marad “független újságíró” a szerkesztőségekben, mert mindenkit leigazol a kormány."
Szentkirályi Alexandra is arra hívta fel a figyelmet, hogy ilyen az adok-kapok: az RTL nyíltan beállt a Tisza mögé a kampányban, így hát küldhettek embert a kormányba.
"Adok-kapok, csak egy kicsit másképp. A baloldali liberális média a tenyerén hordozta Magyar Péter és a Tisza Párt kampányát, cserébe azonnal küldhettek is embereket a kormányzatba. Az új kormányszóvivők ugyanis nem meglepő módon, annak az RTL-es médiabirodalomnak a képviselői, amiről már a kampányban is tudtuk, hogy a Tisza médiahátországát adták. Adtak és most kapnak."
