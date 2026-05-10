Titkos szerelem, váratlan baba bejelentés: itt vannak az elképesztő részletek Szabó Zsófi magánéletéről

Szabó Zsófi kora ellenére már hosszú évek óta nyilvánosság előtt éli az életét, hiszen amellett, hogy Szabó Gyula lánya, már a húszas évei elején elkezdett a zeneiparral és a színészettel kacérkodni. Az ismertséggel együtt természetesen jöttek a kíváncsiskodók is, akik magánéletének minden részletét tudni akarták. Így talán nem csoda, hogy mára a műsorvezető olyannyira óvatos lett ezen a téren, hogy miután leleplezte várandósságát, senki sem tudja, ki Szabó Zsófi gyermekének az apja. Éppen ezért most összegyűjtöttünk mindent, amit a szerelmi életéről tudni lehetett az elmúlt években.

Szabó Zsófi terhességére eddig senki sem gyanakodott, pedig már jó ideje rejtegethette a pocakját (Fotó: Bors)

Szabó Zsófi volt párjai között az első a nyilvánosság előtt is felvállalt férfi, Berki Krisztián volt, akivel 2012 év elején jelentették be, egymásba szerettek. A sztárpár azonban nem húzta túl sokáig, mindössze három hónap randizás után búcsút is mondtak egymásnak. A szakítás végül egyikőjüket sem viselte meg igazán, néhány hét múlva már mindketten azt nyilatkozták, véglegesen lezártnak tekintik a kapcsolatot, Zsófi néhány évvel később azt is kijelentette, hogy hiba volt ez a viszony.

Szabó Zsófi férje váratlanul toppant az életébe

Bár Berki után több sztárpasival is hírbe hozták, de a színésznő egyedül azt ismerte el évekkel később, hogy Baronits Gáborral valóban randiztak néhány hétig 2015 elején. Ám ez a tiszavirág életű kapcsolat sosem érte meg, hogy a nyilvánosság elé tárják, különösen, hogy nem sokkal később megérkezett Kis Zsolt. A vállalkozó és a műsorvezető 2015-ben ismerkedtek meg, és olyan gyorsan egymásba szerettek, hogy 2016-ban már össze is kötötték az életüket. Az esküvő után egy évvel pedig megérkezett Kis Zsolt és Szabó Zsófi gyereke, Mendel.

Szabó Zsófi és Berki Krisztián mindössze néhány hónapig alkottak egy párt, amit a színésznő később hibának titulált (Fotó: MW archív)

Szabó Zsófi válását újabb gyors eljegyzés követte

A Jóban Rosszban egykori színésznője 5 év házasság után, 2021 januárjában jelentette be, hogy elválnak férjével, amit végül csak 2022-ben mondtak ki. Eközben azonban Zsófi beleszeretett Hosszú Katinka volt férjébe, Shane Tusupba, akivel 2021 őszén álltak nyilvánosság elé először, majd nem sokkal később kiderült, már az eljegyzésre is sor került. Ám az esküvőt végül nem tartották meg, ugyanis 2022 májusában már a szakításukról szóltak a hírek.