Erre a Harry Potter karakterre hasonlítasz a horoszkópod alapján

Neked is volt a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolában olyan kedvenc varázslódiákod vagy tanárod, akivel nagy összhangot éreztél a Harry Potter maraton közben? Biztosan volt egy kedvenced, akiért minden részben jobban izgultál. Talán azért, mert magadra ismertél benne! A horoszkóp most elárulja, melyik karakter hasonlít hozzád a leginkább a csillagjegyed alapján!
A filmsorozat főszereplője, aki nem véletlenül lett a kiválasztott varázsló. Harry Potter vakmerő, vezető alkat, ahogyan a Kos csillagjegy szülöttei is. Ha neked is Kos a horoszkópod, biztosan szereted a kihívásokat, és tuti, hogy sosem hátrálsz ki egy vitából. Sőt, ha a barátaidról van szó, te vagy az első, aki pálcát szegez!
Rubeus Hagrid, a komótos félóriás, akinek nemcsak a teste nőtt nagyra, de a szíve is. Hűséges, állatbarát, jámbor varázsló. Pontosan ezek a tulajdonságok jellemzik a Bika csillagjegyűeket is. Ha te is a Bika jegyében születtél, akkor biztos, hogy minden szerettednek stabil, erős támaszt nyújtasz. Bár a Bikák sokszor tűnnek mogorvának, valójában a legmelegszívűbb csillagjegyek, csak meg kell várni, amíg beengednek érzékeny lelkivilágukba.
Az ikerpár mindig valami rosszban sántikál. Hihetetlenül kreatívak, energikusak és szellemesek. Épp, mint az Ikrek csillagjegy képviselői. Ha te is ebben a jegyben születtél, az biztos, hogy sosem unatkozol! Kedvenc varázserőd, hogy a legrosszabb napokon is meg tudod nevettetni a barátaidat.
Molly a Weasley család szíve és lelke. Érzékeny, tele van szeretettel, amit ezerféle módon tud kifejezni: néha féltéssel, néha finom falatokkal. Épp úgy, ahogy a Rák jegyűek. Te vagy az, aki biztonságot teremt, és mindig gondoskodik másokról. Főleg azokról, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. De jobb, ha figyelmezteted az ellenségeidet, mert tudjuk, hogy nem rettensz vissza a harctól sem, ha valaki olyanról van szó, akit már befogadtál a családba!
Harry Potter keresztapja, a karizmatikus és magabiztos Sirius. Szabad szellem, aki vad és szeret lázadni. Akárcsak az Oroszlán csillagjegy szülöttei. Ha te is július 23. és augusztus 23. között születtél, valószínűleg nehezen tartod be a szabályokat, de az biztos, hogy a szíved aranyból van! Ha valaki bajban van, képes vagy a leglehetetlenebb helyzetből – mondjuk az Azkabanból – is azonnal a segítségére sietni.
Ahogyan a Szűz jegyűeknek általában, a te erőd is a rendszerszemléletedben, az intelligenciádban és a felkészültségedben rejlik. Stratégiád tartja egyben az egész csapatot. Mindig készen állsz a következő problémára! Sőt, már azelőtt vázolod a lehetséges megoldásokat, hogy megtörtént volna a baj.
Luna a filmek egyik legkedveltebb karaktere. Nem túl meglepő, hiszen épp olyan különleges, de imádnivaló álmodozó, mint a legtöbb Mérleg. A jelenléted mindig nyugalmat áraszt, amivel a barátaid és szeretteid egyszerűen nem tudnak betelni! Te vagy az, aki soha, semmilyen helyzetben nem fél önmagát adni, és ez hihetetlenül egyedivé tesz téged.
Piton professzor a Skorpió csillagjegy definíciója lehetne az értelmező kéziszótárban. Titokzatos, zárkózott, ugyanakkor rendkívül impulzív is. Épp ezért mindig képes meglepetést okozni! Magadra ismersz? Ha te is Skorpió vagy, biztosan ritkán mutatod ki az érzelmeidet, és sosem beszélsz a vágyaidról. De ha szeretsz, az örökre szól!
Dumbledore-t, a Roxfort bölcs, örökmozgó professzoraként, tanítójaként ismertük meg. Minden Nyilas legfontosabb tulajdonságai közé tartozik az állandó kíváncsiság és szabadságvágy. Biztosan te is folyton úton vagy, tapasztalatokat gyűjtesz, és válaszokat keresel a legnagyobb filozófiai kérdésekre. Ha valakinek tanácsra van szüksége, tuti, hogy hozzád vezet az első útja!
McGalagony a komolyság és fegyelmezettség megtestesítője. Egy tipikus Bak. Ha te is a Bak jegyében születtél, valószínűleg szabálykövető vagy. De ezek a szabályok a te szabályaid is! Hiszed, hogy ezek visznek előre – és nem tévedhetsz túl nagyot, mert a szeretteid egyszerre szeretnek és tisztelnek is erős jellemedért.
Lupin professzor a Vízöntők tökéletes példája. Ha neked is Vízöntő a horoszkópod, lehet, hogy egy kicsit furcsának látnak mások – és talán te is sokszor kívülállónak érzed magad, de ne aggódj! Ennek csak az az oka, hogy hajlamos vagy két teljesen más világ között egyensúlyozni. Emiatt sokszor elkalandoznak a gondolataid, viszont éppen ez adja a te értékedet: mély és érdekes gondolataid miatt mindenki kíváncsi rád.
Harry Potter édesanyja, az álmodozó romantikus. Ha te is a Halak jegyében születtél, biztos, hogy hatalmas szíved van, és mindig készen állsz az önfeláldozásra, ha egy gyengébbet, védtelenebbet kell a szárnyaid alá venned. Te vagy a megtestesült szeretet és empátia – és ezt az erőt senki nem képes elvenni tőled!
A következő videóból megismerheted a Harry Potter karakterek valódi csillagjegyeit a könyvbéli születési dátumok alapján:
