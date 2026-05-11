Erre a Harry Potter karakterre hasonlítasz a horoszkópod alapján

Neked is volt a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolában olyan kedvenc varázslódiákod vagy tanárod, akivel nagy összhangot éreztél a Harry Potter maraton közben? Biztosan volt egy kedvenced, akiért minden részben jobban izgultál. Talán azért, mert magadra ismertél benne! A horoszkóp most elárulja, melyik karakter hasonlít hozzád a leginkább a csillagjegyed alapján!

Minden Harry Potter karakternek megvannak a saját személyiségjegyei.

Legjellemzőbb tulajdonságaik alapján könnyen felismerhető bennük egy-egy csillagjegy.

A horoszkópból megtudhatod, te melyikükre hasonlítasz a legjobban.

Harry Potter horoszkóp: ez a híres varázsló tükrözi legjobban a személyiségedet

Kos – Harry Potter

A filmsorozat főszereplője, aki nem véletlenül lett a kiválasztott varázsló. Harry Potter vakmerő, vezető alkat, ahogyan a Kos csillagjegy szülöttei is. Ha neked is Kos a horoszkópod, biztosan szereted a kihívásokat, és tuti, hogy sosem hátrálsz ki egy vitából. Sőt, ha a barátaidról van szó, te vagy az első, aki pálcát szegez!

Bika – Rubeus Hagrid

Rubeus Hagrid, a komótos félóriás, akinek nemcsak a teste nőtt nagyra, de a szíve is. Hűséges, állatbarát, jámbor varázsló. Pontosan ezek a tulajdonságok jellemzik a Bika csillagjegyűeket is. Ha te is a Bika jegyében születtél, akkor biztos, hogy minden szerettednek stabil, erős támaszt nyújtasz. Bár a Bikák sokszor tűnnek mogorvának, valójában a legmelegszívűbb csillagjegyek, csak meg kell várni, amíg beengednek érzékeny lelkivilágukba.

Ikrek – Fred és George Weasley

Az ikerpár mindig valami rosszban sántikál. Hihetetlenül kreatívak, energikusak és szellemesek. Épp, mint az Ikrek csillagjegy képviselői. Ha te is ebben a jegyben születtél, az biztos, hogy sosem unatkozol! Kedvenc varázserőd, hogy a legrosszabb napokon is meg tudod nevettetni a barátaidat.

Rák – Molly Weasley

Molly a Weasley család szíve és lelke. Érzékeny, tele van szeretettel, amit ezerféle módon tud kifejezni: néha féltéssel, néha finom falatokkal. Épp úgy, ahogy a Rák jegyűek. Te vagy az, aki biztonságot teremt, és mindig gondoskodik másokról. Főleg azokról, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. De jobb, ha figyelmezteted az ellenségeidet, mert tudjuk, hogy nem rettensz vissza a harctól sem, ha valaki olyanról van szó, akit már befogadtál a családba!