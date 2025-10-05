Bor, mámor, költészet – Monok, a tökéletes őszi kirándulóhely, ha kimozdulnál a gyerekekkel

Ha van település, amely egyszerre őrzi a történelem nagyjainak emlékét, a nemesi kastélyok eleganciáját és Tokaj-Hegyalja szőlőillatú hangulatát, az Monok. A Zempléni-hegység déli lankáin fekvő falu neve minden magyar számára ismerősen cseng: itt született 1802-ben Kossuth Lajos, a „magyarok Mózese”. A szülőház ma múzeum, amely méltó emléket állít a szabadságharc vezérének, és kiindulópontja lehet egy olyan látogatásnak, amely bőven tartogat további felfedezni valókat is.

Monok elsősorban Kossuth Lajos szülőfalujaként ismert, de a szülőházon kívül is számos érdekességet találunk itt.

Fotó: wikipedia

Monok büszkesége: Kossuth-szülőháza

A falu főterén álló barokk polgárház nem csupán Kossuth szülőhelye, hanem egyenesen egy nemzet szimbolikus otthona. Jóllehet, Kossuth alig egy évet töltött Monokon, a kontyolt nyeregtetős épület kőfalai között berendezett kiállítás bemutatja a gyermekkorát, családját, valamint a későbbi politikai pályafutás főbb állomásait. A múzeum különleges ereje talán éppen az egyszerűségében rejlik: a látogató úgy érzi, mintha egykor maga Kossuth is ugyanazon a kőpadlón lépdelt volna, miközben a falak között már a reformkor és a szabadságharc szelleme kísért.

Kossuth szülőháza, ahol 1802. szeptember 19 és 1803 tavasza között csak alig fél évet töltött a későbbi politikus.

Fotó: Rakaszmisi / wikipedia

A szülőház környezete komoly, de barátságos: parkja pihenésre hív, ugyanakkor gyakran ad otthont megemlékezéseknek, ünnepségeknek. Nem túlzás azt mondani, hogy Monok szíve itt dobog. Sőt, – kis túlzással elmondhatjuk – monoki születéssel nagyobb eséllyel lesz valakiből miniszter, vagy miniszterelnök, hiszen Kossuth Lajos mellett, aki miniszterelnök és pénzügyminiszter is volt 1848-49 között, itt született Németh Miklós miniszterelnök (1989-90), valamint Gergely István mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhelyettes (1967-72) is.

Kastélyok és kálváriák nyomában

Monok másik arcát a nemesi épített örökség mutatja meg. Az Andrássy-kastély a XVIII. században épült barokk stílusban, később klasszicista jegyekkel gazdagodott. Fénykorában fényűző dísztermei és rokokó freskói a főúri élet pompáját idézték. Ma ugyan iskola működik benne, de a park és az épület megőrzött szépsége még mindig lenyűgöző – kívülről mindenképp érdemes megcsodálni.