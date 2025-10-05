Bor, mámor, költészet – Monok, a tökéletes őszi kirándulóhely, ha kimozdulnál a gyerekekkel

Ha van település, amely egyszerre őrzi a történelem nagyjainak emlékét, a nemesi kastélyok eleganciáját és Tokaj-Hegyalja szőlőillatú hangulatát, az Monok. A Zempléni-hegység déli lankáin fekvő falu neve minden magyar számára ismerősen cseng: itt született 1802-ben Kossuth Lajos, a „magyarok Mózese”. A szülőház ma múzeum, amely méltó emléket állít a szabadságharc vezérének, és kiindulópontja lehet egy olyan látogatásnak, amely bőven tartogat további felfedezni valókat is.
A falu főterén álló barokk polgárház nem csupán Kossuth szülőhelye, hanem egyenesen egy nemzet szimbolikus otthona. Jóllehet, Kossuth alig egy évet töltött Monokon, a kontyolt nyeregtetős épület kőfalai között berendezett kiállítás bemutatja a gyermekkorát, családját, valamint a későbbi politikai pályafutás főbb állomásait. A múzeum különleges ereje talán éppen az egyszerűségében rejlik: a látogató úgy érzi, mintha egykor maga Kossuth is ugyanazon a kőpadlón lépdelt volna, miközben a falak között már a reformkor és a szabadságharc szelleme kísért.
A szülőház környezete komoly, de barátságos: parkja pihenésre hív, ugyanakkor gyakran ad otthont megemlékezéseknek, ünnepségeknek. Nem túlzás azt mondani, hogy Monok szíve itt dobog. Sőt, – kis túlzással elmondhatjuk – monoki születéssel nagyobb eséllyel lesz valakiből miniszter, vagy miniszterelnök, hiszen Kossuth Lajos mellett, aki miniszterelnök és pénzügyminiszter is volt 1848-49 között, itt született Németh Miklós miniszterelnök (1989-90), valamint Gergely István mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhelyettes (1967-72) is.
Monok másik arcát a nemesi épített örökség mutatja meg. Az Andrássy-kastély a XVIII. században épült barokk stílusban, később klasszicista jegyekkel gazdagodott. Fénykorában fényűző dísztermei és rokokó freskói a főúri élet pompáját idézték. Ma ugyan iskola működik benne, de a park és az épület megőrzött szépsége még mindig lenyűgöző – kívülről mindenképp érdemes megcsodálni.
A település másik különleges kastélya a XVI-XVII. századi Monaky-kastély. Egykor erődfallal és bástyával védett rezidencia volt, később azonban hányatott sors jutott neki: ostromok, birtokváltások, sőt a XX. században magtárként is használták. Bár jelenleg magántulajdonban van és nem látogatható, falai mögött több száz év története szunnyad, amelyről a helyiek meséi bőven árulkodnak.
Aki Monokot járja, hamar rátalál a domboldali kálváriára is. A keresztút stációi csendes elmélkedésre hívnak, tetejéről pedig szép kilátás nyílik a falura és a környező szőlőhegyekre. A kálvária egyben búcsújáróhely, ahol évről évre, minden év szeptember második vasárnapján összegyűlnek a hívek – ilyenkor a falu vallási és közösségi élete különös erővel mutatkozik meg.
Monok nem csak történelmi emlékeivel büszkélkedhet, hanem azzal is, hogy része a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidéknek, amely 2002 óta az UNESCO Világörökség része. A vulkanikus talaj, a párás klíma és a hagyományosan művelt szőlők egyedülálló feltételeket teremtenek a világhírű tokaji borokhoz. Bár Monok nem tartozik a legismertebb bortermelő települések közé, dűlői és pincéi szervesen kapcsolódnak ahhoz az élő kultúrtájhoz, amelyet a világ borkedvelői áhítattal emlegetnek.
Aki ide látogat, a történelmi séták mellett annak a több száz éves hagyománynak is részesévé válik, amely Közép-Európa egyik legértékesebb gasztronómiai öröksége. Mindemellett maga Tokaj sincs túl messze Monoktól, így aki Tokaj-Hegyalja szívében kóstolna egy-két pohár bort, alig 35-40 perc alatt átérhet a településre.
Monok környéke Tokaj mellett is számos látnivalóval büszkélkedik, így például a falutól alig 20 perces autóútra, északkeleti irányban található Boldogkőváralja, amely látványos várával Magyarország egyik legkedveltebb úti célja, vagy Boldogkőváralján túl Vizsoly, amely Árpád-kori műemléktemplomáról, illetve református bibliájáról, a Vizsolyi Bibliáról nevezetes. Szintén itt látható a Mantskovit Bálint Nyomtatástörténeti Múzeum is, így a technikatörténet iránt érdeklődők számára is érdekes lehet a helyszín.
A természet szerelmesei dél felé vegyék az irányt, ahol a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet kínál páratlan élményeket, amely morotvákkal és elhagyott folyómedrekkel tarkított síkságot, mocsárréteket, lápokat foglal magában. A helyszín egész évben szabadon bejárható, de arra is van lehetőség, hogy a Bükki Nemzeti Park – amely alá a tájvédelmi körzet tartozik – által szervezett valamelyik túrán barangoljuk be a vidéket. Az ősz legnagyobb slágere a fekete gólyák gyülekezője, amikor legalább félezer madár figyelhető meg a kisebb-nagyobb vízfelületek mellett.
Monok igazi meglepetés: egy apró falu, amely egyszerre idézi fel a magyar szabadságharc emlékét, a főúri kastélyok világát, a vallásos közösségi hagyományokat és Tokaj-Hegyalja borkóstolós életérzését. Legyen szó családi kirándulásról, történelmi zarándoklatról vagy kulturális barangolásról, Monok mindenkinek tartogat valamit: múltja gazdag, hangulata felemelő, élménye pedig felejthetetlen.
