Monok Kossuth Lajos szülőháza mellett is számtalan látványossággal és programmal vár, ilyen például a Monaky-kastély is

Bor, mámor, költészet – Monok, a tökéletes őszi kirándulóhely, ha kimozdulnál a gyerekekkel

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 13:15
monokKossuth Lajos
Egy apró hegyaljai település, ahol a történelem, a vallás és a borkultúra találkozik, és ahol minden utcában ott él a múlt szelleme. Monok nemcsak Kossuth Lajos szülőfalujaként ismert, hanem kastélyai, búcsújáróhelye és gazdag kulturális öröksége miatt is különleges úti cél.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Ha van település, amely egyszerre őrzi a történelem nagyjainak emlékét, a nemesi kastélyok eleganciáját és Tokaj-Hegyalja szőlőillatú hangulatát, az Monok. A Zempléni-hegység déli lankáin fekvő falu neve minden magyar számára ismerősen cseng: itt született 1802-ben Kossuth Lajos, a „magyarok Mózese”. A szülőház ma múzeum, amely méltó emléket állít a szabadságharc vezérének, és kiindulópontja lehet egy olyan látogatásnak, amely bőven tartogat további felfedezni valókat is.

Monok Kossuth Lajos szülőházával
Monok elsősorban Kossuth Lajos szülőfalujaként ismert, de a szülőházon kívül is számos érdekességet találunk itt.
Fotó: wikipedia

Monok büszkesége: Kossuth-szülőháza

A falu főterén álló barokk polgárház nem csupán Kossuth szülőhelye, hanem egyenesen egy nemzet szimbolikus otthona. Jóllehet, Kossuth alig egy évet töltött Monokon, a kontyolt nyeregtetős épület kőfalai között berendezett kiállítás bemutatja a gyermekkorát, családját, valamint a későbbi politikai pályafutás főbb állomásait. A múzeum különleges ereje talán éppen az egyszerűségében rejlik: a látogató úgy érzi, mintha egykor maga Kossuth is ugyanazon a kőpadlón lépdelt volna, miközben a falak között már a reformkor és a szabadságharc szelleme kísért.

Kossuth Lajos szülőháza Monokon
Kossuth szülőháza, ahol 1802. szeptember 19 és 1803 tavasza között csak alig fél évet töltött a későbbi politikus.
Fotó: Rakaszmisi / wikipedia

A szülőház környezete komoly, de barátságos: parkja pihenésre hív, ugyanakkor gyakran ad otthont megemlékezéseknek, ünnepségeknek. Nem túlzás azt mondani, hogy Monok szíve itt dobog. Sőt, – kis túlzással elmondhatjuk – monoki születéssel nagyobb eséllyel lesz valakiből miniszter, vagy miniszterelnök, hiszen Kossuth Lajos mellett, aki miniszterelnök és pénzügyminiszter is volt 1848-49 között, itt született Németh Miklós miniszterelnök (1989-90), valamint Gergely István mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhelyettes (1967-72) is.

Kastélyok és kálváriák nyomában

Monok másik arcát a nemesi épített örökség mutatja meg. Az Andrássy-kastély a XVIII. században épült barokk stílusban, később klasszicista jegyekkel gazdagodott. Fénykorában fényűző dísztermei és rokokó freskói a főúri élet pompáját idézték. Ma ugyan iskola működik benne, de a park és az épület megőrzött szépsége még mindig lenyűgöző – kívülről mindenképp érdemes megcsodálni.

A monoki Andrássy kastély, amely ma iskolaként működik.
A monoki Andrássy kastély, amelyben ma iskola működik.
Fotó: Attila Terbócs / wikipedia

A település másik különleges kastélya a XVI-XVII. századi Monaky-kastély. Egykor erődfallal és bástyával védett rezidencia volt, később azonban hányatott sors jutott neki: ostromok, birtokváltások, sőt a XX. században magtárként is használták. Bár jelenleg magántulajdonban van és nem látogatható, falai mögött több száz év története szunnyad, amelyről a helyiek meséi bőven árulkodnak. 

a monoki Monaky kastély légi felvételen
A monoki Monaky-kastély, amely Monok egykori birtokos családjának, a legrégebbi magyar nemzetségek egyikének a tulajdonában állt.
Fotó: Civertan / wikipedia

Aki Monokot járja, hamar rátalál a domboldali kálváriára is. A keresztút stációi csendes elmélkedésre hívnak, tetejéről pedig szép kilátás nyílik a falura és a környező szőlőhegyekre. A kálvária egyben búcsújáróhely, ahol évről évre, minden év szeptember második vasárnapján összegyűlnek a hívek – ilyenkor a falu vallási és közösségi élete különös erővel mutatkozik meg.

Tokaj-Hegyalja ízei és világhíre

Monok nem csak történelmi emlékeivel büszkélkedhet, hanem azzal is, hogy része a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidéknek, amely 2002 óta az UNESCO Világörökség része. A vulkanikus talaj, a párás klíma és a hagyományosan művelt szőlők egyedülálló feltételeket teremtenek a világhírű tokaji borokhoz. Bár Monok nem tartozik a legismertebb bortermelő települések közé, dűlői és pincéi szervesen kapcsolódnak ahhoz az élő kultúrtájhoz, amelyet a világ borkedvelői áhítattal emlegetnek.

Monok környéke, a Tokaj-Hegyalja a szőlőkkel
Tokaj-Hegyalja jellegzetes tája a szőlőültetvényekkel.
Fotó: wikipedia

Aki ide látogat, a történelmi séták mellett annak a több száz éves hagyománynak is részesévé válik, amely Közép-Európa egyik legértékesebb gasztronómiai öröksége. Mindemellett maga Tokaj sincs túl messze Monoktól, így aki Tokaj-Hegyalja szívében kóstolna egy-két pohár bort, alig 35-40 perc alatt átérhet a településre.

Monok környéki túrák

Monok környéke Tokaj mellett is számos látnivalóval büszkélkedik, így például a falutól alig 20 perces autóútra, északkeleti irányban található Boldogkőváralja, amely látványos várával Magyarország egyik legkedveltebb úti célja, vagy Boldogkőváralján túl Vizsoly, amely Árpád-kori műemléktemplomáról, illetve református bibliájáról, a Vizsolyi Bibliáról nevezetes. Szintén itt látható a Mantskovit Bálint Nyomtatástörténeti Múzeum is, így a technikatörténet iránt érdeklődők számára is érdekes lehet a helyszín.

Monok közeli nevezetesség a vizsolyi református templom, melynek freskói felbecsülhetetlen értékűek.
A vizsolyi református templom belseje, melynek freskói az Árpád-korból maradtak fenn
Fotó: Takkk / wikipedia

A természet szerelmesei dél felé vegyék az irányt, ahol a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet kínál páratlan élményeket, amely morotvákkal és elhagyott folyómedrekkel tarkított síkságot, mocsárréteket, lápokat foglal magában. A helyszín egész évben szabadon bejárható, de arra is van lehetőség, hogy a Bükki Nemzeti Park – amely alá a tájvédelmi körzet tartozik – által szervezett valamelyik túrán barangoljuk be a vidéket. Az ősz legnagyobb slágere a fekete gólyák gyülekezője, amikor legalább félezer madár figyelhető meg a kisebb-nagyobb vízfelületek mellett.

A Monok melletti Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet folyója, a Sajó
A Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet egyik legfontosabb folyója, a Sajó
Fotó: SzGabesz / wikipedia

Miért érdemes Monokra utazni?

Monok igazi meglepetés: egy apró falu, amely egyszerre idézi fel a magyar szabadságharc emlékét, a főúri kastélyok világát, a vallásos közösségi hagyományokat és Tokaj-Hegyalja borkóstolós életérzését. Legyen szó családi kirándulásról, történelmi zarándoklatról vagy kulturális barangolásról, Monok mindenkinek tartogat valamit: múltja gazdag, hangulata felemelő, élménye pedig felejthetetlen.

