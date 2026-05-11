"Anyám hívott, hogy apám meghalt" - élete legboldogabb és legszörnyűbb napjáról beszélt a sztáredző

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 11. 16:30
Vasárnap megvédte spanyol labdarúgó bajnoki címét az FC Barcelona. A csapat edzője, Hansi Flick élete egyik legszebb és legszörnyűbb napján van túl.
A Barcelona 2-0-ra legyőzte hazai pályán a Real Madridot a spanyol labdarúgó-bajnokság 35. fordulójának vasárnapi rangadóján, és az eremény azt jelentette, hogy három körrel a vége előtt elhódította a bajnoki címet. A meccs előtt súlyos trauma érte a Barca edzőjét, Hansi Flicket.

Hansi Flick (feketében) édesapja halála ellenére sem hagyta ki a rangadót Fotó: NurPhoto via AFP

Hansi Flick nem hagyta ki a rangadót

A mérkőzés előtti éjjel elhunyt a Barcelona trénerének édesapja. A német edző maga tájékoztatta a klub vezetőségét és a játékosait a tragédiáról, majd úgy döntött, nem hagyja ki a rangadót. 

El kell mondanom, mi történt reggel. Anyám hívott, hogy apám meghalt. Azon gondolkodtam, hogy elhallgassam-e a játékosaim elől, vagy inkább elmondjam nekik. Itt, mi egy családot alkotunk, úgy döntöttem tehát, hogy elmondom. Hihetetlen volt a reakciójuk, soha nem fogom elfelejteni azokat a pillanatokat, nagyon köszönöm a támogatásukat

 - fogalmazott Flick.

A Barca története 29. bajnoki címét nyerte meg, a legutóbbi tíz kiírásból ötöt hódított el, szemben az ősi rivális, Real Madrid négy aranyérmével. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
