"Anyám hívott, hogy apám meghalt" - élete legboldogabb és legszörnyűbb napjáról beszélt a sztáredző

A Barcelona 2-0-ra legyőzte hazai pályán a Real Madridot a spanyol labdarúgó-bajnokság 35. fordulójának vasárnapi rangadóján, és az eremény azt jelentette, hogy három körrel a vége előtt elhódította a bajnoki címet. A meccs előtt súlyos trauma érte a Barca edzőjét, Hansi Flicket.
A mérkőzés előtti éjjel elhunyt a Barcelona trénerének édesapja. A német edző maga tájékoztatta a klub vezetőségét és a játékosait a tragédiáról, majd úgy döntött, nem hagyja ki a rangadót.
El kell mondanom, mi történt reggel. Anyám hívott, hogy apám meghalt. Azon gondolkodtam, hogy elhallgassam-e a játékosaim elől, vagy inkább elmondjam nekik. Itt, mi egy családot alkotunk, úgy döntöttem tehát, hogy elmondom. Hihetetlen volt a reakciójuk, soha nem fogom elfelejteni azokat a pillanatokat, nagyon köszönöm a támogatásukat
- fogalmazott Flick.
A Barca története 29. bajnoki címét nyerte meg, a legutóbbi tíz kiírásból ötöt hódított el, szemben az ősi rivális, Real Madrid négy aranyérmével.
