A világ legveszélyesebb szigetére tört be a brit kalandor, sokkoló, amit tapasztalt

A „Lord Miles” néven ismert tartalomgyártó nem riad vissza a háborús övezetektől és a tiltott helyszínektől, így legutóbbi úti célja a Sao Paulo partjaitól távol eső Kígyó-sziget volt. Ez a földdarab nem véletlenül szerepel a világ legveszélyesebb helyeinek listáján: a sűrű erdőkben élő, rendkívül agresszív és mérgező kígyók miatt a brazil hatóságok teljesen lezárták a területet a látogatók elől. Csak a haditengerészet és engedéllyel rendelkező kutatócsoportok tehetik be ide a lábukat, Routledge azonban fittyet hányt a tilalomra és a szakértők figyelmeztetéseire.

Az utolsó jégkorszak óta élnek az aprócska szigeten a mérges kígyók.

Fotó: kaveetha kumudumalee / shutterstock

Miles Routledge illegálisan kötött ki a brazil Kígyó-szigeten.

A kalandor majdnem ott ragadt a halálos ragadozók között.

A brazil hatóságok és a mérgező hüllők ellenére megúszta az akciót.

Halálos kígyók és a brazil parti őrség

A kalandor helyi halászok segítségével, titokban közelítette meg a világ legveszélyesebb szigetét, a Ilha da Queimada Grande-t. Az odaút során máris komoly kockázatot vállalt, hiszen a brazil parti őrség folyamatosan járőrözik a környéken, hogy távol tartsa az illetékteleneket. Routledge-nek sikerült észrevétlenül partot érnie, ahol azonnal szembesült a sziget nyomasztó hangulatával. A területen mintegy 4000 példány él az arany lándzsakígyóból, amelynek mérge olyan erős, hogy az emberi szöveteket is képes feloldani, és orvosi segítség nélkül egy órán belül halált okoz.

Magányos expedíció az elhagyatott világítótoronyhoz

Routledge célja egy régi, használaton kívüli világítótorony elérése volt. A sűrű, benőtt növényzeten keresztül vágott utat magának, miközben minden lépését alaposan megfontolta. A világítótoronyhoz érve egy váratlan technikai hiba majdnem tragédiába torkollott: a walkie-talkie-ja elnémult, és nem tudott kapcsolatba lépni a parton várakozó társaival. Ebben a pillanatban azt hitte, a hatóságok lekapcsolták a segítőit, ő pedig ott ragadt a világ legveszélyesebb ragadozói között.

Menekülés az utolsó pillanatban

Végül a rádiókapcsolat helyreállt, de a feszültség nem csökkent. A társai sürgették, hogy a lehető leggyorsabban térjen vissza a parthoz, mert a lebukás veszélye egyre nőtt. Lord Miles-nek a fáradtsággal és a félelemmel megküzdve sikerült lejutnia a sziklás partra, ahol a csónak az utolsó pillanatban felvette. A kaland végén a közösségi médiában csak annyit jegyzett meg: szerencséje volt, hogy a hüllők nem vették észre, a parti őrség hajói pedig túl lassúak voltak az elkapásához. Bár az akció sikeres volt, a brazil hatóságok továbbra is büntetőjogi következményekkel fenyegetik azokat, akik hasonlóan felelőtlen útra vállalkoznak a szigetre.