Hoppá: Ilyen luxusban él Horváth Éva Balin

Horváth Éva az elmúlt másfél év egyik legnehezebb időszakát élte, miután 2024 novemberében súlyos motorbalesetet szenvedett Balin. Sérülései életveszélyes komplikációkhoz vezettek, többször felmerült a lábamputáció lehetősége is, miközben hosszú hónapokon át folyamatosan kórházban volt. Horváth Éva lába lassan gyógyult, azonban az utóbbi időben 180 fokos fordulatot vett, az egykori szépségkirálynő rehabilitációja meghozta az eredményét és rohamos tempóban javult az állapota. Éva nemrég Balira is visszatért, ahonnan saját közösségi oldalán jelentkezett be.

Horváth Éva balesete óta rendkívül hosszadalmas felépülést követően most ő is gyógyítani szeretne, ezért tért vissza Balira

Horváth Éva gyógyítani fog

Horváth Éva Instagram-oldalán mutatta meg, hogy hosszú idő után nemrég visszatért Balira, s bár a reptéren még kerekesszékkel közlekedett, alapvetően már jól van és óriási célokkal néz a jövőbe. Balinéz utazásának egyik célja ugyanis nem más, mint hogy egy helyi spirituális gyógyítótól tanuljon. Saját bevallása szerint régen is kapott már olyan visszajelzéseket, hogy van hozzá érzéke, most azonban eljött az ő ideje.

Amikor legutoljára itt jártam, találkoztam egy gyógyítóval és ő mondta nekem, hogy szívesen megtanítana a gyógyításra, mert van hozzá érzékem, de még nem tartok ott és én is éreztem, hogy ez még nem nekem való. Most, hogy vissztértem, kíváncsian várom, hogy mit fog mondani. Itt fogom most tölteni a napjaimat és elsajátítani a gyógyítás művészetét ezen a csodálatos spirituális helyszínen

– árulta el 24 óráig elérhető sztorijában.

Horváth Éva a jó hírek mellett azt is megmutatta videójában, milyen jelenleg meseszép helyen lakik: a kétemeletes házban három hálószoba van, idilli környezetben, kerttel és egy viszonylag nagy medencével, ami a helyi körülményekhez képest is extrának számít.

Itt az a jellemző, hogy picik a telkek, ez pedig egy elég nagy ház

– mesélte és videóban szemléltette is az álomotthont.

Horváth Éva 2026-ban új életet kezdett

A műsorvezető motorbalesete során nyílt lábszár- és bokatörést szenvedett, több helyen eltört a lába. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a helyi egészségügyi ellátás körülményei nem bizonyultak megfelelőnek, az indonéz kórházban ugyanis a biztosítási ügyintézés miatt sokáig nem kezdték meg a szükséges kezelést, a késlekedésnek pedig nagyon komoly következményei lettek. Sérült lábába baktérium került, ami súlyos fertőzést okozott, az első hónapokban emiatt nem is a csontok helyreállításáért, hanem a láb megmentéséért kellett harcolniuk. Orvosai tanácsára menetközben hazatért Magyarországra, mert itthon nagyobb esélye volt a teljes gyógyulásra. Éva többször maga is elmondta, hogy hosszú ideig az amputáció lehetősége is sötét felhőként árnyékolta be a mindennapjait.