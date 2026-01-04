Idődiéta – ezért fontos, hogy mikor mit eszel

Az idődiéta betartásával látványos eredményt érhetsz el a fogyásban.

Nem mindegy, mit eszel reggelire, ebédre és vacsorára.

A folyadékfogyasztás fontos, de annak is megvan a maga ideje.

Az idődiéta segít, hogy a fogyókúrád tényleg hatékony legyen. Ha rossz időben terheled a szervezeted, hiába a jó alapanyag, a hatás kevésbé lesz kedvező. A modern táplálkozástudomány ezt a szemléletet krononutríciónak nevezi. A kutatások szerint a jól időzített étkezések támogatják a diétát, az energiaszintet és az anyagcserét. Nem kell hozzá drasztikus megszorítás, csak finomhangolás, ráadásul ha így étkezel, a közérzeted is sokkal jobb lesz, pihentetőbb lesz az éjszakai alvásod, valamint kiegyensúlyozottabb és energikusabb leszel.

Idődiéta – fontos, hogy mikor mit eszel.

Fotó: Kmpzzz / Shutterstock

Idődiéta: ezt érdemes enni reggelire

Reggel a legmagasabb az inzulinérzékenység, vagyis ilyenkor tudod a legjobban hasznosítani az energiát. A tartalmas reggeli stabil vércukrot ad, ami lecsökkenti a délelőtti falási hullámot.

Mielőtt bármit tennél, igyál meg egy nagy pohár szobahőmérsékletű vizet, semmiképp se hideget.

Egyél reggelire teljes értékű szénhidrátokat, például zabkását, teljes kiőrlésű kenyeret, quinoa- vagy kölesalapú reggelit.

Ne feledkezz meg a fehérjéről se! Jöhet a tojás, görög joghurt, cottage cheese.

Bors tipp: ha a reggelt kávéval indítod, egyél mellé pár falatot, akár néhány zabkekszet vagy vajas pirítóst teljes kiőrlésű kenyérből. Így a gyomrodat is kíméled.

Az idődiéta szerint reggelire teljes kiőrlésű kenyeret, tojást és joghurtot érdemes fogyasztani.

Fotó: Goskova Tatiana / Shutterstock

Mit lehet enni ebédre, ha a fogyás a cél?

A tested ebédidőben éget a legintenzívebben. Mint az az ájurvédikus táplálkozásban is ismert: a máj és a gyomor ekkor csúcsteljesítményen dolgozik. Amit délben eszel, azt sokkal könnyebben dolgozod le, mint amit este.

Délelőtt és ebédidőben igyál minél több cukor- és koffeinmentes folyadékot, tehát ne gyümölcslevet. Ezek nem telítenek el, miközben gondoskodnak a megfelelő hidratáltságról és fokozzák az emésztést.

A tányérodon legyen fehérje, minél több zöldség, szénhidrát – mint például rizs, bulgur, burgonya és jó zsírok. Az ételeid elkészítéséhez használj olyan fűszereket, amelyek az emésztésedet támogatják: kurkumát, gyömbért, rozmaringot.