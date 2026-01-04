Idődiéta – ezért fontos, hogy mikor mit eszel

Az idődiéta segít, hogy a fogyókúrád tényleg hatékony legyen. Ha rossz időben terheled a szervezeted, hiába a jó alapanyag, a hatás kevésbé lesz kedvező. A modern táplálkozástudomány ezt a szemléletet krononutríciónak nevezi. A kutatások szerint a jól időzített étkezések támogatják a diétát, az energiaszintet és az anyagcserét. Nem kell hozzá drasztikus megszorítás, csak finomhangolás, ráadásul ha így étkezel, a közérzeted is sokkal jobb lesz, pihentetőbb lesz az éjszakai alvásod, valamint kiegyensúlyozottabb és energikusabb leszel.
Reggel a legmagasabb az inzulinérzékenység, vagyis ilyenkor tudod a legjobban hasznosítani az energiát. A tartalmas reggeli stabil vércukrot ad, ami lecsökkenti a délelőtti falási hullámot.
Bors tipp: ha a reggelt kávéval indítod, egyél mellé pár falatot, akár néhány zabkekszet vagy vajas pirítóst teljes kiőrlésű kenyérből. Így a gyomrodat is kíméled.
A tested ebédidőben éget a legintenzívebben. Mint az az ájurvédikus táplálkozásban is ismert: a máj és a gyomor ekkor csúcsteljesítményen dolgozik. Amit délben eszel, azt sokkal könnyebben dolgozod le, mint amit este.
Bors tipp: ha édesszájú vagy, akkor ebéd után bűnözhetsz, ilyenkor a szervezeted intenzíven dolgozik, és kevésbé raktározza el a bevitt kalóriát zsírpárnák formájában.
Estére már a szervezeted is megpihen, kevesebb energiát fordít az étel feldolgozására, ezért inkább elraktározza azt, méghozzá zsír formájában. Ha nem szeretnéd gyarapítani a felesleges kilókat, akkor vacsorára már csak valamilyen könnyű ételt egyél – ebben segít a zsírégető program.
Bors tipp: lefekvés előtt 2-3 órával már ne egyél – alkalmazva a 3-2-1 szabályt –, és vizet is csak keveset igyál. Ez nem csak azért fontos, hogy csinosabb legyen az alakod, hanem azért is, hogy az éjszakai pihenés a regenerálódásról szóljon, a szervezeted arra koncentrálhasson, ne pedig az emésztésre. Így reggelente nemcsak karcsúbban, de kipihenten, vidáman, tettre készen ébredsz majd.
A cirkadián ritmus irányítja az emésztést is: reggel a hasnyálmirigy aktívabb, délben a gyomorsavtermelés jár a csúcson, míg estére a teljes anyagcsere lelassul. A kutatók kimutatták, hogy az ebédre fogyasztott ételből a szervezeted este akár 30 százalékkal többet is elraktároz zsírként.
