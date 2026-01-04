SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
Idődiéta – ezért fontos, hogy mikor mit eszel

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 04. 12:15
Nemcsak az számít, mit eszel, hanem az is, mikor. Az idődiéta lényege, hogy vedd figyelembe a tested ritmusát: a testednek ugyanis szigorú biológiai napirendje van. Reggel könnyebben veszi a szénhidrátot, délben erősebb az emésztés tüze, este pedig pihenő fokozatba kapcsol az emésztésed.
  • Az idődiéta betartásával látványos eredményt érhetsz el a fogyásban.
  • Nem mindegy, mit eszel reggelire, ebédre és vacsorára.
  • A folyadékfogyasztás fontos, de annak is megvan a maga ideje.

Az idődiéta segít, hogy a fogyókúrád tényleg hatékony legyen. Ha rossz időben terheled a szervezeted, hiába a jó alapanyag, a hatás kevésbé lesz kedvező. A modern táplálkozástudomány ezt a szemléletet krononutríciónak nevezi. A kutatások szerint a jól időzített étkezések támogatják a diétát, az energiaszintet és az anyagcserét. Nem kell hozzá drasztikus megszorítás, csak finomhangolás, ráadásul ha így étkezel, a közérzeted is sokkal jobb lesz, pihentetőbb lesz az éjszakai alvásod, valamint kiegyensúlyozottabb és energikusabb leszel.

Idődiéta
Idődiéta – fontos, hogy mikor mit eszel.
Fotó: Kmpzzz /  Shutterstock 

Idődiéta: ezt érdemes enni reggelire

Reggel a legmagasabb az inzulinérzékenység, vagyis ilyenkor tudod a legjobban hasznosítani az energiát. A tartalmas reggeli stabil vércukrot ad, ami lecsökkenti a délelőtti falási hullámot.

  • Mielőtt bármit tennél, igyál meg egy nagy pohár szobahőmérsékletű vizet, semmiképp se hideget.
  • Egyél reggelire teljes értékű szénhidrátokat, például zabkását, teljes kiőrlésű kenyeret, quinoa- vagy kölesalapú reggelit.
  • Ne feledkezz meg a fehérjéről se! Jöhet a tojás, görög joghurt, cottage cheese.

Bors tipp: ha a reggelt kávéval indítod, egyél mellé pár falatot, akár néhány zabkekszet vagy vajas pirítóst teljes kiőrlésű kenyérből. Így a gyomrodat is kíméled.

Tojás és joghurt
Az idődiéta szerint reggelire teljes kiőrlésű kenyeret, tojást és joghurtot érdemes fogyasztani.  
Fotó: Goskova Tatiana /  Shutterstock 

Mit lehet enni ebédre, ha a fogyás a cél?

A tested ebédidőben éget a legintenzívebben. Mint az az ájurvédikus táplálkozásban is ismert: a máj és a gyomor ekkor csúcsteljesítményen dolgozik. Amit délben eszel, azt sokkal könnyebben dolgozod le, mint amit este.

  • Délelőtt és ebédidőben igyál minél több cukor- és koffeinmentes folyadékot, tehát ne gyümölcslevet. Ezek nem telítenek el, miközben gondoskodnak a megfelelő hidratáltságról és fokozzák az emésztést.
  • A tányérodon legyen fehérje, minél több zöldség, szénhidrát – mint például rizs, bulgur, burgonya és jó zsírok. Az ételeid elkészítéséhez használj olyan fűszereket, amelyek az emésztésedet támogatják: kurkumát, gyömbért, rozmaringot.

Bors tipp: ha édesszájú vagy, akkor ebéd után bűnözhetsz, ilyenkor a szervezeted intenzíven dolgozik, és kevésbé raktározza el a bevitt kalóriát zsírpárnák formájában.  

Egészséges ebéd csicseriborsóval, avokádóval, quinoával, paradicsommal, karfiollal, uborkával és csirkével
Ebédre egyél laktató fehérjét és szénhidrátot, de ne feledkezz meg a zöldségekről se.
Fotó: Elena Veselova /  Shutterstock 

Mit egyél vacsorára, ha fogyni szeretnél?

Estére már a szervezeted is megpihen, kevesebb energiát fordít az étel feldolgozására, ezért inkább elraktározza azt, méghozzá zsír formájában. Ha nem szeretnéd gyarapítani a felesleges kilókat, akkor vacsorára már csak valamilyen könnyű ételt egyél – ebben segít a zsírégető program

  • Igyál egy fehérjeturmixot növényi tejjel vagy vízzel, egyél halat, tofut, esetleg főtt tojást. A párolt zöldség, esetleg egy könnyű leves kimondottan ideális választás.
  • Ilyenkor már csak kevés vizet igyál.

Bors tipp: lefekvés előtt 2-3 órával már ne egyél – alkalmazva a 3-2-1 szabályt –, és vizet is csak keveset igyál. Ez nem csak azért fontos, hogy csinosabb legyen az alakod, hanem azért is, hogy az éjszakai pihenés a regenerálódásról szóljon, a szervezeted arra koncentrálhasson, ne pedig az emésztésre. Így reggelente nemcsak karcsúbban, de kipihenten, vidáman, tettre készen ébredsz majd.

Diétás zöldségleves
A zöldségleves a legideálisabb vacsora, ha fogyni szeretnél.
Fotó: vivooo /  Shutterstock 

Többet számít, mint hinnéd

A cirkadián ritmus irányítja az emésztést is: reggel a hasnyálmirigy aktívabb, délben a gyomorsavtermelés jár a csúcson, míg estére a teljes anyagcsere lelassul. A kutatók kimutatták, hogy az ebédre fogyasztott ételből a szervezeted este akár 30 százalékkal többet is elraktároz zsírként.

Éjszakai fánkevés
Amit este vagy éjszaka eszel, abból 30 százalékkal többet raktároz el a szervezeted.
Fotó: fast-stock /  Shutterstock 

Ha szeretnéd tudni, mi az 5 leggyakoribb diétás baki, nézd meg az alábbi videót:

