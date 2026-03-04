Óráink vannak hátra: kegyetlen, ami az ország fele tart

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet. Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.

Ma a déli, kora délutáni óráktól előbb főként az Észak-Dunántúlon, később a Dunántúl délebbi részein is előfordulhatnak zivatarok az esti órákig. Zivatarok környezetében apró szemű jég, esetleg szélerősödés előfordulhat - írták.