Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Ágota névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Propolisz fakanálban

A propolisz jótékony hatásai: 5 ok, amiért különösen értékes anyag a méhszurok a szervezet számára

propolisz
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 11. 14:45
egészségügyi hatásokegészségméh
Egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a gyógyhatással rendelkező természetes szerek, melyek főként a téli időszakban lehetnek segítségünkre az egészségmegőrzésben és a betegségek kezelésében. Ilyen a méz, valamint a propoliszként ismert méhszurok, amely cseppet sem elhanyagolható alapanyag. A propolisz jótékony hatásai szerteágazók; eláruljuk, miért tanácsos fogyasztani.
László Juli
A szerző cikkei
  • Mi a propolisz és miből készül?
  • Milyen egészségügyi előnyei vannak?
  • Melyek a legnépszerűbb formái?

Mindenekelőtt tisztázzuk, hogy mi is valójában a propolisz, vagyis méhszurok, és mi a jelentősége. A méhek által összegyűjtött anyag a kaptár védelmére szolgál, a sárgásbarna színű ragacsos, gyantaszerű massza eredeti szerepe, hogy meggátolja a különféle baktériumok és kórokozók fizikai bejutását. Az anyagot az apró rovarok rügyekről, ágakról és levelekről gyűjtik be, emésztőfolyadékuk segítségével átalakítják, majd egyfajta tömítőanyagként használják fel. Mivel fertőtlenítő, gomba- és baktériumölő, továbbá kórokozó ellenes hatása van, az emberi szervezet számára is előnyös. Ahogyan a méhek lakhelyét, úgy a mi testünket is megvédhetik a külső hatásokkal szemben. Éppen ezért érdemes szem előtt tartani a propolisz jótékony hatásait.

Propolisz fakanálban
A propolisz jótékony hatásai sokrétűek, és nemcsak betegségek idején, de megelőzésképpen is érdemes lehet fogyasztani ezt az értékes alapanyagot.
Fotó: Dionisvera /  Shutterstock 

5 ok, amiért különösen értékes anyag a propolisz

A propolisz azért annyira értékes, mert mintegy 200 féle anyag keverékét tartalmazza. A gyanta mellett a teljesség igénye nélkül viaszok és illóolajok, virágpor, valamint fontos vitaminok (C-, E- és B-vitaminok), ásványi anyagok, enzimek és flavonoidok is találhatók benne. Nem véletlenül nevezik a propoliszt az egyik legjobb és legfontosabb természetes antibiotikumnak.

  1. Rendszeres fogyasztásával támogathatjuk az immunrendszert és megelőzhetjük a betegségek kialakulását. Mivel a propolisz antibakteriális és vírusellenes hatású vegyületeket is tartalmaz, segíthet a szervezetünk természetes védekezőképességének erősítésében, legyen szó az év bármely időszakáról.
  2. Híres gyulladáscsökkentő tulajdonságáról, ezért eredményesen alkalmazható torokfájásra és gyulladásra. Egyéb szájüregi problémáknál is segítségül hívhatjuk, hiszen ínygyulladás, afták és herpesz esetén is jó megoldás lehet a propolisz, amely meggátolja a kórokozók szaporodását.
  3. Gondoskodik a sejtek egészségéről, megfelelő anyagcseréjéről és stabilitásáról, a flavonoidoknak köszönhetően pedig képes semlegesíteni a szabad gyököket, így védve a sejteket.
  4. Külsőleg, sebek gyógyítására is felhasználhatjuk, hiszen a propolisz a sebkezelésben és a bőr regenerációjában is kiváló társ. Ezenkívül a köröm és a haj egészségét is támogathatjuk a belőle készült készítményekkel.

+1. Nem okoz gyomorpanaszokat, ezért olyan emésztési gondok esetén is remek kiegészítő orvosság lehet a propolisz, mint a gyomorhurut, gyomorfekély vagy vastagbélgyulladás. Segíti a gyomornyálkahártya gyógyulását, emellett görcsoldó hatása is ismert.

Van, amikor veszélyes is lehet a propolisz

Habár nincs mellékhatása, nem mindenki számára ajánlott a propolisz fogyasztása, aminek megkezdése előtt ajánlott allergiapróbát végezni. Amennyiben tudomásunk van arról, hogy a méhészeti termékekre, gyantára, virágporra vagy pollenre érzékenyek vagyunk, inkább kerüljük a gyógykészítményt. 

Terhesség, szoptatás vagy krónikus betegség esetén feltétlenül kérjük ki orvos véleményét. Emellett mindig tartsuk be az adott terméken feltüntetett adagolási javaslatot, a propolisz túlzott mennyiségű bevitele ugyanis hányást, hasmenést és allergiás tüneteket okozhat.

Fontos kiemelni, hogy a propolisz nem helyettesítheti az orvosi kezeléseket, használata inkább kiegészítő jellegű.

Hogyan fogyaszthatjuk a propoliszt?

A propolisz népszerűségét és hatásosságát az is mutatja, hogy a folyékonytól a kapszulán át a kenőcsig számtalan formában elérhető különféle üzletek polcain. A legnépszerűbb propolisz-tartalmú készítmények:

  • a propoliszos méz, amely tökéletes választás, ha valamilyen felső légúti betegséggel küzdünk.
  • a propolisz cseppek, amely valójában egy alkoholos kivonat. Könnyű alkalmazni, de érdemes vízzel vagy mézzel hígítani. Főként megfázásos panaszok, orrdugulás, torokgyulladás és más légúti panaszok kezelésére használhatjuk. Kapható alkoholmentes verzió is, amelyet gyerekeknek javasolnak.
  • egyszerűen adagolható tinktúra, amely gyakran plusz C-vitamint tartalmaz.
  • nyers propolisz, amelyet egyszerűen elrágcsálhatunk, akár egy rágógumit vagy cukorkát.

Nemcsak a propolisz, hanem a méz is jótékonyan hat a szervezetre, akárcsak más méhészeti termékek. A méhpempő és a propolisz a bőrápolásban is hatásos alapanyag, ha pedig bőrradírt és hajpakolást készítenénk mézből, arra is van mód! 

Szeretnél még többet megtudni? Nézd meg ezt a videót is:

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel. )

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu