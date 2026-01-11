A propolisz jótékony hatásai: 5 ok, amiért különösen értékes anyag a méhszurok a szervezet számára

Mi a propolisz és miből készül?

Milyen egészségügyi előnyei vannak?

Melyek a legnépszerűbb formái?

Mindenekelőtt tisztázzuk, hogy mi is valójában a propolisz, vagyis méhszurok, és mi a jelentősége. A méhek által összegyűjtött anyag a kaptár védelmére szolgál, a sárgásbarna színű ragacsos, gyantaszerű massza eredeti szerepe, hogy meggátolja a különféle baktériumok és kórokozók fizikai bejutását. Az anyagot az apró rovarok rügyekről, ágakról és levelekről gyűjtik be, emésztőfolyadékuk segítségével átalakítják, majd egyfajta tömítőanyagként használják fel. Mivel fertőtlenítő, gomba- és baktériumölő, továbbá kórokozó ellenes hatása van, az emberi szervezet számára is előnyös. Ahogyan a méhek lakhelyét, úgy a mi testünket is megvédhetik a külső hatásokkal szemben. Éppen ezért érdemes szem előtt tartani a propolisz jótékony hatásait.

A propolisz jótékony hatásai sokrétűek, és nemcsak betegségek idején, de megelőzésképpen is érdemes lehet fogyasztani ezt az értékes alapanyagot.

Fotó: Dionisvera / Shutterstock

5 ok, amiért különösen értékes anyag a propolisz

A propolisz azért annyira értékes, mert mintegy 200 féle anyag keverékét tartalmazza. A gyanta mellett a teljesség igénye nélkül viaszok és illóolajok, virágpor, valamint fontos vitaminok (C-, E- és B-vitaminok), ásványi anyagok, enzimek és flavonoidok is találhatók benne. Nem véletlenül nevezik a propoliszt az egyik legjobb és legfontosabb természetes antibiotikumnak.

Rendszeres fogyasztásával támogathatjuk az immunrendszert és megelőzhetjük a betegségek kialakulását. Mivel a propolisz antibakteriális és vírusellenes hatású vegyületeket is tartalmaz, segíthet a szervezetünk természetes védekezőképességének erősítésében, legyen szó az év bármely időszakáról. Híres gyulladáscsökkentő tulajdonságáról, ezért eredményesen alkalmazható torokfájásra és gyulladásra. Egyéb szájüregi problémáknál is segítségül hívhatjuk, hiszen ínygyulladás, afták és herpesz esetén is jó megoldás lehet a propolisz, amely meggátolja a kórokozók szaporodását. Gondoskodik a sejtek egészségéről, megfelelő anyagcseréjéről és stabilitásáról, a flavonoidoknak köszönhetően pedig képes semlegesíteni a szabad gyököket, így védve a sejteket. Külsőleg, sebek gyógyítására is felhasználhatjuk, hiszen a propolisz a sebkezelésben és a bőr regenerációjában is kiváló társ. Ezenkívül a köröm és a haj egészségét is támogathatjuk a belőle készült készítményekkel.

+1. Nem okoz gyomorpanaszokat, ezért olyan emésztési gondok esetén is remek kiegészítő orvosság lehet a propolisz, mint a gyomorhurut, gyomorfekély vagy vastagbélgyulladás. Segíti a gyomornyálkahártya gyógyulását, emellett görcsoldó hatása is ismert.