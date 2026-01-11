A propolisz jótékony hatásai: 5 ok, amiért különösen értékes anyag a méhszurok a szervezet számára

Mindenekelőtt tisztázzuk, hogy mi is valójában a propolisz, vagyis méhszurok, és mi a jelentősége. A méhek által összegyűjtött anyag a kaptár védelmére szolgál, a sárgásbarna színű ragacsos, gyantaszerű massza eredeti szerepe, hogy meggátolja a különféle baktériumok és kórokozók fizikai bejutását. Az anyagot az apró rovarok rügyekről, ágakról és levelekről gyűjtik be, emésztőfolyadékuk segítségével átalakítják, majd egyfajta tömítőanyagként használják fel. Mivel fertőtlenítő, gomba- és baktériumölő, továbbá kórokozó ellenes hatása van, az emberi szervezet számára is előnyös. Ahogyan a méhek lakhelyét, úgy a mi testünket is megvédhetik a külső hatásokkal szemben. Éppen ezért érdemes szem előtt tartani a propolisz jótékony hatásait.
A propolisz azért annyira értékes, mert mintegy 200 féle anyag keverékét tartalmazza. A gyanta mellett a teljesség igénye nélkül viaszok és illóolajok, virágpor, valamint fontos vitaminok (C-, E- és B-vitaminok), ásványi anyagok, enzimek és flavonoidok is találhatók benne. Nem véletlenül nevezik a propoliszt az egyik legjobb és legfontosabb természetes antibiotikumnak.
+1. Nem okoz gyomorpanaszokat, ezért olyan emésztési gondok esetén is remek kiegészítő orvosság lehet a propolisz, mint a gyomorhurut, gyomorfekély vagy vastagbélgyulladás. Segíti a gyomornyálkahártya gyógyulását, emellett görcsoldó hatása is ismert.
Habár nincs mellékhatása, nem mindenki számára ajánlott a propolisz fogyasztása, aminek megkezdése előtt ajánlott allergiapróbát végezni. Amennyiben tudomásunk van arról, hogy a méhészeti termékekre, gyantára, virágporra vagy pollenre érzékenyek vagyunk, inkább kerüljük a gyógykészítményt.
Terhesség, szoptatás vagy krónikus betegség esetén feltétlenül kérjük ki orvos véleményét. Emellett mindig tartsuk be az adott terméken feltüntetett adagolási javaslatot, a propolisz túlzott mennyiségű bevitele ugyanis hányást, hasmenést és allergiás tüneteket okozhat.
Fontos kiemelni, hogy a propolisz nem helyettesítheti az orvosi kezeléseket, használata inkább kiegészítő jellegű.
A propolisz népszerűségét és hatásosságát az is mutatja, hogy a folyékonytól a kapszulán át a kenőcsig számtalan formában elérhető különféle üzletek polcain. A legnépszerűbb propolisz-tartalmú készítmények:
Nemcsak a propolisz, hanem a méz is jótékonyan hat a szervezetre, akárcsak más méhészeti termékek. A méhpempő és a propolisz a bőrápolásban is hatásos alapanyag, ha pedig bőrradírt és hajpakolást készítenénk mézből, arra is van mód!
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel. )
