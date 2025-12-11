Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Árpád névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tudtad, hogy van egy második agyad, amely irányítja az életed?

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 13:45
mentális állapotbélrendszeragy
A mentális egészségünk nagymértékben függ a bélrendszerünk állapotától. Vagyis a jó közérzetünk titka nem az elménkben, hanem a beleinkben rejlik. Mutatjuk, hogyan működik a bél-agy kapcsolat.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A bél-agy kapcsolat meghatározza a hangulatot, az energiaszintet és a mentális jóllétet.
  • A bélrendszer idegsejt-hálózata önálló „második agyként” hat az egész test működésére.
  • A bélflóra egyensúlya kulcsfontosságú a stresszkezelésben és a kiegyensúlyozott közérzetben

Kutatók szerint a bél-agy kapcsolat sokkal erősebb, mint korábban gondoltuk, és ez az összeköttetés alapjaiban befolyásolhatja a hangulatunkat, a döntéseinket, sőt az egészségünket is. Gyakran ez magyarázza, miért változik meg a kedvünk és az energiaszintünk minden különösebb ok nélkül. 

Bél-agy kapcsolat grafika
Sokat tehetünk a kiegyensúlyozott bél-agy kapcsolatért / Fotó: 123RF

A bél, mint második agy

Talán meglepő, de a beleinkben több mint 100 millió idegsejt található – ez több, mint amennyi a gerincvelőben van. Ezért is nevezik a bélrendszert a „második agynak". Az itt található idegsejtek nemcsak az emésztési folyamatokat irányítják, hanem közvetlen kapcsolatban állnak az aggyal is egy komplex idegi hálózaton keresztül, amelyet enterális idegrendszernek nevezünk. Ennek a hálózatnak olyan fontos a szerepe, hogy sok kutató szerint a mentális egészségünk nagymértékben függ a bélrendszer állapotától. Ha például a bélflóránk egyensúlya felborul, az nemcsak puffadáshoz vagy emésztési problémákhoz vezethet, hanem szorongást és depressziót is okozhat.

A bélflóra és a hangulat kapcsolata

Gondoltad volna, hogy a szerotonin – az úgynevezett „boldogsághormon" – körülbelül 90 százaléka a belekben található? Ez azt jelenti, hogy a bélflóránk állapota közvetlen hatással van a kedélyállapotunkra. Egy egészséges bélflóra segíthet csökkenteni a stresszt, javíthatja az alvás minőségét és fokozhatja a teljesítményt. A modern életmód azonban komoly kihívások elé állítja a bél-agy kapcsolatot. A feldolgozott ételek, a stressz, az antibiotikumok és a kevés rostbevitel mind hozzájárulhat a bélflóra egyensúlyának felborulásához. Ez olyan problémákat eredményezhet, mint az irritábilis bél szindróma (IBS), a krónikus fáradtság vagy szorongás.

Mit tehetünk a kiegyensúlyozott bél-agy kapcsolatért?

Ha szeretnéd optimalizálni a bél-agy kapcsolatod, itt van néhány egyszerű, mégis hatékony módszer.

  • Tápanyagban gazdag étrend: fogyassz minél több prebiotikus és probiotikus élelmiszert, például joghurtot, fermentált zöldségeket és rostban gazdag ételeket.
  • Kerüld a feldolgozott élelmiszereket: az adalékanyagok és a túlzott cukorfogyasztás károsíthatja a bélflórát.
  • Mozgás és stresszkezelés: a rendszeres testmozgás és a meditáció nemcsak az agyadnak, hanem a beleidnek is jót tesz.
  • Megfelelő hidratálás: a vízfogyasztás kulcsfontosságú az egészséges emésztés és a bélflóra fenntartása szempontjából.
  • Tudatos étkezés: lassabban egyél, alaposan rágj meg minden falatot, és figyeld meg, hogyan érzed magad étkezés után.

A bél és az agy kapcsolata egy izgalmas és gyorsan fejlődő kutatási terület, amely alapjaiban változtathatja meg azt, ahogy a testünkre és az egészségünkre gondolunk. A tudomány egyértelművé tette: amit megeszünk, nemcsak az emésztésünkre van hatással, hanem a hangulatunkra, az energiaszintünkre és a gondolkodásunkra is. Így ha legközelebb stresszesnek érzed magad, gondold át, hogy vajon a problémád a fejedben vagy a beleidben kezdődött-e!

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu