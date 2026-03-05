Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Lissák Laura dögös fotóval csavarta el a rajongók fejét – ezt mindenkinek látnia kell!

Lissák Laura
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 21:55
fürdőruhaszexi
Hihetetlen pózok. Lissák Laura formában van.

Lissák Laura új fotót osztott meg Instagram‑oldalán, amelyen egy elegáns, fekete‑fehér fürdőruhában pózol, ami minden rajongó fantáziáját beindította.

Lissák Laura és a kutyusa, aki folyton huncutkodik - BORS
Lissák Laura nem aprózta el. Fotó: Szabolcs László / hot magazin

Lissák Laura gyönyörűbb mint valaha

A műsorvezető a bejegyzéshez rövid, egyszerű feliratot írt: 

Tökéletes energiák.

A kép gyorsan reakciókat váltott ki a követők körében. Rövid idő alatt több száz kedvelést kapott, a hozzászólások között pedig főként dicsérő üzenetek jelentek meg. Többen emojikkal reagáltak, mások szavakkal fejezték ki, hogy mennyire tetszik nekik, amit látnak. 

Egy kommentelő azt írta:

 Nem csak az energia tökéletes

Míg egy másik felhasználó több szívecskét hagyott a bejegyzés alatt. Olyan hozzászólás is érkezett, amelyben a követő „varázslatos álomszépségnek” nevezte a TV2 sztárját.

A lehengerlő fotót IDE kattintva tudod megtekinteni.

 

