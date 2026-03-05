Lissák Laura dögös fotóval csavarta el a rajongók fejét – ezt mindenkinek látnia kell!

Lissák Laura új fotót osztott meg Instagram‑oldalán, amelyen egy elegáns, fekete‑fehér fürdőruhában pózol, ami minden rajongó fantáziáját beindította.
A műsorvezető a bejegyzéshez rövid, egyszerű feliratot írt:
Tökéletes energiák.
A kép gyorsan reakciókat váltott ki a követők körében. Rövid idő alatt több száz kedvelést kapott, a hozzászólások között pedig főként dicsérő üzenetek jelentek meg. Többen emojikkal reagáltak, mások szavakkal fejezték ki, hogy mennyire tetszik nekik, amit látnak.
Egy kommentelő azt írta:
Nem csak az energia tökéletes
Míg egy másik felhasználó több szívecskét hagyott a bejegyzés alatt. Olyan hozzászólás is érkezett, amelyben a követő „varázslatos álomszépségnek” nevezte a TV2 sztárját.
