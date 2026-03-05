Egy kutyasétáltató sokkoló felfedezése: testvérek holttesteit találta meg egy bőröndben

A hatóságok két fiatal lány azonosításán dolgoznak, akiknek holttestét bőröndökben találták meg - a DNS-vizsgálat megerősítette, hogy az áldozatok 8 és 14 év közötti féltestvérek voltak.
A féltestvéreket bőröndökből ásták ki az Egyesült Államokban, Cleveland keleti részén. A Mirror jelentése szerint a helyi hatóságok március 4-én, szerdán még nem tudták azonosítani őket. A rendőrség közlése szerint a lányok maradványait március 2-án, hétfőn egy lakóövezetben találták meg egy kutyasétáltató bejelentését követően.
Az Associated Press beszámolója szerint az egyik lány 8 és 13 év közötti, a másik pedig 10 és 14 év közötti. Dorothy Todd, a clevelandi rendőrfőnök kedden kijelentette, hogy nem világos, hogyan haltak meg a lányok, de a holttestük már egy ideje ott volt. A körülmények látszólag nem felelnek meg a környéken folyamatban lévő eltűnt személyek elleni ügyeknek – tette hozzá a rendőrfőnök.
„Reméljük, hogy megtaláljuk a válaszokat” – mondta. „Ez egy szörnyű, tragikus helyzet.”
