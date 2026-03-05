Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Egy kutyasétáltató sokkoló felfedezése: testvérek holttesteit találta meg egy bőröndben

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 22:00
A hatóságok két fiatal lány azonosításán dolgoznak, akiknek holttestét bőröndökben találták meg.

A hatóságok két fiatal lány azonosításán dolgoznak, akiknek holttestét bőröndökben találták meg - a DNS-vizsgálat megerősítette, hogy az áldozatok 8 és 14 év közötti féltestvérek voltak.

A féltestvéreket bőröndökből ásták ki az Egyesült Államokban, Cleveland keleti részén. A Mirror jelentése szerint a helyi hatóságok március 4-én, szerdán még nem tudták azonosítani őket. A rendőrség közlése szerint a lányok maradványait március 2-án, hétfőn egy lakóövezetben találták meg egy kutyasétáltató bejelentését követően. 

Az Associated Press beszámolója szerint az egyik lány 8 és 13 év közötti, a másik pedig 10 és 14 év közötti. Dorothy Todd, a clevelandi rendőrfőnök kedden kijelentette, hogy nem világos, hogyan haltak meg a lányok, de a holttestük már egy ideje ott volt. A körülmények látszólag nem felelnek meg a környéken folyamatban lévő eltűnt személyek elleni ügyeknek – tette hozzá a rendőrfőnök.

„Reméljük, hogy megtaláljuk a válaszokat” – mondta. „Ez egy szörnyű, tragikus helyzet.”

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
