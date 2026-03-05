Orbán Viktor üzent: Zelenszkij hiába fenyeget és hiába zsarol

Orbán Viktor csütörtökön is sűrű napja volt, az estét pedig egy országjárással zárta. A soproni után Pásztó volt a következő állomás.

Orbán Viktor Fotó: MW

Orbán Viktor: Zelenszkij hiába fenyeget és hiába zsarol

Az eseményről a miniszterelnök most fotókat közölt a közösségi oldalán. Orbán Viktor ezúttal is egy egész termet megtöltött emberekkel. A kormányfő egyúttal ismét üzent Zelenszkijnek.

Zelenszkij hiába fenyeget és hiába zsarol. Nem engedünk a magyarok érdekeiből. Az olajblokádot le fogjuk törni!

- írja a miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.