Orbán Viktor üzent: Zelenszkij hiába fenyeget és hiába zsarol

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 21:35
Pásztón folytatódott a miniszterelnök országjárása.

Orbán Viktor csütörtökön is sűrű napja volt, az estét pedig egy országjárással zárta. A soproni után Pásztó volt a következő állomás.

Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest
Orbán Viktor Fotó: MW

Orbán Viktor: Zelenszkij hiába fenyeget és hiába zsarol

Az eseményről a miniszterelnök most fotókat közölt a közösségi oldalán. Orbán Viktor ezúttal is egy egész termet megtöltött emberekkel. A kormányfő egyúttal ismét üzent Zelenszkijnek.

Zelenszkij hiába fenyeget és hiába zsarol. Nem engedünk a magyarok érdekeiből. Az olajblokádot le fogjuk törni! 

- írja a miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

