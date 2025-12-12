Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Ezt teszi a szervezeteddel a vízböjt

víz
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 06:15
böjtszervezet
Egy férfi bevállalta a lehetetlent, és 21 napig csak vizet fogyasztott. A vízböjtölés tapasztalatairól mesélt.

Vízböjtöléssel adott le 14 kilogrammot egy férfi. A vízből álló böjtölés alatt semmilyen ételt nem fogyasztott, erről az időszakáról osztotta meg tapasztalatait.

Vízböjt segítségével fogyott le egy férfi 14 kilót
Vízböjt segítségével fogyott le egy férfi 14 kilót
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Vízböjttel adott le 14 kilót, de nem volt egyszerű

Amikor Jim Austin közeledett az ötvenedik születésnapjához, be akarta bizonyítani magának, hogy képes valami nehéz dologra – és pontosan ezt is tette. Az amerikai férfi azt akarta, hogy 2023 a változás éve legyen, és még a 21 napos, csak vízből álló böjtje előtt felhagyott a koffeinnel és abbahagyta az alkoholfogyasztást. A böjt segíthet csökkenteni az elhízást, a magas vérnyomást, az asztmát és a reumás ízületi gyulladást, és képes késleltetni az öregedést, valamint segíthet megelőzni és kezelni a betegségeket – áll egy 2014-es tanulmányban. Elindítja az autofágia (önfogyasztás) folyamatát, amely a sejtek újrahasznosítási rendszere, amelyet a szervezet arra használ, hogy egészséges maradjon, amikor nem eszik ellenőrzött időszakokban. A túlzott autofágia azonban izomveszteséget, immunszuppressziót, tápanyaghiányt, szervi stresszt és akár autofág sejthalált is okozhat. 

A víz böjt első hete 

Az első hét volt a legnehezebb, mivel a tartalomkészítő fejfájással, éhséggel és az étkezéssel kapcsolatos rutinok feladásával járó mentális küzdelemmel küzdött. A digitális méregtelenítés segített neki koncentrálni, így időt tudott szánni a meditációra, az olvasásra és a napi három kilométeres sétákra. 

Az első héten a legnehezebb a mentális küzdelem volt. Annyi minden emlékeztetett az ételre, és csalódást okozott, hogy a végén nem fogok tudni enni

– írta Jim a Newsweeknek. „Hetente egyszer edzettem a barátommal, és az edzés után mindig megjutalmaztuk magunkat steakkel. Voltak pillanatok, amikor arra gondoltam: „Ó, steaket fogunk enni”, majd rájöttem, hogy három hétig nem fogok enni.” 

A böjt második és harmadik hete 

A második héten Jim új tüneteket tapasztalt: savanyú íz, fehér bevonat a nyelvén, savas reflux, szájszárazság és élénk, ételekkel kapcsolatos álmok. De a 15. napra sikeresen hozzá szokott a nem evéshez, és kialakított egy új, ételtől mentes rutint. „Megszoktam, hogy felkelek és étkezés nélkül végzem el a napi teendőimet. Ekkor találtam meg a ritmusomat” – tette hozzá Jim. 

A böjt utolsó hete 

Jim 2022. március 18-án kezdte meg 21 napos víz böjtjét, 123 kilogrammnyi súlyával. A böjt végére (22. nap) 109 kilogrammot nyomott, összesen 14 kilogrammot fogyott - olvasható a LADbible cikkében

A harmadik hét volt a legkönnyebb. Bár volt néhány hangulatváltozásom és alkalmanként ingerlékenységem, valamint szédülést éreztem, amikor túl gyorsan álltam fel, vagy a garázsban a kezemet a fejem fölé emelve dolgoztam, ezek 20 másodpercen belül elmúltak. Ez idő alatt olvasással és más tevékenységekkel foglalkoztam

– tette hozzá.

 

