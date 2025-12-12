Ezt teszi a szervezeteddel a vízböjt

Vízböjtöléssel adott le 14 kilogrammot egy férfi. A vízből álló böjtölés alatt semmilyen ételt nem fogyasztott, erről az időszakáról osztotta meg tapasztalatait.

Vízböjttel adott le 14 kilót, de nem volt egyszerű

Amikor Jim Austin közeledett az ötvenedik születésnapjához, be akarta bizonyítani magának, hogy képes valami nehéz dologra – és pontosan ezt is tette. Az amerikai férfi azt akarta, hogy 2023 a változás éve legyen, és még a 21 napos, csak vízből álló böjtje előtt felhagyott a koffeinnel és abbahagyta az alkoholfogyasztást. A böjt segíthet csökkenteni az elhízást, a magas vérnyomást, az asztmát és a reumás ízületi gyulladást, és képes késleltetni az öregedést, valamint segíthet megelőzni és kezelni a betegségeket – áll egy 2014-es tanulmányban. Elindítja az autofágia (önfogyasztás) folyamatát, amely a sejtek újrahasznosítási rendszere, amelyet a szervezet arra használ, hogy egészséges maradjon, amikor nem eszik ellenőrzött időszakokban. A túlzott autofágia azonban izomveszteséget, immunszuppressziót, tápanyaghiányt, szervi stresszt és akár autofág sejthalált is okozhat.

A víz böjt első hete

Az első hét volt a legnehezebb, mivel a tartalomkészítő fejfájással, éhséggel és az étkezéssel kapcsolatos rutinok feladásával járó mentális küzdelemmel küzdött. A digitális méregtelenítés segített neki koncentrálni, így időt tudott szánni a meditációra, az olvasásra és a napi három kilométeres sétákra.

Az első héten a legnehezebb a mentális küzdelem volt. Annyi minden emlékeztetett az ételre, és csalódást okozott, hogy a végén nem fogok tudni enni

– írta Jim a Newsweeknek. „Hetente egyszer edzettem a barátommal, és az edzés után mindig megjutalmaztuk magunkat steakkel. Voltak pillanatok, amikor arra gondoltam: „Ó, steaket fogunk enni”, majd rájöttem, hogy három hétig nem fogok enni.”

A böjt második és harmadik hete

A második héten Jim új tüneteket tapasztalt: savanyú íz, fehér bevonat a nyelvén, savas reflux, szájszárazság és élénk, ételekkel kapcsolatos álmok. De a 15. napra sikeresen hozzá szokott a nem evéshez, és kialakított egy új, ételtől mentes rutint. „Megszoktam, hogy felkelek és étkezés nélkül végzem el a napi teendőimet. Ekkor találtam meg a ritmusomat” – tette hozzá Jim.