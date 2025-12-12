Ezt teszi a szervezeteddel a vízböjt

Vízböjtöléssel adott le 14 kilogrammot egy férfi. A vízből álló böjtölés alatt semmilyen ételt nem fogyasztott, erről az időszakáról osztotta meg tapasztalatait.
Amikor Jim Austin közeledett az ötvenedik születésnapjához, be akarta bizonyítani magának, hogy képes valami nehéz dologra – és pontosan ezt is tette. Az amerikai férfi azt akarta, hogy 2023 a változás éve legyen, és még a 21 napos, csak vízből álló böjtje előtt felhagyott a koffeinnel és abbahagyta az alkoholfogyasztást. A böjt segíthet csökkenteni az elhízást, a magas vérnyomást, az asztmát és a reumás ízületi gyulladást, és képes késleltetni az öregedést, valamint segíthet megelőzni és kezelni a betegségeket – áll egy 2014-es tanulmányban. Elindítja az autofágia (önfogyasztás) folyamatát, amely a sejtek újrahasznosítási rendszere, amelyet a szervezet arra használ, hogy egészséges maradjon, amikor nem eszik ellenőrzött időszakokban. A túlzott autofágia azonban izomveszteséget, immunszuppressziót, tápanyaghiányt, szervi stresszt és akár autofág sejthalált is okozhat.
Az első hét volt a legnehezebb, mivel a tartalomkészítő fejfájással, éhséggel és az étkezéssel kapcsolatos rutinok feladásával járó mentális küzdelemmel küzdött. A digitális méregtelenítés segített neki koncentrálni, így időt tudott szánni a meditációra, az olvasásra és a napi három kilométeres sétákra.
Az első héten a legnehezebb a mentális küzdelem volt. Annyi minden emlékeztetett az ételre, és csalódást okozott, hogy a végén nem fogok tudni enni
– írta Jim a Newsweeknek. „Hetente egyszer edzettem a barátommal, és az edzés után mindig megjutalmaztuk magunkat steakkel. Voltak pillanatok, amikor arra gondoltam: „Ó, steaket fogunk enni”, majd rájöttem, hogy három hétig nem fogok enni.”
A második héten Jim új tüneteket tapasztalt: savanyú íz, fehér bevonat a nyelvén, savas reflux, szájszárazság és élénk, ételekkel kapcsolatos álmok. De a 15. napra sikeresen hozzá szokott a nem evéshez, és kialakított egy új, ételtől mentes rutint. „Megszoktam, hogy felkelek és étkezés nélkül végzem el a napi teendőimet. Ekkor találtam meg a ritmusomat” – tette hozzá Jim.
Jim 2022. március 18-án kezdte meg 21 napos víz böjtjét, 123 kilogrammnyi súlyával. A böjt végére (22. nap) 109 kilogrammot nyomott, összesen 14 kilogrammot fogyott - olvasható a LADbible cikkében.
A harmadik hét volt a legkönnyebb. Bár volt néhány hangulatváltozásom és alkalmanként ingerlékenységem, valamint szédülést éreztem, amikor túl gyorsan álltam fel, vagy a garázsban a kezemet a fejem fölé emelve dolgoztam, ezek 20 másodpercen belül elmúltak. Ez idő alatt olvasással és más tevékenységekkel foglalkoztam
– tette hozzá.
