A nárcisztikus vezető 5 rejtett fegyvere: így hálózza be a környezetét anélkül, hogy bárkinek feltűnne

Manapság lépten-nyomon szembejön velünk a „nárcisztikus” jelző. Szinte már mindenkire rásütjük ezt a bélyeget, akivel összeveszünk, vagy akit egy kicsit is önzőnek tartunk. Emiatt szinte úgy érezhetjük, mintha ez nem is komoly pszichológiai fogalom lenne, csupán egy szitokszó. Bár a valódi, orvosilag is diagnosztizálható nárcisztikus személyiségzavar az átlagemberek között ritka (mindössze 1% körüli), ez a szám drasztikusan megugrik, ha magasabb körökbe nézünk. A kutatások szerint ugyanis a nárcisztikus vonásokkal rendelkező emberek feltűnően nagy számban találhatók meg a politikában és a cégek élén.
De miért vonzza őket ennyire a hatalom, és ami még fontosabb: hogyan képesek teljesen észrevétlenül átvenni az irányítást egy csapat felett? Íme az 5 viselkedésforma, amivel egy nárcisztikus vezető mérgezi a környezetét.
A nárcisztikus vezetők legnagyobb trükkje, hogy az elsőre pontosan azt a képet mutatják, amit mindannyian elvárunk egy jó főnöktől.
• Hihetetlenül határozottak, és sugárzik belőlük az önbizalom.
• Remekül szerepelnek az állásinterjúkon vagy a fontos prezentációkon.
• Bátran kritizálják a régi módszereket, emiatt pedig újító, zseniális látnoknak tűnnek.
A közösségek a vezetői szerepet sokszor nem a valódi tudás vagy a szakmai felkészültség alapján adják oda valakinek, hanem a fellépése, a hangereje és a kisugárzása miatt. A nárcisztikus ember pontosan ezt használja ki. Amíg a csapat azt hiszi, hogy egy karizmatikus, céltudatos profit követ, valójában egy hatalmas színjáték áldozatává válik.
A csúcsra jutni és ott is maradni nem a szerencse műve. Ahhoz, hogy valaki sikeres legyen egy nagyvállalatnál, a munkahelyet egy olyan terepként kell felfognia, ahol a háttéralkuk és a taktikázás mindennaposak. A nárcisztikus vezető bizony ebben a világban érzi magát a legjobban:
• Nem hatja meg az empátia, mivel nincsenek benne mély érzelmi gátak, hideg fejjel, egyszerű eszközként kezeli a munkatársait a saját céljaihoz.
• Érdekkapcsolatokat épít, csak azokkal kedves, akik segíthetik a felemelkedését. Felfelé hízeleg, lefelé tapos.
• Mindent versenynek lát, számára nem létezik csapatmunka, csak győztesek és vesztesek vannak. Így a fúrásokat és az irodai intrikákat mesteri szinten mozgatja a háttérből.
A legveszélyesebb rejtett fegyver az, amikor a vezető a saját különlegesség-tudatát átülteti a csapatba is. Ezt a szakemberek kollektív nárcizmusnak hívják. A főnök elhiteti a kollégákkal, hogy az ő osztályuk vagy cégük egyedülálló és zseniális, ám a többiek folyamatosan ellenük dolgoznak, és irigyek rájuk. Erre a trükkre azok a legfogékonyabbak, akik bizonytalannak érzik magukat a munkájukban, és úgy érzik, nincs beleszólásuk a dolgokba, a vezető ezáltal tálcán kínál nekik egy hamis közösségi büszkeséget. Ez a módszer tökéletesen alkalmas arra is, hogy elfedje a belső hibákat, elnémítsa a kritikát, és a csapat figyelmét egy kitalált külső ellenségképre terelje.
A nárcisztikus vezetők szentül hiszik, hogy ők a legokosabbak, és egyedül ők képesek megoldani a cég legbonyolultabb problémáit. Ez a megingathatatlan határozottság a válságok idején eleinte megnyugtatónak is tűnhet. Azonban a nárcisztikus vezetők semmivel sem okosabbak vagy tehetségesebbek az átlagnál. Az általuk irányított cégek nem mutatnak fel jobb eredményeket, sőt gyakran hoznak meggondolatlan, túl kockázatos üzleti döntéseket. Sokkal könnyebben összeomlanak egy gazdasági válság alatt, hiszen hajlamosabbak az adatok szépítésére, a pénzügyi trükközésekre. Mivel a főnök képtelen észrevenni a saját korlátait, a kezdeti nagy lelkesedést a csapat részéről nagyon gyorsan felváltja a csalódottság és a folyamatos elégedetlenség.
Ha ráismertél a felettesedre, a következő lépésekkel védheted meg magad:
Ha a cég vezetése szemet huny a főnököd stílusa felett, ne akarj hős lenni. Egy mérgező munkahely hosszútávon tönkreteszi az önbizalmadat és az egészségedet. Egyik állás sem ér meg ennyit – néha a felmondás a legnagyobb győzelem.
