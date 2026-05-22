A nárcisztikus vezető 5 rejtett fegyvere: így hálózza be a környezetét anélkül, hogy bárkinek feltűnne

A nárcisztikus vezetők kifinomult manipulációval és a tévedhetetlenség látszatával veszik át az irányítást a csapat felett.

Az ilyen főnökök irányítása alatt drasztikusan megnő a felmondások száma.

A mérgező légkör túléléséhez adunk néhány védekezési stratégiát.

Manapság lépten-nyomon szembejön velünk a „nárcisztikus” jelző. Szinte már mindenkire rásütjük ezt a bélyeget, akivel összeveszünk, vagy akit egy kicsit is önzőnek tartunk. Emiatt szinte úgy érezhetjük, mintha ez nem is komoly pszichológiai fogalom lenne, csupán egy szitokszó. Bár a valódi, orvosilag is diagnosztizálható nárcisztikus személyiségzavar az átlagemberek között ritka (mindössze 1% körüli), ez a szám drasztikusan megugrik, ha magasabb körökbe nézünk. A kutatások szerint ugyanis a nárcisztikus vonásokkal rendelkező emberek feltűnően nagy számban találhatók meg a politikában és a cégek élén.

Egy nárcisztikus vezető rendkívül megnyerőnek tűnik, de a rejtett manipulációja megmérgezi a munkahelyi légkört.

Fotó: Gleb Usovich / Shutterstock

De miért vonzza őket ennyire a hatalom, és ami még fontosabb: hogyan képesek teljesen észrevétlenül átvenni az irányítást egy csapat felett? Íme az 5 viselkedésforma, amivel egy nárcisztikus vezető mérgezi a környezetét.

Így ismerhető fel a rejtett nárcisztikus működés

1. A magabiztosság csapdája

A nárcisztikus vezetők legnagyobb trükkje, hogy az elsőre pontosan azt a képet mutatják, amit mindannyian elvárunk egy jó főnöktől.

• Hihetetlenül határozottak, és sugárzik belőlük az önbizalom.

• Remekül szerepelnek az állásinterjúkon vagy a fontos prezentációkon.

• Bátran kritizálják a régi módszereket, emiatt pedig újító, zseniális látnoknak tűnnek.

A közösségek a vezetői szerepet sokszor nem a valódi tudás vagy a szakmai felkészültség alapján adják oda valakinek, hanem a fellépése, a hangereje és a kisugárzása miatt. A nárcisztikus ember pontosan ezt használja ki. Amíg a csapat azt hiszi, hogy egy karizmatikus, céltudatos profit követ, valójában egy hatalmas színjáték áldozatává válik.

2. Gátlástalan helyezkedés

A csúcsra jutni és ott is maradni nem a szerencse műve. Ahhoz, hogy valaki sikeres legyen egy nagyvállalatnál, a munkahelyet egy olyan terepként kell felfognia, ahol a háttéralkuk és a taktikázás mindennaposak. A nárcisztikus vezető bizony ebben a világban érzi magát a legjobban:

• Nem hatja meg az empátia, mivel nincsenek benne mély érzelmi gátak, hideg fejjel, egyszerű eszközként kezeli a munkatársait a saját céljaihoz.

• Érdekkapcsolatokat épít, csak azokkal kedves, akik segíthetik a felemelkedését. Felfelé hízeleg, lefelé tapos.

• Mindent versenynek lát, számára nem létezik csapatmunka, csak győztesek és vesztesek vannak. Így a fúrásokat és az irodai intrikákat mesteri szinten mozgatja a háttérből.