Az Anker bemutatta új generációs soundcore, Anker és eufy termékeit

Az Anker Innovations az évente megrendezésre kerülő Anker Day eseményen mutatta be legújabb termékeit és technológiai újításait. A Where Ultimate Meets Possible címet viselő idei Anker Day a média és a kiskereskedelmi partnerek számára exkluzív betekintést nyújtott a szórakoztatóelektronika jövőjébe, többek között a prémium hangzás, az otthoni energiaellátás és az okosotthon területeken.
soundcore: Az első THUS™ alapú fülhallgatók és új AI-élmények a mindennapokhoz és az otthoni szórakoztatáshoz
Az Anker SOLIX bemutatta az S-Series termékcsaládot, az új otthoni vészhelyzeti energiaellátási megoldásait, amelynek zászlóshajója a világ leghosszabb üzemidejű, 2 kWh-s hordozható energiaállomása. Az Anker SOLIX S2000 megkapta a TÜV SÜD A+ Runtime minősítését – a valós energiaellátási teljesítmény legmagasabb értékelését –, és akár 35 órán át képes folyamatosan ellátni egy hűtőszekrényt energiával.
A saját fejlesztésű OptiSave™ technológiának köszönhetően az S2000 40–70 százalékkal csökkenti az üresjárati energiafogyasztást, amely így 6 watt alá esik, miközben kis terhelés mellett 90 százalék feletti hatékonyságot biztosít. Ennek eredményeként az S2000 a valós használat során akár 20 százalékkal hosszabb üzemidőt kínál, mint a versenytárs 2 kWh-s modellek.
Az iparágvezető, 314 Ah-s LiFePO4 akkumulátorcellákkal szerelt S2000 akár 10 000 töltési ciklust támogat, ami 15 éves élettartamot jelent – ez kétszerese az iparági átlagnak. Az 1 500 wattos AC kimenet (3 000 watt csúcsteljesítménnyel), a 400 wattos napelemes bemenet, valamint az integrált UPS funkció – amely áramszünet esetén megszakítás nélküli átváltást biztosít – lehetővé teszi, hogy egyszerre lásson el energiával egy hűtőszekrényt és több más eszközt. A készülék mindössze 1,2 óra alatt tölthető fel 80 százalékra AC gyorstöltéssel, így intenzív használat után is gyorsan készen áll a következő áramszünetre.
A mindössze 8,19 × 11,1 × 12,7 hüvelykes méretével az S2000 2 010 Wh kapacitást kínál egy olyan házban, amely 30 százalékkal kisebb az iparági átlagnál, mérete pedig inkább egy 1 kWh-s egységhez hasonlítható. Vertikális kialakítása révén könnyedén elhelyezhető a konyhai falak mellett, míg az egyedi, hátoldali AC csatlakozók elrejtik a kábeleket, az előlapi portok pedig szabadon maradnak a telefonok és egyéb mindennapi eszközök számára.
A eufy Security bemutatta a eufy EdgeAgent™ rendszert – a világ első helyben működő, proaktív otthonvédelmet kínáló biztonsági AI-ügynökét.
