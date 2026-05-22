Az Anker bemutatta új generációs soundcore, Anker és eufy termékeit

Az Anker Innovations 2026-ban jelentette be saját fejlesztésű AI chipplatformját, a THUS™️forrás: Anker Innovations

Az Anker SOLIX bemutatta az S-Series termékcsaládot, az új otthoni vészhelyzeti energiaellátási megoldásait, amelynek zászlóshajója a világ leghosszabb üzemidejű, 2 kWh-s hordozható energiaállomása. Az Anker SOLIX S2000 megkapta a TÜV SÜD A+ Runtime minősítését – a valós energiaellátási teljesítmény legmagasabb értékelését –, és akár 35 órán át képes folyamatosan ellátni egy hűtőszekrényt energiával.

A saját fejlesztésű OptiSave™ technológiának köszönhetően az S2000 40–70 százalékkal csökkenti az üresjárati energiafogyasztást, amely így 6 watt alá esik, miközben kis terhelés mellett 90 százalék feletti hatékonyságot biztosít. Ennek eredményeként az S2000 a valós használat során akár 20 százalékkal hosszabb üzemidőt kínál, mint a versenytárs 2 kWh-s modellek.

Az iparágvezető, 314 Ah-s LiFePO4 akkumulátorcellákkal szerelt S2000 akár 10 000 töltési ciklust támogat, ami 15 éves élettartamot jelent – ez kétszerese az iparági átlagnak. Az 1 500 wattos AC kimenet (3 000 watt csúcsteljesítménnyel), a 400 wattos napelemes bemenet, valamint az integrált UPS funkció – amely áramszünet esetén megszakítás nélküli átváltást biztosít – lehetővé teszi, hogy egyszerre lásson el energiával egy hűtőszekrényt és több más eszközt. A készülék mindössze 1,2 óra alatt tölthető fel 80 százalékra AC gyorstöltéssel, így intenzív használat után is gyorsan készen áll a következő áramszünetre.