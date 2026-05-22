Robbie Keane felmondott, előre láttuk a búcsú jeleit

Egyre valószínűbb, hogy Robbie Keane nem marad a Ferencváros vezetőedzője. Az első hírek szerint az ír szakember legkésőbb pénteken délelőtt felmondott a klubnál - erről a Ripost is írt. Sokat sejtető, hogy az információt nem cáfolta a klub ügyeiben bennfentes ulloi129.hu portál sem. Sőt, a szurkolói oldal pénteken reggel maga indított szavazást arról, menjen-e vagy maradjon Keane? Korábban arról lehetett hallani, hogy az edző Szlovákiában, a Slovan Bratislava kispadjára ülhet le.

Az FTC hivatalosan egyelőre nem jelentett be semmit, így pontosan nem tudni, mi lesz Robbie Keane sorsa. Mindenesetre érdemes megfigyelni, hogy az ír szakember az idei szezonban egyre sűrűbben bírálta a a játékvezetés mellett az MLSZ-t a magyarszabály miatt. Gyakran mondta, hogy miközben az Európa-ligában a nyolcaddöntőig jutott a klub, idehaza az NB I-ben sosem állíthatja ki a legerősebb csapatát, mivel figyelnie kell arra, hogy megfeleljenek a szabályoknak. Azt sugallta, hogy a Győr ellen ezért is bukták el a bajnoki aranyat.

Robbie Keane a kormánynak is üzent

A Fradi idén megnyerte a Magyar Kupát, majd egy héttel később elbukta a bajnoki aranyat. Ezt követően Keane hangnemet váltott, és olyan témát boncolgatott, amit addig sosem. Az edző már az újonnan alakult magyar kormánynak üzent. Szavaiból már akkor az tűnt ki, bizonytalan lehet a ferencvárosi jövője.

"Nem tudok mit kezdeni azzal, ami a politikai változások során történt. Ennek semmi köze hozzám. Nekem arra kell koncentrálnom, amit mondanak. Jelen pillanatig viszont nem sok mindent mondtak, mert mi sem ismerjük még a változás részleteit. Sokan szeretnék tudni, hogy pontosan mi fog történni. Teljesen érthető, hogy a szurkolók kissé aggódnak, mert amikor változás történik, senki sem tudja, mire számíthat" - mondta Fradi edzője, aki világos terveket, tájékoztatást várt.

Szerintem mindenki érdekében fontos lenne, hogy a kormány világos tájékoztatást adjon arról, mi fog történni a sporttal kapcsolatban. Mi mindannyian szeretjük a sportot: úgy gondolom, hogy a sport összehozza az embereket, gyerekeket és felnőtteket egyaránt. A fiatalok kijárnak a mérkőzésekre, bármilyen sportágról is legyen szó, és ez nagyon fontos dolog szerintem. Minél hamarabb tisztán kellene látnunk, mi az üzenet, és milyen irányba haladunk tovább, mert csak így tudunk építkezni, és megérteni a ránk váró helyzetet

Robbie Keane másfél éve a Fradiban

Az ír szakember 2025 januárjában érkezett a klubhoz, mellyel első évében bajnoki aranyat és kupaezüstöt nyert, idén ezt megfordítva kupaaranyat szerzett az NB I-es második hely mellett. Az Európa-ligában idén a nyolcaddöntőbe vezette a csapatot, szerződését tavaly decemberben hosszabbították meg.

Robbie Keane a győztes kupadöntő után: