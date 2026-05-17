Így ismerd fel a nárcisztikust a humoráról a pszichológus szerint

Mindannyian szeretünk jó társaságban nevetni, de ha van egy nárcisztikus a barátunk, nincs szükségünk ellenségekre. Megmutatjuk, mikor válik a humor a manipuláció eszközévé. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal jártunk utána a témának.

Milyen lenne az élet, ha nem tudnánk nevetni? A neves író, Mark Twain a humort az emberiség legnagyobb áldásának nevezte. Karinthy Frigyes szerint a nevetés „az egyetlen dolog a világon, ami nem nevetséges”, Széchenyi Zsigmond pedig úgy vélte, a humorérzéket vigaszképpen kaptuk azért, amik vagyunk. Humorból sokféle van, mindenki más tud teli szájjal nevetni, de most egy kutatás felfedte, hogy mi különbözteti meg az egészséges humort a nárcisztikus emberekétől.

Milyen a nárcisztikusok humora?

A szerzők (Altmann & Sauls, 2025) a nárcizmus két fő kategóriájának – a grandiózus és a sebezhető nárcisztikusok – vizsgálatára összpontosítottak az adaptív (alkalmazkodó) és a maladaptív (hibásan működő) humorhasználattal összefüggésben.

A pszichológusok szerint mindkét nárcizmus altípusra jellemző a feljogosítottság érzése és a grandiozitás, mégis a grandiózus típusok inkább a felsőbbrendűség, a manipuláció és a kihasználás felé hajlanak, míg a sebezhető típusok gyakran túlérzékenyek, bizonytalanok, függők, és a szégyen, valamint a grandiozitás közötti ingadozás jellemzi őket.

Miben különbözik az egészséges és az ártó humor?

Az adaptív és maladaptív humort közösségekben rendkívül nehéz felismerni, mert amikor mindenki nevet, olyan közösségi nyomás nehezedik a célponttá vált személyre, hogy ő is nevessen és ne vegye komolyan. Szerencsére a tanulmány szerzői Martin és munkatársai 2003-ban felállítottak egy humorkeretrendszert.

Az adaptív (egészséges) humorstílusokat a következőképpen írja le:

Affiliatív (kapcsolódó): ahol a humor csökkenti a feszültséget, elősegíti a kötődést és a bajtársiasságot.

ahol a humor csökkenti a feszültséget, elősegíti a kötődést és a bajtársiasságot. Önerősítő: ahol a személy képes rugalmas, humoros perspektívából szemlélni az életet és a körülményeket.

A maladaptív típusok (amik bántóak):

Agresszív humor: ahol gúnyolódás, kigúnyolás történik, és valaki más rovására megy.

ahol gúnyolódás, kigúnyolás történik, és valaki más rovására megy. Önironikus: amely önostorozó, és amelyet gyakran a figyelem felkeltésére vagy a környezet megnyugtatásra használnak.

A szerzők azt találták, hogy a grandiózus nárcisztikusok hajlamosak az affiliatív és agresszív humort használni, de önmagukat úgy látják, mint akik pozitív humorformákat alkalmaznak, miközben barátjuk humorát egészségtelenebbnek érzékelik. A szerzők rámutattak, hogy ez összhangban van a grandiózus nárcisztikusok azon hajlamával, hogy másokat leértékeljenek saját felsőbbrendűségük megőrzése érdekében. Eközben a sebezhető nárcisztikusok nagyobb valószínűséggel használtak önironikus humort, és barátaikat, valamint azok humorstílusát pedig idealizáltabb perspektívából szemlélték.