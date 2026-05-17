Így ismerd fel a nárcisztikust a humoráról a pszichológus szerint

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 17. 14:15
A humorból sok féle van. Van, ami erősíti a kötelékeket, és van, ami megosztja az embereket. Bizonyos barátságokban ez úgy nyilvánul meg, hogy az egyik fél folyamatosan gúnyos viccekkel aláássa a másik önértékelését. A humor funkciója is lehet eltérő: a szakértők szerint lehet védekezési mechanizmus, és lehet a manipuláció eszköze is. Egy új tanulmány a humor szerepét vizsgálta olyan barátságokban, ahol jelen van a nárcizmus.
Mindannyian szeretünk jó társaságban nevetni, de ha van egy nárcisztikus a barátunk, nincs szükségünk ellenségekre. Megmutatjuk, mikor válik a humor a manipuláció eszközévé. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal jártunk utána a témának.

  • A nárcisztikusok gyakran használják a humort a barátságok manipulálására.
  • A grandiózus nárcisztikusok leértékelnek másokat, hogy fenntartsák fölényüket.
  • A sebezhető nárcisztikusok az önlebecsülő humort részesítik előnyben.

Milyen lenne az élet, ha nem tudnánk nevetni? A neves író, Mark Twain a humort az emberiség legnagyobb áldásának nevezte. Karinthy Frigyes szerint a nevetés „az egyetlen dolog a világon, ami nem nevetséges”, Széchenyi Zsigmond pedig úgy vélte, a humorérzéket vigaszképpen kaptuk azért, amik vagyunk. Humorból sokféle van, mindenki más tud teli szájjal nevetni, de most egy kutatás felfedte, hogy mi különbözteti meg az egészséges humort a nárcisztikus emberekétől.

Milyen a nárcisztikusok humora?

A szerzők (Altmann & Sauls, 2025) a nárcizmus két fő kategóriájának – a grandiózus és a sebezhető nárcisztikusok – vizsgálatára összpontosítottak az adaptív (alkalmazkodó) és a maladaptív (hibásan működő) humorhasználattal összefüggésben.

A pszichológusok szerint mindkét nárcizmus altípusra jellemző a feljogosítottság érzése és a grandiozitás, mégis a grandiózus típusok inkább a felsőbbrendűség, a manipuláció és a kihasználás felé hajlanak, míg a sebezhető típusok gyakran túlérzékenyek, bizonytalanok, függők, és a szégyen, valamint a grandiozitás közötti ingadozás jellemzi őket.

Aki nem tud nevetni magán, az előbb-utóbb másokon fog, avagy így ismerd fel a nárcisztikust
Miben különbözik az egészséges és az ártó humor?

Az adaptív és maladaptív humort közösségekben rendkívül nehéz felismerni, mert amikor mindenki nevet, olyan közösségi nyomás nehezedik a célponttá vált személyre, hogy ő is nevessen és ne vegye komolyan. Szerencsére a tanulmány szerzői Martin és munkatársai 2003-ban felállítottak egy humorkeretrendszert. 

Az adaptív (egészséges) humorstílusokat a következőképpen írja le:

  • Affiliatív (kapcsolódó): ahol a humor csökkenti a feszültséget, elősegíti a kötődést és a bajtársiasságot.
  • Önerősítő: ahol a személy képes rugalmas, humoros perspektívából szemlélni az életet és a körülményeket.

A maladaptív típusok (amik bántóak):

  • Agresszív humor: ahol gúnyolódás, kigúnyolás történik, és valaki más rovására megy.
  • Önironikus: amely önostorozó, és amelyet gyakran a figyelem felkeltésére vagy a környezet megnyugtatásra használnak.

A szerzők azt találták, hogy a grandiózus nárcisztikusok hajlamosak az affiliatív és agresszív humort használni, de önmagukat úgy látják, mint akik pozitív humorformákat alkalmaznak, miközben barátjuk humorát egészségtelenebbnek érzékelik. A szerzők rámutattak, hogy ez összhangban van a grandiózus nárcisztikusok azon hajlamával, hogy másokat leértékeljenek saját felsőbbrendűségük megőrzése érdekében. Eközben a sebezhető nárcisztikusok nagyobb valószínűséggel használtak önironikus humort, és barátaikat, valamint azok humorstílusát pedig idealizáltabb perspektívából szemlélték.

A szerzők emlékeztetnek, hogy az egészséges barátságokra jellemző humor közös nevetésre invitál, de az a humor, amely ismétlődően embereket gúnyol ki és tesz meg a vicc célpontjának, a szociális dominancia egy formája lehet – és egy figyelmeztető jel (red flag), hogy egy grandiózus nárcisztikussal van dolgunk.

Ha pedig valaki megsértődik azon, hogy éppen megalázzák, már érkezik is a védekezés:

„Nyugi.”

„Csak vicceltem.”

„Túl érzékeny vagy.”

„Nem érted a viccet?”

Az igazi barátság nem zavar össze, és nem követeli meg, hogy valaki összezsugorodjon, teljesítsen vagy a saját rovására nevessen azért, hogy odatartozzon.

Dr. Makai Gábor szerint más jele is van, amiből felismerhetjük, hogy mérgező kapcsolatban vagyunk

A nárcisztikus ember társaságban gyakran nagyon vágyik a figyelemre. Ilyenkor viccelődik, bohóckodik, központi figurává válik, és élvezi, hogy rá figyelnek, rajta nevetnek, körülötte forog a társaság. Ez is táplálja az önértékelését, mert ilyenkor fontosnak és különlegesnek élheti meg magát”

 – mutat rá Dr. Makai Gábor

A szakember szerint miközben egy nárcisztikus gyakran viccelődik mások kárára, őt már nem lehet vicc tárgyává tenni. Ha valaki viszonozza a rosszindulatú poénkodást, annak könnyen sértődés, dühroham vagy visszatámadás lesz a vége. Ilyenkor az van benne, hogy nem akar alul maradni, ezért támad, vagy azonnal rámutat a másik ember gyengeségeire.

Ennek az az oka, hogy számára a vicc nem pusztán szórakozás, hanem a felsőbbrendűségének kifejezése. Amíg ő viccel másokon, addig fölényben érezheti magát. Ha azonban ő kerül a poén célpontjába, azt megszégyenítésként élheti meg”

 – fogalmazott a szakember.

Íme egy videó arról, hogy mit irigyelnek a nárcisztikusok:

