Figyelem! Szennyezettség miatt azonnali hatállyal visszahívták ezt a terméket

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján Listeria monocytogenes szennyezettséget mutattak ki Kínából származó, hűtött, csomagolt enoki gomba termékben. A termékből hazánkba is szállítottak.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal (több cég érintett) a vállalkozások az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Hatóság nyomonköveti.
Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelősség.
Kérik, amennyiben a fenti tételazonosító adatokkal rendelkező tételekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
