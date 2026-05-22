Figyelem! Szennyezettség miatt azonnali hatállyal visszahívták ezt a terméket

nacional kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóság
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 13:10
Senki ne fogyassza el, aki ilyet vásárolt!
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján Listeria monocytogenes szennyezettséget mutattak ki Kínából származó, hűtött, csomagolt enoki gomba termékben. A termékből hazánkba is szállítottak.

Szennyezettség miatt hívták vissza ezt a terméket / Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH)

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal (több cég érintett) a vállalkozások az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Hatóság nyomonköveti.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • A termék megnevezése: ENOKI Mushroom / Enoki gomba
  • Márka: Green Box Limited
  • Kiszerelés: 100 g
  • Tételszámok: G22014, G22029; G22030;
  • Exportőr: Jianghua Hongfu Huafayuan Agriculture Co., Ltd. (Kína)
  • Előállító: MX FRUIT&VEGETABLE(M) SDN.BHD (Malajzia)
  • Holland importőr: Asia Express Food B.V.

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelősség.  

Kérik, amennyiben a fenti tételazonosító adatokkal rendelkező tételekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

 

