Figyelem! Szennyezettség miatt azonnali hatállyal visszahívták ezt a terméket

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján Listeria monocytogenes szennyezettséget mutattak ki Kínából származó, hűtött, csomagolt enoki gomba termékben. A termékből hazánkba is szállítottak.

Szennyezettség miatt hívták vissza ezt a terméket / Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH)

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal (több cég érintett) a vállalkozások az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Hatóság nyomonköveti.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

A termék megnevezése: ENOKI Mushroom / Enoki gomba

Márka: Green Box Limited

Kiszerelés: 100 g

Tételszámok: G22014, G22029; G22030;

Exportőr: Jianghua Hongfu Huafayuan Agriculture Co., Ltd. (Kína)

Előállító: MX FRUIT&VEGETABLE(M) SDN.BHD (Malajzia)

Holland importőr: Asia Express Food B.V.

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelősség.

Kérik, amennyiben a fenti tételazonosító adatokkal rendelkező tételekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!