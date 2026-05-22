A hely, ahol megállt az idő: fedezd fel velünk a varázslatos Szentendrei-sziget csodáit

A Duna ölelésében megbújó Szentendrei-sziget négy önálló karakterrel rendelkező település – Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer és Szigetmonostor – közössége. A mintegy 31 kilométer hosszú terület felfedezése akár egy egész hétvégére elegendő programot biztosít.
A Szentendrei-sziget báját a változatosság adja: míg egyik szegletében római kori romok között sétálhatsz, addig pár kilométerrel odébb már egy homokos szabadstrandon hűsítheted magad. Érdemes egy nagyobb körutat tervezni, érintve a hangulatos üdülőövezeteket, mint Horány vagy Surány, hogy teljes képet kapj erről a különleges dunai világról.
A múlt szerelmesei számára a sziget igazi kincsesbánya, hiszen a Duna ezen szakasza egykor a Római Birodalom határvonalát, a limest jelentette. Szigetmonostor közelében, a dunakeszi rév szomszédságában ma is láthatók egy hajdani őrtorony maradványai. Ez a stratégiai pont egykor a folyami közlekedés és az átkelőhely ellenőrzését szolgálta, ma pedig gyalogosan is megközelíthető történelmi emlékhely.
Tahitótfaluban egy építészeti különlegesség vár: a Patak soron álló Pollack-présház. Az épületet a Nemzeti Múzeum neves tervezője, Pollack Mihály építtette saját használatra a XIX. század első felében. A műemléki védettség alatt álló villa és a hozzá tartozó park különleges növényvilága ma is a környék egyik legszebb látnivalója.
Aki pedig a helyi néprajz iránt érdeklődik, Kisorosziban a Helytörténeti Gyűjteményben ismerheti meg a paraszti élet egykori eszközeit, a vasvilláktól kezdve egészen a működőképes citeráig.
Ha nyár, akkor a vízparti élményeké a főszerep. A sziget északi csücskén található Kisoroszi Szigetcsúcs az egyik legnépszerűbb kirándulóhely. A kavicsos-homokos területen nemcsak piknikezni és labdázni lehet, ez a rész ugyanis a kutyások paradicsoma is, ahol az ebek szabadon élvezhetik a vizet. Aki inkább a tavak nyugalmát keresi, annak Pócsmegyeren a Pázsit-tó ajánlott: a homokos-füves part és a bérelhető vízibiciklik ideális helyszínt biztosítanak egy családi strandoláshoz.
A sportok kedvelői számára a sziget számos lehetőséget tartogat:
A Szentendrei-sziget felfedezése nem lenne teljes a helyi termelők portékái nélkül. A surányi és tahitótfalui piacokon friss zöldségek, házi krémek és füstölt áruk szerezhetők be. A térség egyik legismertebb védjegye a tahitótfalui eperbor, amelyet a helyi fesztiválokon mindenképpen érdemes megkóstolni a bográcsban készült ételek mellé. A virágzás idején pedig Szigetmonostor környékén a levendulás kertek nyújtanak nem mindennapi látványt és illatfelhőt az arra járóknak.
Nézd meg a videót is a bájos Szentendrei-szigetről:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.