A Kisoroszi Szigetcsúcs kedvelt táborozóhely.

A hely, ahol megállt az idő: fedezd fel velünk a varázslatos Szentendrei-sziget csodáit

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 13:15
Fedezd fel a Dunakanyar egyik legkülönlegesebb vidékét, ahol a természet közelsége és a falusi nyugalom találkozik. Ez a helyszín a Szentendrei-sziget, amely Budapesttől karnyújtásnyira kínál felejthetetlen élményeket a vízi sportok, a történelem és a gasztronómia kedvelőinek.
Etédi Alexa
A Duna ölelésében megbújó Szentendrei-sziget négy önálló karakterrel rendelkező település – Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer és Szigetmonostor – közössége. A mintegy 31 kilométer hosszú terület felfedezése akár egy egész hétvégére elegendő programot biztosít.

A Szentendrei-sziget északi csúcsa - a Kisoroszi Szigetcsúcs - kedvelt táborozóhely. 
  • Történelmi időutazás: a szigeten római kori őrtornyok maradványai és Pollack Mihály egykori présháza mesél a múltról, míg a helytörténeti gyűjtemény a paraszti élet emlékeit őrzi.
  • Aktív kikapcsolódás: a Kisoroszi Szigetcsúcs kavicsos partja, a pócsmegyeri Pázsit-tó strandja, valamint a számos lovarda és golfpálya változatos sportolási lehetőséget kínál.
  • Helyi ízek és hangulat: a települések termelői piacai mellett a tahitótfalui eperbor és a virágzó levendulakertek teszik teljessé a dunai sziget élményét.

A Szentendrei-sziget: a nyugalom és az élmények földje

A Szentendrei-sziget báját a változatosság adja: míg egyik szegletében római kori romok között sétálhatsz, addig pár kilométerrel odébb már egy homokos szabadstrandon hűsítheted magad. Érdemes egy nagyobb körutat tervezni, érintve a hangulatos üdülőövezeteket, mint Horány vagy Surány, hogy teljes képet kapj erről a különleges dunai világról.

Tahitótfalu római katolikus temploma és annak köryéke hangulatos falusi panorámát kínál. 
Történelmi emlékek és kulturális megállók a Szentendrei-szigeten

A múlt szerelmesei számára a sziget igazi kincsesbánya, hiszen a Duna ezen szakasza egykor a Római Birodalom határvonalát, a limest jelentette. Szigetmonostor közelében, a dunakeszi rév szomszédságában ma is láthatók egy hajdani őrtorony maradványai. Ez a stratégiai pont egykor a folyami közlekedés és az átkelőhely ellenőrzését szolgálta, ma pedig gyalogosan is megközelíthető történelmi emlékhely.

Tahitótfaluban egy építészeti különlegesség vár: a Patak soron álló Pollack-présház. Az épületet a Nemzeti Múzeum neves tervezője, Pollack Mihály építtette saját használatra a XIX. század első felében. A műemléki védettség alatt álló villa és a hozzá tartozó park különleges növényvilága ma is a környék egyik legszebb látnivalója.

Aki pedig a helyi néprajz iránt érdeklődik, Kisorosziban a Helytörténeti Gyűjteményben ismerheti meg a paraszti élet egykori eszközeit, a vasvilláktól kezdve egészen a működőképes citeráig.

A Kisoroszihoz tartozó Cseres-tó kavicsbányászat nyomán alakult ki, ma kedvelt horgász helyszín.
Strandok és aktív kikapcsolódás a természetben

Ha nyár, akkor a vízparti élményeké a főszerep. A sziget északi csücskén található Kisoroszi Szigetcsúcs az egyik legnépszerűbb kirándulóhely. A kavicsos-homokos területen nemcsak piknikezni és labdázni lehet, ez a rész ugyanis a kutyások paradicsoma is, ahol az ebek szabadon élvezhetik a vizet. Aki inkább a tavak nyugalmát keresi, annak Pócsmegyeren a Pázsit-tó ajánlott: a homokos-füves part és a bérelhető vízibiciklik ideális helyszínt biztosítanak egy családi strandoláshoz.

A sportok kedvelői számára a sziget számos lehetőséget tartogat:

  • Kerékpározás: a sík terep kiváló a bringázáshoz, de figyelni kell a keskeny utakra és az autós forgalomra.
  • Vízi sportok: a kajak, kenu és a manapság népszerű SUP (állva evezés) szerelmesei a horányi partoknál vagy a Szigetcsúcsnál hódolhatnak szenvedélyüknek.
  • Golf és lovaglás: Kisorosziban 66 hektáros profi golfpálya várja a játékosokat, míg Szigetmonostoron és Tahitótfaluban több lovarda kínál oktatást és tereplovaglást.
Szigetmonostornál lehetőség van lovaglásra is. A falu emellett bájos barokk templommal büszkélkedik. 
Gasztronómia és helyi ízek

A Szentendrei-sziget felfedezése nem lenne teljes a helyi termelők portékái nélkül. A surányi és tahitótfalui piacokon friss zöldségek, házi krémek és füstölt áruk szerezhetők be. A térség egyik legismertebb védjegye a tahitótfalui eperbor, amelyet a helyi fesztiválokon mindenképpen érdemes megkóstolni a bográcsban készült ételek mellé. A virágzás idején pedig Szigetmonostor környékén a levendulás kertek nyújtanak nem mindennapi látványt és illatfelhőt az arra járóknak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
