A hely, ahol megállt az idő: fedezd fel velünk a varázslatos Szentendrei-sziget csodáit

A Duna ölelésében megbújó Szentendrei-sziget négy önálló karakterrel rendelkező település – Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer és Szigetmonostor – közössége. A mintegy 31 kilométer hosszú terület felfedezése akár egy egész hétvégére elegendő programot biztosít.

A Szentendrei-sziget északi csúcsa - a Kisoroszi Szigetcsúcs - kedvelt táborozóhely.

Történelmi időutazás: a szigeten római kori őrtornyok maradványai és Pollack Mihály egykori présháza mesél a múltról, míg a helytörténeti gyűjtemény a paraszti élet emlékeit őrzi.

Aktív kikapcsolódás: a Kisoroszi Szigetcsúcs kavicsos partja, a pócsmegyeri Pázsit-tó strandja, valamint a számos lovarda és golfpálya változatos sportolási lehetőséget kínál.

Helyi ízek és hangulat: a települések termelői piacai mellett a tahitótfalui eperbor és a virágzó levendulakertek teszik teljessé a dunai sziget élményét.

A Szentendrei-sziget: a nyugalom és az élmények földje

A Szentendrei-sziget báját a változatosság adja: míg egyik szegletében római kori romok között sétálhatsz, addig pár kilométerrel odébb már egy homokos szabadstrandon hűsítheted magad. Érdemes egy nagyobb körutat tervezni, érintve a hangulatos üdülőövezeteket, mint Horány vagy Surány, hogy teljes képet kapj erről a különleges dunai világról.

Tahitótfalu római katolikus temploma és annak köryéke hangulatos falusi panorámát kínál.

Történelmi emlékek és kulturális megállók a Szentendrei-szigeten

A múlt szerelmesei számára a sziget igazi kincsesbánya, hiszen a Duna ezen szakasza egykor a Római Birodalom határvonalát, a limest jelentette. Szigetmonostor közelében, a dunakeszi rév szomszédságában ma is láthatók egy hajdani őrtorony maradványai. Ez a stratégiai pont egykor a folyami közlekedés és az átkelőhely ellenőrzését szolgálta, ma pedig gyalogosan is megközelíthető történelmi emlékhely.

Tahitótfaluban egy építészeti különlegesség vár: a Patak soron álló Pollack-présház. Az épületet a Nemzeti Múzeum neves tervezője, Pollack Mihály építtette saját használatra a XIX. század első felében. A műemléki védettség alatt álló villa és a hozzá tartozó park különleges növényvilága ma is a környék egyik legszebb látnivalója.

Aki pedig a helyi néprajz iránt érdeklődik, Kisorosziban a Helytörténeti Gyűjteményben ismerheti meg a paraszti élet egykori eszközeit, a vasvilláktól kezdve egészen a működőképes citeráig.